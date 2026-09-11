9月5日(土)～27日(日)にFIFA U-20女子ワールドカップポーランド2026が開催。日本時間9月12日(土)に開催されるグループステージ第3節でU-20日本女子代表(ヤングなでしこ)はイタリア女子代表と対戦する。

本記事では、日本女子代表vsイタリア女子代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

日本vsイタリア｜試合日程・開始時刻は？

大会：FIFA U-20女子ワールドカップポーランド2026 グループステージ第3節

カード：日本女子代表 vs イタリア女子代表

会場：スタディオン・ミエイスキ・ウクス・ウッチ(ポーランド)

日程：2026年9月12日(土)22:00キックオフ／日本時間

日本vsイタリア｜放送・配信予定は？

U-20女子ワールドカップ2026、日本代表vsイタリア代表は『DAZN』が無料ライブ配信する。

■放送局・スケジュール

地上波 なし BS・CS放送 なし ネット DAZN（無料配信）

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

U-20女子ワールドカップ2026のおすすめ視聴方法

U-20女子ワールドカップ2026は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】単月視聴におすすめ！DAZN月額最安値・ポイント還元でお得

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN

シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

年間プラン(月々払い)は3,200円から、年間プラン(一括払い)なら年間32,000円で視聴可能。月額プランを12ヶ月契約するよりもお得に視聴できる。シーズンを通してJリーグや海外サッカーを視聴したい方にはおすすめだ。