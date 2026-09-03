【女子バスケW杯2026】日本vsマリの地上波テレビ放送はある？BS・CS中継・ネット配信予定まとめ

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026では、日本代表がグループステージ初戦でマリ代表と対戦する。

本記事では、女子バスケ日本代表vsマリのテレビ放送予定について、地上波・BS・CS中継の有無やネット配信情報を紹介する。

【女子バスケW杯】日本vsマリの日程は？

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026のグループリーグ初戦で、日本代表はマリ代表と対戦する。

試合は2026年9月4日(金)にドイツ・ベルリンのベルリン・アリーナで開催され、日本時間18:30にティップオフ予定となっている。

大会初戦となる重要な一戦だけに、試合日程や開始時間、会場を事前に確認しておきたい。

項目 内容 試合日 2026年9月4日(金) 対戦カード 日本代表 vs マリ代表 試合開始時間 18:30(現地11:30) 会場 ベルリン・アリーナ(ドイツ・ベルリン)

【女子バスケW杯】日本vsマリの地上波テレビ放送・BS・CS中継はある？

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026の日本代表vsマリは、日本時間2026年9月4日(金)18:30にティップオフ予定となっている。

リアルタイムで視聴できるのはFODチャンネルとDAZNのインターネット配信。FODチャンネルは18:20から、DAZNは18:30からライブ配信を予定している。

一方、テレビでは地上波のフジテレビ系列とCSのフジテレビNEXTが深夜に録画放送を実施する。BSでの放送予定はない。

放送・配信サービス 対応 放送・配信時間 内容 FODチャンネル ○ 18:20～ ライブ配信 DAZN ○ 18:30～ ライブ配信 地上波(フジテレビ系列) ○ 24:45～ 録画放送 BS放送 × ― 放送予定なし CS(フジテレビNEXT) ○ 25:00～ 録画放送

女子日本代表戦のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】バスケ視聴にもおすすめ！DAZN月額プランをお得に利用

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また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

【FODチャンネル】Amazonで視聴可能

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