バレー女子日本vsイランは何時から？アジア選手権2026女子3位決定戦の開始時間・中継予定まとめ

バレーボール女子アジア選手権で、日本代表が3位決定戦でイラン代表と対戦する。表彰台をかけた一戦となるだけに、日本代表が大会をどのような形で締めくくるのか注目が集まる。

本記事では、女子バレー日本代表vsイラン代表の試合開始時間、日程、中継予定を紹介する。

バレー女子日本vsイランは何時から？アジア選手権女子3位決定戦の開始時間

2026女子アジア選手権の3位決定戦で、バレーボール女子日本代表(火の鳥NIPPON)はイラン代表と対戦する。

日本vsイランは、2026年8月30日(日)に中国・天津オリンピックセンターで開催され、日本時間16:15に試合開始予定となっている。

大会の表彰台をかけた一戦となる3位決定戦。日本代表がどのような戦いを見せるのか注目したい。

項目 内容 大会名 2026女子アジア選手権 3位決定戦 対戦カード 日本 vs イラン 試合日 2026年8月30日(日) 試合開始 16:15 会場 天津オリンピックセンター(中国)

バレー女子日本vsイランの放送・配信予定は？

2026女子アジア選手権3位決定戦の日本vsイランは、テレビ放送・ネット配信の両方で視聴できる。

試合は日本時間16:15開始予定で、リアルタイムで視聴する場合はFOD、Amazon Prime Video内のFODチャンネル、Volleyball TVが選択肢となる。FODプレミアムは15:35から、AmazonのFODチャンネルは16:05からライブ配信を開始する。

一方、地上波のフジテレビ系列とTVerは生中継ではなく、19:00から録画・追いかけ形式で放送・配信される予定。TVerではスペシャルライブ配信に加え、追っかけ再生や見逃し配信にも対応する。

放送・配信サービス 開始時間 中継形態 FODプレミアム 15:35～ ライブ配信 FODチャンネル(Amazon) 16:05～ ライブ配信 Volleyball TV 16:15～ ライブ配信 フジテレビONE/TWO/NEXT 8月30日(日)19:35～23:00(ONE)、8月31日(月)15:50～19:15(NEXT) 録画放送 フジテレビ系列(地上波) 19:00～ 録画放送 TVer 19:00～ 録画・追いかけ配信／見逃し配信





日本vsイランのおすすめ視聴方法は？

Amazon

前述の通り、日本vsイランはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、男女アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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