あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
volleyball japan 3rd placeGetty Images
【バレー女子準決勝】日本vsタイはAmazon「FOD」でライブ配信！9/2まで視聴料100円
Yuta Tokuma

【8月30日】日本vsイランのテレビ放送・ネット配信予定｜女子バレーボールアジア選手権3位決定戦

【石川真佑、佐藤淑乃ら出場予定】アジア選手権2026 3位決定戦、日本女子vsイラン女子の地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

FODチャンネルが期間限定で100円！
volleyball asian championship 2026

FOD

「FODチャンネル」でバレーアジア選手権の日本戦を配信！

Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能

9月2日まで最初の1カ月・月額100円(税込)キャンペーン中

視聴料最初の1ヶ月100円は9/2まで！

「アジア選手権2026」女子バレーボールが8月21日(金)～30日(日)に開催される。準決勝で惜しくもタイ代表に敗れた日本女子代表は8月30日に開催される3位決定戦でイラン女子代表と対戦する。

3位決定戦はAmazon「FOD」でライブ配信！9/2まで初月100円キャンペーン実施中今すぐ視聴

本記事では、「アジア選手権2026」日本vsイランの視聴方法を紹介する。

日本vsイラン｜試合日時・開催地

大会：バレーボールアジア選手権2026 3位決定戦

日時：日本時間2026年8月30日(日)16:15開始

カード：日本女子 vs イラン女子

開催地：中国・天津

3位決定戦はAmazon「FOD」でライブ配信！9/2まで初月100円キャンペーン実施中今すぐ視聴！

日本vsイラン｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程

対戦カード

放送

配信

8/30(日)16:15

日本 vs イラン

・フジテレビ系列(開始未発表)

フジテレビONE/TWO/NEXT(開始未発表)

Prime Video FODチャンネル(LIVE)

・FOD(LIVE)

TVer(開始未発表)

3位決定戦はAmazon「FOD」でライブ配信！9/2まで初月100円キャンペーン実施中今すぐ視聴！

バレーボールアジア選手権2026｜おすすめ視聴方法

地上波フジテレビ系列、ネット配信FODでは、「バレーボールアジア選手権2026」の日本代表の全試合を生中継・ライブ配信する。

「バレーボールアジア選手権2026」は、Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。

Amazon『FODチャンネル』が最初の1ヶ月100円で見られる！9月2日までの加入限定

fodFOD

「バレーボールアジア選手権2026」は、Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信され、2026年9月2日までの期間限定で最初の1ヶ月間の視聴料が100円になるキャンペーンを実施している。男女バレーボールアジア選手権を通しで見たい方におすすめだ。

【9月2日まで最初の1ヶ月100円】FOD Amazonの登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ始める（最初の1ヶ月100円）」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

※Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

FODチャンネルが期間限定で100円！
volleyball asian championship 2026

FOD

「FODチャンネル」でバレーアジア選手権の日本戦を配信！

Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能

9月2日まで最初の1カ月・月額100円(税込)キャンペーン中

視聴料最初の1ヶ月100円は9/2まで！
3位決定戦はAmazon「FOD」でライブ配信！9/2まで初月100円キャンペーン実施中今すぐ視聴

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー