2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。
本記事では、日本代表戦のテレビ中継予定を紹介する。
FIFAワールドカップ2026の日本代表情報は？組み合わせ・メンバー
Getty images
日本はワールドカップ2026でグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居している。今大会では決勝トーナメントがラウンド32からとなっており、グループ上位2カ国に加え、各組3位のうち成績上位8チームがグループステージを突破。グループ数はA～Lまでの12組となっているため、3位となった場合でも決勝T進出の可能性は高いレギュレーションだ。
日本は大会に向けて26名を招集し、久保建英や鎌田大地、伊東純也などが順当にメンバー入り。一方で、負傷が伝えられていた三笘薫や南野拓実は選外となった。ただし、南野拓実に関してはサポートメンバーとしてチームに帯同している。
グループFの組み合わせ
- オランダ代表
- 日本代表
- チュニジア代表
- スウェーデン代表
日本代表メンバー
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属
|GK
|23
|早川友基
|鹿島アントラーズ
|12
|大迫敬介
|サンフレッチェ広島
|1
|鈴木彩艶
|パルマ
|DF
|5
|長友佑都
|FC東京
|3
|谷口彰悟
|シント＝トロイデンVV
|4
|板倉滉
|アヤックス
|16
|渡辺剛
|フェイエノールト
|22
|冨安健洋
|アヤックス
|21
|伊藤洋輝
|バイエルン・ミュンヘン
|20
|瀬古歩夢
|ル・アーヴル
|2
|菅原由勢
|ブレーメン
|25
|鈴木淳之介
|FCコペンハーゲン
|MF／FW
|6
|遠藤航
|リヴァプール
|14
|伊東純也
|ヘンク
|15
|鎌田大地
|クリスタル・パレス
|19
|小川航基
|NECナイメヘン
|11
|前田大然
|セルティック
|10
|堂安律
|フランクフルト
|18
|上田綺世
|フェイエノールト
|7
|田中碧
|リーズ・ユナイテッド
|13
|中村敬斗
|スタッド・ランス
|24
|佐野海舟
|マインツ
|8
|久保建英
|レアル・ソシエダ
|17
|鈴木唯人
|フライブルク
|26
|塩貝健人
|ヴォルフスブルク
|9
|後藤啓介
|シント＝トロイデンVV
※所属は2026年5月27日時点。
日本戦のテレビ中継予定｜DAZN以外の放送はある？
ワールドカップ2026のグループFにて、日本代表は日本時間6月15日(月)にオランダ、22日(日)にチュニジア、26日(金)にスウェーデンとの対戦を予定。試合の模様は様々なプラットフォームを通じて視聴することができる。
今大会全104試合をライブ＆見逃し配信する『DAZN』では、日本戦全試合を無料ライブ配信。さらに、地上波『NHK総合』および衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』では第1戦と第3戦、地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』では第2戦を生中継予定だ。
|ラウンド
|キックオフ日時
|対戦カード
|中継予定
|グループF 第1節
|2026/6/15(月)
5:00
|オランダ vs 日本
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
NHK ONE
|グループF 第2節
|2026/6/21(日)
13:00
|日本 vs チュニジア
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BS
NHK BSP4K(録画)
【ネット】
DAZN
|グループF 第3節
|2026/6/26(金)
8:00
|日本 vs スウェーデン
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
NHK ONE
FIFAワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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