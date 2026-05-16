2026年北中米ワールドカップ(W杯)に臨む日本代表メンバー26名が、5月15日(金)に発表された。

本記事では、前回大会から連続で招集された選手を紹介する。

日本代表 前回大会からの連続招集選手は？

日本代表は5月15日(金)に2026年ワールドカップの招集メンバー26名を発表。そのうち13名が前回大会の2022年カタール・ワールドカップからの連続招集となった。

特に長友佑都は日本史上初となる5大会連続のメンバー入り。その他、遠藤航が長友以外で最多の3回連続となっている。

連続招集選手 一覧

長友佑都(FC東京)

谷口彰悟(シント＝トロイデンVV)

板倉滉(アヤックス)

冨安健洋(アヤックス)

伊藤洋輝(バイエルン・ミュンヘン)

遠藤航(リヴァプール)

伊東純也(ヘンク)

鎌田大地(クリスタル・パレス)

前田大然(セルティック)

堂安律(フランクフルト)

上田綺世(フェイエノールト)

田中碧(リーズ・ユナイテッド)

久保建英(レアル・ソシエダ)

日本代表 W杯初招集の選手は？

2大会以上連続招集の選手が13名となったのに対し、初のW杯招集となった選手も26名中13名で丁度半々となっている。2018年以降に主力としての地位を確立した鈴木彩艶や中村敬斗、佐野海舟らをはじめ、開幕時点で21歳となる塩貝健人と後藤啓介も選ばれている。

W杯初招集選手 一覧

早川友基(鹿島アントラーズ)

大迫敬介(サンフレッチェ広島)

鈴木彩艶(パルマ)

渡辺剛(フェイエノールト)

瀬古歩夢(ル・アーヴル)

菅原由勢(ブレーメン)

鈴木淳之介(FCコペンハーゲン)

小川航基(NECナイメヘン)

中村敬斗(スタッド・ランス)

佐野海舟(マインツ)

鈴木唯人(フライブルク)

塩貝健人(ヴォルフスブルク)

後藤啓介(シント＝トロイデンVV)

日本代表 W杯初招集の選手は？

日本代表の2026年W杯招集メンバーおよび過去のW杯招集歴は以下の通り。

ポジション 選手名 所属 W杯招集歴 GK 早川友基 鹿島アントラーズ 初 大迫敬介 サンフレッチェ広島 初 鈴木彩艶 パルマ 初 DF 長友佑都 FC東京 2010、2014、2018、2022 谷口彰悟 シント＝トロイデンVV 2022 板倉滉 アヤックス 2022 渡辺剛 フェイエノールト 初 冨安健洋 アヤックス 2022 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン 2022 瀬古歩夢 ル・アーヴル 初 菅原由勢 ブレーメン 初 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン 初 MF／FW 遠藤航 リヴァプール 2018、2022 伊東純也 ヘンク 2022 鎌田大地 クリスタル・パレス 2022 小川航基 NECナイメヘン 初 前田大然 セルティック 2022 堂安律 フランクフルト 2022 上田綺世 フェイエノールト 2022 田中碧 リーズ・ユナイテッド 2022 中村敬斗 スタッド・ランス 初 佐野海舟 マインツ 初 久保建英 レアル・ソシエダ 2022 鈴木唯人 フライブルク 初 塩貝健人 ヴォルフスブルク 初 後藤啓介 シント＝トロイデンVV 初

※所属は2026年5月15日時点。

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