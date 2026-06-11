2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

本記事では、日本代表戦のテレビ中継予定を紹介する。

FIFAワールドカップ2026の日本代表情報は？組み合わせ・メンバー

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日本はワールドカップ2026でグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居している。今大会では決勝トーナメントがラウンド32からとなっており、グループ上位2カ国に加え、各組3位のうち成績上位8チームがグループステージを突破。グループ数はA～Lまでの12組となっているため、3位となった場合でも決勝T進出の可能性は高いレギュレーションだ。

日本は大会に向けて26名を招集し、久保建英や鎌田大地、伊東純也などが順当にメンバー入り。一方で、負傷が伝えられていた三笘薫や南野拓実は選外となった。ただし、南野拓実に関してはサポートメンバーとしてチームに帯同している。

グループFの組み合わせ

オランダ代表

日本代表

チュニジア代表

スウェーデン代表

日本代表メンバー

背番号 ポジション 選手名 所属 GK 23 早川友基 鹿島アントラーズ 12 大迫敬介 サンフレッチェ広島 1 鈴木彩艶 パルマ DF 5 長友佑都 FC東京 3 谷口彰悟 シント＝トロイデンVV 4 板倉滉 アヤックス 16 渡辺剛 フェイエノールト 22 冨安健洋 アヤックス 21 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン 20 瀬古歩夢 ル・アーヴル 2 菅原由勢 ブレーメン 25 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン MF／FW 6 遠藤航 リヴァプール 14 伊東純也 ヘンク 15 鎌田大地 クリスタル・パレス 19 小川航基 NECナイメヘン 11 前田大然 セルティック 10 堂安律 フランクフルト 18 上田綺世 フェイエノールト 7 田中碧 リーズ・ユナイテッド 13 中村敬斗 スタッド・ランス 24 佐野海舟 マインツ 8 久保建英 レアル・ソシエダ 17 鈴木唯人 フライブルク 26 塩貝健人 ヴォルフスブルク 9 後藤啓介 シント＝トロイデンVV

※所属は2026年5月27日時点。

日本戦のテレビ中継予定｜DAZN以外の放送はある？

ワールドカップ2026のグループFにて、日本代表は日本時間6月15日(月)にオランダ、22日(日)にチュニジア、26日(金)にスウェーデンとの対戦を予定。試合の模様は様々なプラットフォームを通じて視聴することができる。

今大会全104試合をライブ＆見逃し配信する『DAZN』では、日本戦全試合を無料ライブ配信。さらに、地上波『NHK総合』および衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』では第1戦と第3戦、地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』では第2戦を生中継予定だ。

ラウンド キックオフ日時 対戦カード 中継予定 グループF 第1節 2026/6/15(月)

5:00 オランダ vs 日本 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K



【ネット】

DAZN

NHK ONE グループF 第2節 2026/6/21(日)

13:00 日本 vs チュニジア 【テレビ】

日本テレビ

NHK BS

NHK BSP4K(録画)



【ネット】

DAZN グループF 第3節 2026/6/26(金)

8:00 日本 vs スウェーデン 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K



【ネット】

DAZN

NHK ONE

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