バレー男子日本vsイランは何時から？アジア選手権男子決勝の開始時間・テレビ放送・配信情報

男子バレーボールのアジア王者を決める「アジア選手権男子」の決勝戦に日本が臨む。

本記事では、バレー男子日本代表が出場するアジア選手権男子決勝は何時から行われるのか、対戦相手や試合日程、開始時間について紹介する。

バレー男子日本vsイランは何時から？アジア選手権男子決勝の開始時間を紹介

バレーボール男子アジア選手権2026決勝、日本代表vsイラン代表は、2026年9月13日(日)19:30から行われる。

会場は福岡県の北九州市立総合体育館。アジア王者を懸けた決勝戦となり、日本はイランとの大一番に臨む。

項目 内容 対戦カード 日本 vs イラン 大会 バレーボール男子アジア選手権2026 決勝 日程 2026年9月13日(日) 試合開始 19:30 会場 北九州市立総合体育館

バレー男子日本vsイランの放送・配信予定は？

バレーボール男子アジア選手権2026決勝、日本代表vsイラン代表は、地上波のフジテレビ系列で19:00から生中継される。

ネットではFOD(Amaon)が19:20からライブ配信を開始し、TVerでも19:00から「TVer Special Live」で視聴可能。Volleyball TVでもライブ配信されるが、英語音声のみとなる。

また、CS放送のフジテレビONEでは、試合終了後の24:00から録画放送が予定されている。

視聴方法 サービス 開始時間 配信・放送形態 地上波 フジテレビ系列 19:00～ 生中継 CS放送 フジテレビONE 24:00～ 録画放送 ネット配信 FOD(Amazon) 19:20～ ライブ配信 ネット配信 TVer 19:00～ ライブ配信 ネット配信 Volleyball TV 19:30～ 英語音声のみ

バレーボールアジア選手権2026のおすすめ視聴方法

Fuji TV

ネット配信の『FOD』では、「バレーボールアジア選手権2026」の日本代表の全試合をライブ配信する。

また、ネット配信のため見逃し視聴も可能なので、リアルタイムで視聴できない方や、あとからもう一度見直したい方にもおすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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