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DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！7/20まで最初の3カ月・月々980円キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【5月31日】日本vsアイスランドのテレビ放送・ネット配信予定｜国際親善試合

親善試合
日本 対 アイスランド
日本
アイスランド

2026年5月31日に国立競技場で開催される国際親善試合、日本代表対アイスランド代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！
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2026年5月31日(日)に行われる国際親善試合で、日本代表とアイスランド代表が対戦する。

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本記事では、日本vsアイスランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

日本vsアイスランド｜試合日程・キックオフ時間

日本vsアイスランドは、日本時間5月31日(日)に東京にある国立競技場で開催される。

  • 大会：キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。
  • 日時：2026年5月31日(日)19:25キックオフ／日本時間
  • 対戦：日本 vs アイスランド
  • 会場：国立競技場

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日本vsアイスランド｜放送・配信予定

国際親善試合の日本vsアイスランドはテレビが『日本テレビ系列』で放送、ネットは『DAZN』と『TVer』がライブ配信を行う。

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テレビ放送日本テレビ系全国ネット生中継-
ネット配信TVer-

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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日本vsアイスランドのおすすめ視聴方法

国際親善試合日本vsアイスランドは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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日本vsアイスランド チーム情報

成績

JPN
-直近成績

ゴールを許す
10/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

ISL
-直近成績

ゴールを許す
5/9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

JPN

直近の 2 試合

ISL

2

勝利

0

引分け

0

勝利

6

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/2
両チームが得点
2/2

順位表