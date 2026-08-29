「アジア選手権2026」女子バレーボールが8月21日(金)～30日(日)に開催される。準決勝で惜しくもタイ代表に敗れた日本女子代表は8月30日に開催される3位決定戦でイラン女子代表と対戦する。

本記事では、「アジア選手権2026」日本vsイランの視聴方法を紹介する。

日本vs イラン ｜試合日時・開催地

大会：バレーボールアジア選手権2026 3位決定戦

日時：日本時間2026年8月30日(日)16:15開始

カード：日本女子 vs イラン女子

開催地：中国・天津

日本vsイラン｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程 対戦カード 放送 配信 8/30(日)16:15 日本 vs イラン ・フジテレビ系列(開始未発表) ・フジテレビONE/TWO/NEXT(開始未発表) ・Prime Video FODチャンネル(LIVE) ・FOD(LIVE) ・TVer(開始未発表)

バレーボールアジア選手権2026｜おすすめ視聴方法

地上波フジテレビ系列、ネット配信FODでは、「バレーボールアジア選手権2026」の日本代表の全試合を生中継・ライブ配信する。

「バレーボールアジア選手権2026」は、Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。

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FOD

「バレーボールアジア選手権2026」は、Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信され、2026年9月2日までの期間限定で最初の1ヶ月間の視聴料が100円になるキャンペーンを実施している。男女バレーボールアジア選手権を通しで見たい方におすすめだ。

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