2026年9月13日(日)に行われるバレーボール男子アジア選手権決勝で、日本代表とイラン代表が対戦する。

本記事では、日本vsイランの地上波テレビ放送・TVer無料配信予定について紹介する。

バレー男子日本vsイランはいつ？アジア選手権2026決勝の日程・開始時間

バレーボール男子アジア選手権2026の決勝では、日本代表とイラン代表が2026年9月13日(日)に対戦する。

試合は19:30開始予定。決戦の舞台は福岡県の北九州市立総合体育館となり、日本はアジア制覇を懸けてイランとのファイナルに臨む。

項目 詳細 対戦カード 日本 vs イラン 大会名 バレーボール男子アジア選手権2026 決勝 開催日 2026年9月13日(日) 開始時間 19:30 開催会場 北九州市立総合体育館

日本vsイランの地上波テレビ放送・TVer無料配信は？

バレーボール男子アジア選手権2026決勝、日本代表vsイラン代表は、地上波のフジテレビ系列で生中継される。

テレビ放送は19:00からスタート予定。ネットでは「TVer Special Live」でも19:00から無料ライブ配信されるため、スマートフォンやPCなどからも視聴可能となる。

視聴方法 サービス 開始時間 放送・配信形態 地上波 フジテレビ系列 19:00～ 生中継 ネット配信 TVer 19:00～ 無料ライブ配信

バレー男子日本vsイランのCS放送・ネット配信予定は？

バレーボール男子アジア選手権2026決勝、日本代表vsイラン代表は、CS放送のフジテレビONEで24:00から録画放送される予定となっている。

ネットではFOD(Amazon)が19:20からライブ配信。TVerでも19:00から「TVer Special Live」で視聴できる。

また、Volleyball TVでも19:30からライブ配信されるが、英語音声のみとなる。

視聴方法 サービス 開始時間 配信・放送形態 CS放送 フジテレビONE 24:00～ 録画放送 ネット配信 FOD(Amazon) 19:20～ ライブ配信 ネット配信 TVer 19:00～ ライブ配信 ネット配信 Volleyball TV 19:30～ 英語音声のみ

バレーボールアジア選手権2026のおすすめ視聴方法

Fuji TV

ネット配信の『FOD』では、「バレーボールアジア選手権2026」の日本代表の全試合をライブ配信する。

また、ネット配信のため見逃し視聴も可能なので、リアルタイムで視聴できない方や、あとからもう一度見直したい方にもおすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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