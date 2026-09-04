【女子バスケW杯2026】日本vsマリはTVerで無料配信される？ライブ中継・見逃し配信・視聴方法まとめ

日本代表の大会初戦となるマリ戦では、テレビ放送だけでなく、無料で視聴できる方法があるのかも注目ポイントとなる。

本記事では、日本vsマリのTVer無料配信について紹介する。

【女子バスケW杯】日本vsマリはいつ？

日本代表の大会初戦となるマリ戦は、2026年9月4日(金)に行われる。

試合はドイツ・ベルリンのベルリン・アリーナで開催され、日本時間18:30にティップオフ予定。現地時間では11:30開始となる。

試合日程は以下の通り。

日程：2026年9月4日(金)

対戦カード：日本代表 vs マリ代表

試合開始：18:30(現地11:30)

会場：ベルリン・アリーナ(ドイツ・ベルリン)

【女子バスケW杯】日本vsマリはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信情報

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026のグループA初戦、日本vsマリは、日本時間2026年9月4日(金)18:30にティップオフ予定となっている。

試合をリアルタイムで視聴する場合は、FODチャンネルまたはDAZNを利用できる。FODチャンネルは18:20から、DAZNは18:30からライブ配信を開始する予定だ。

テレビではフジテレビ系列とフジテレビNEXTで録画放送が予定されている。地上波のフジテレビ系列は24:45から、CSのフジテレビNEXTは25:00から放送。BSでの中継予定はない。

視聴方法 サービス 放送・配信 開始時間 ネット配信 FODチャンネル ライブ配信 18:20～ ネット配信 DAZN ライブ配信 18:30～ 地上波 フジテレビ系列 録画放送 24:45～ CS フジテレビNEXT 録画放送 25:00～ BS BS放送 × 放送予定なし

女子日本代表戦のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】バスケ視聴にもおすすめ！DAZN月額プランをお得に利用

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バスケ女子W杯の日本戦など『DAZN』で配信されるバスケットボール中継をお得に視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

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また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

【FODチャンネル】Amazonで視聴可能

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『FOD』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

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