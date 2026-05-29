2026年5月31日(日)に行われる国際親善試合で、日本代表とアイスランド代表が対戦する。

本記事では、日本vsアイスランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

日本vsアイスランド｜試合日程・キックオフ時間

日本vsアイスランドは、日本時間5月31日(日)に東京にある国立競技場で開催される。

大会：キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。

日時：2026年5月31日(日)19:25キックオフ／日本時間

対戦：日本 vs アイスランド

会場：国立競技場

日本vsアイスランド｜放送・配信予定

国際親善試合の日本vsアイスランドはテレビが『日本テレビ系列』で放送、ネットは『DAZN』と『TVer』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

日本vsアイスランドのおすすめ視聴方法

国際親善試合日本vsアイスランドは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

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日本vsアイスランド チーム情報

成績

両チームの対戦成績

JPN 直近の 2 試合 ISL 2 勝利 0 引分け 0 勝利 日本 3 - 1 アイスランド

日本 3 - 2 アイスランド 6 得点 3 2.5ゴール以上のゲーム 2/2 両チームが得点 2/2

順位表