Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Japan World Cup GFXGetty/GOAL
DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定
Tsutomu Maeda

【W杯2026】日本戦のテレビ中継予定 地上波・NHK・BSなどDAZN(ダゾーン)以外の放送は？

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

2026年北中米ワールドカップ(W杯)、日本代表戦のテレビ中継スケジュールは？地上波民放やNHK、BS・CS衛星放送など、DAZN以外の視聴方法を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ
サッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER

サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯を全試合ライブで見られるのはDAZNだけ！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引価格に

2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

ワールドカップ全試合をライブ視聴できるのはDAZNだけ！月額プランが期間限定で半額以下に今すぐ登録

本記事では、日本代表戦のテレビ中継予定を紹介する。

FIFAワールドカップ2026の日本代表情報は？組み合わせ・メンバー

japan national teamGetty images

日本はワールドカップ2026でグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居している。今大会では決勝トーナメントがラウンド32からとなっており、グループ上位2カ国に加え、各組3位のうち成績上位8チームがグループステージを突破。グループ数はA～Lまでの12組となっているため、3位となった場合でも決勝T進出の可能性は高いレギュレーションだ。

日本は大会に向けて26名を招集し、久保建英や鎌田大地、伊東純也などが順当にメンバー入り。一方で、負傷が伝えられていた三笘薫や南野拓実は選外となった。ただし、南野拓実に関してはサポートメンバーとしてチームに帯同している。

グループFの組み合わせ

  • オランダ代表
  • 日本代表
  • チュニジア代表
  • スウェーデン代表

日本代表メンバー

背番号ポジション選手名所属
GK23早川友基鹿島アントラーズ
12大迫敬介サンフレッチェ広島
1鈴木彩艶パルマ
DF5長友佑都FC東京
3谷口彰悟シント＝トロイデンVV
4板倉滉アヤックス
16渡辺剛フェイエノールト
22冨安健洋アヤックス
21伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン
20瀬古歩夢ル・アーヴル
2菅原由勢ブレーメン
25鈴木淳之介FCコペンハーゲン
MF／FW6遠藤航リヴァプール
14伊東純也ヘンク
15鎌田大地クリスタル・パレス
19小川航基NECナイメヘン
11前田大然セルティック
10堂安律フランクフルト
18上田綺世フェイエノールト
7田中碧リーズ・ユナイテッド
13中村敬斗スタッド・ランス
24佐野海舟マインツ
8久保建英レアル・ソシエダ
17鈴木唯人フライブルク
26塩貝健人ヴォルフスブルク
9後藤啓介シント＝トロイデンVV

※所属は2026年5月27日時点。

ワールドカップ全試合をライブ視聴できるのはDAZNだけ！月額プランが期間限定で半額以下に今すぐ登録

日本戦のテレビ中継予定｜DAZN以外の放送はある？

ワールドカップ2026のグループFにて、日本代表は日本時間6月15日(月)にオランダ、22日(日)にチュニジア、26日(金)にスウェーデンとの対戦を予定。試合の模様は様々なプラットフォームを通じて視聴することができる。

今大会全104試合をライブ＆見逃し配信する『DAZN』では、日本戦全試合を無料ライブ配信。さらに、地上波『NHK総合』および衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』では第1戦と第3戦、地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』では第2戦を生中継予定だ。

ラウンドキックオフ日時対戦カード中継予定
グループF 第1節2026/6/15(月)
5:00		オランダ vs 日本【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K

【ネット】
DAZN
NHK ONE
グループF 第2節2026/6/21(日)
13:00		日本 vs チュニジア【テレビ】
日本テレビ
NHK BS
NHK BSP4K(録画)

【ネット】
DAZN
グループF 第3節2026/6/26(金)
8:00		日本 vs スウェーデン【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K

【ネット】
DAZN
NHK ONE

ワールドカップ全試合をライブ視聴できるのはDAZNだけ！月額プランが期間限定で半額以下に今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】

ワールドカップ全試合をライブ視聴できるのはDAZNだけ！月額プランが期間限定で半額以下に今すぐ登録