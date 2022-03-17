U-21日本代表メンバーが発表！ U-23ドバイカップに向け鈴木唯人や荒木遼太郎、海外組も複数招集
Tadasuke Uemura
(C)Getty images
日本サッカー協会（JFA）は17日、ドバイカップU-23に臨むU-21日本代表メンバーを発表した。
2024年のパリオリンピックに向けて大岩剛監督の下で強化を進めるU-21世代の日本。7日から9日にかけては候補合宿を開催した。
そして、今月下旬からはUAEで行われるドバイ杯に参加する。大会では、23日にU-23クロアチア代表、26日にU-23カタール代表と対戦し、29日に順位決定戦が行われる予定だ。
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17日にはその大会に向けたメンバーが発表。Jリーグでも経験を積む鹿島アントラーズFW荒木遼太郎や湘南ベルマーレMF田中聡、清水エスパルスMF鈴木唯人、横浜F・マリノスMF藤田譲瑠チマらが名を連ねている。
また、今年も高校サッカー選手権を沸かせた尚志高校DFチェイス・アンリやFC東京MF松木玖生、さらには海外からベンフィカGK小久保玲央ブライアンやデュッセルドルフDF内野貴史、ロンメルMF斉藤光毅らを呼び寄せている。
U-21日本代表メンバーは以下の通り。
■U-21日本代表メンバー
▽GK
- 1 小久保玲央ブライアン（SLベンフィカ／ポルトガル）※1
- 23 佐々木雅士（柏レイソル）
- 12 鈴木彩艶（浦和レッズ）
▽DF
- 17 成瀬竣平（名古屋グランパス）
- 18 内野貴史（デュッセルドルフ／ドイツ）※1
- 21 大畑歩夢（浦和レッズ）
- 2 西尾隆矢（セレッソ大阪）
- 16 木村誠二（モンテディオ山形）※3
- 14 加藤聖（V・ファーレン長崎）※2
- 3 馬場晴也（東京ヴェルディ）
- 4 半田陸（モンテディオ山形）※3
- 25 鈴木海音（栃木SC）※2
- 27 チェイス・アンリ（尚志高）
▽MF
- 24 松村優太（鹿島アントラーズ）
- 15 川崎颯太（京都サンガF.C.）
- 10 斉藤光毅（ロンメルSK／ベルギー）※1
- 26 鮎川峻（サンフレッチェ広島）
- 7 山本理仁（東京ヴェルディ）
- 6 藤田譲瑠チマ（横浜F・マリノス）
- 5 田中聡（湘南ベルマーレ）
- 13 松木玖生（FC東京）※4
- 20 甲田英將（名古屋グランパス）※4
▽FW
- 22 藤尾翔太（徳島ヴォルティス）※4
- 19 小田裕太郎（ヴィッセル神戸）
- 11 細谷真大（柏レイソル）
- 9 鈴木唯人（清水エスパルス）
- 8 荒木遼太郎（鹿島アントラーズ）
※1 ドバイにて合流、解散
※2 3月22日にドバイにて合流
※3 3月22日にドバイにて合流し、27日に離脱
※4 3月27日に離脱