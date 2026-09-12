「アジア選手権2026」男子バレーボールが9月4日(金)～13日(日)に開催される。準々決勝インド戦を3対0のストレートで勝利した日本代表は準決勝で韓国代表と対戦する。

本記事では、「アジア選手権2026」準決勝日本vs韓国の視聴方法を紹介する。

日本vs韓国｜試合日・開始時間

大会：バレーボールアジア選手権2026 準決勝

日時：日本時間2026年9月12日(土)19:30開始

カード：日本vs 韓国

開催地：福岡県・北九州市立総合体育館

日本vs韓国｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程 対戦カード 放送 配信 9/12(土) 19:30 日本 vs 韓国 ・フジテレビ系全国ネット※一部地域除く ・フジテレビONE Prime Video FODチャンネル

FOD

TVer

バレーボールアジア選手権2026のおすすめ視聴方法

Fuji TV

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