バスケットボール女子日本代表は9月26日(土)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」決勝で韓国代表と対戦する。
本記事では、28年ぶりの金メダルを目指す日本の決勝・韓国戦のテレビ放送、U-NEXT配信スケジュールについて紹介している。
アジア大会バスケットボール女子決勝の試合スケジュール
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)に出場しているバスケットボール女子日本代表は、決勝で韓国代表と対戦する。試合開始は9月26日(土)19:20予定。会場は愛知国際アリーナとなる。
女子日本代表は前回の決勝(2022年杭州大会)では中国に72-74で惜敗している。1998年バンコク大会以来、28年ぶりの金メダル獲得を目指す。
- 大会：第20回アジア競技大会 女子バスケットボール競技
- ラウンド：決勝
- 対戦カード：日本代表 vs 韓国代表
- 開始日時：2026年9月26日(土)19:20
- 会場：愛知国際アリーナ
バスケ女子決勝の日本vs韓国はどこで見られる？
日本vs韓国の決勝は、地上波『TBS系列』でのテレビ中継および『TVer』での同時配信は予定されていない。
一方、『U-NEXT』では独占ライブ配信を実施予定。試合終了後でもフルマッチの見逃し視聴が可能だ。
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チャンネル
中継有無
U-NEXT
19:20～
※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はTBSおよびTVer、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール決勝は、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上をライブ配信予定。最大7チャンネルでの同時配信に対応し、試合終了後は見逃し配信も予定されている。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。