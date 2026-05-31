サッカー日本代表 アイスランド戦の見逃し配信はある？視聴方法まとめ

6月に開幕するFIFAワールドカップ2026に向け、日本代表・SAMURAI BLUEは5月31日にアイスランド代表と強化試合を行う。
アイスランド戦の見逃し配信の有無など視聴方法を紹介する。
日本vsアイスランド｜キックオフ時刻
日本代表はワールドカップ直前強化試合「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」でアイスランド代表と対戦。5月31日19時25分に国立競技場でキックオフを迎える。
|大会
|開催日
|キックオフ
|対戦カード
|会場
|キリンチャレンジカップ2026
ひとつになるから強くなる。
|2026/5/31(日)
|19:25 予定
|日本代表 vs アイスランド代表
|国立競技場
(東京都)
日本vsアイスランド｜放送/配信
アイスランド戦はテレビ放送が地上波『日本テレビ系』で生中継される。
ネットでは『DAZN』と『TVer』で無料ライブ配信となっている。
見逃し配信
「DAZN」は見逃し配信にも対応しており、試合後でもアイスランド戦を視聴することができる。
リアルタイムでの視聴ができなかった場合でも、見逃し配信で試合の模様をチェックできる。
|試合開始時刻
|テレビ放送
|ネット配信
|5月31日(日)
19:25
日本vsアイスランド｜メンバー
日本
W杯本大会では鎌田大地がメンバー入り。吉田麻也はアイスランド戦までチームに帯同予定。
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|23
|GK
|早川 友基
|鹿島アントラーズ
|12
|GK
|大迫 敬介
|サンフレッチェ広島
|1
|GK
|鈴木 彩艶
|パルマ
|5
|DF
|長友 佑都
|FC東京
|3
|DF
|谷口 彰悟
|シントトロイデンVV
|4
|DF
|板倉 滉
|アヤックス
|16
|DF
|渡辺 剛
|フェイエノールト
|22
|DF
|吉田 麻也
|LAギャラクシー
|15
|DF
|冨安 健洋
|アヤックス
|21
|DF
|伊藤 洋輝
|バイエルン・ミュンヘン
|20
|DF
|瀬古 歩夢
|ル・アーヴルAC
|2
|DF
|菅原 由勢
|ヴェルダー・ブレーメン
|25
|DF
|鈴木 淳之介
|FCコペンハーゲン
|6
|MF/FW
|遠藤 航
|リバプールFC
|14
|MF/FW
|伊東 純也
|KRCゲンク
|19
|MF/FW
|小川 航基
|NECナイメヘン
|11
|MF/FW
|前田 大然
|セルティック
|10
|MF/FW
|堂安 律
|アイントラハト・フランクフルト
|18
|MF/FW
|上田 綺世
|フェイエノールト
|7
|MF/FW
|田中 碧
|リーズ・ユナイテッド
|13
|MF/FW
|中村 敬斗
|スタッド・ランス
|24
|MF/FW
|佐野 海舟
|マインツ05
|8
|MF/FW
|久保 建英
|レアル・ソシエダード
|17
|MF/FW
|鈴木 唯人
|SCフライブルク
|26
|MF/FW
|塩貝 健人
|VfLヴォルフスブルク
|9
|MF/FW
|後藤 啓介
|シントトロイデンVV
アイスランド
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|1
|GK
|オグムンドゥル・クリスティンソン
|バルール
|12
|GK
|ハコン・ラプン・バルディマルソン
|ブレントフォードFC
|13
|GK
|アダム・インギ・ベネディクトソン
|AB
|23
|DF
|ホルドゥル・ビョルグビン・マグヌソン
|レバディアコス
|6
|DF
|ヒョルトゥル・ヘルマンソン
|ボロスFC
|3
|DF
|ダニエル・レオ・グレタルソン
|スナユスケ
|21
|DF
|アルフォンス・サンプステド
|ゴーアヘッド・イーグルス
|15
|DF
|ダーグル・ダン・ソルハルソン
|CFモントリオール
|2
|DF
|ロイ・トマソン
|サムスンスポル
|4
|DF
|バルゲイル・ルンダル・フリドリクソン
|フォルトゥナ・デュッセルドルフ
|19
|DF
|ミカエル・エイル・エルレルトソン
|ジェノアCFC
|17
|MF
|アロン・エイナル・グンナルソン
|アルガラファ
|16
|MF
|ステファン・テイトゥル・ソルダルソン
|ハノーファー96
|7
|MF
|ウィルム・ソル・ウィルムソン
|NECナイメヘン
|14
|MF
|アンドリ・ファンナル・バルドゥルソン
|カスムパシャ
|20
|MF
|クリスティアン・ノックビ・ヒリンソン
|FCトゥウェンテ
|18
|MF
|ギスリ・ゴッツカルク・ソルダルソン
|レフ・ポズナン
|22
|FW
|ブリンヨルフル・ウィルムソン
|FCフローニンゲン
|10
|FW
|イサク・スナエル・ソルバルドソン
|リンビーBK
|11
|FW
|ステファン・インギ・シグルダルソン
|ゴーアヘッド・イーグルス
|9
|FW
|ベノニー・ブレキ・アンドレソン
|ストックポート・カウンティ
DAZNのおすすめ視聴方法
ネット『DAZN』は、アイスランド戦だけでなくW杯本大会の日本戦も無料配信するほか、日本以外も含めすべての試合をライブ＆見逃し配信する唯一のプラットフォームだ。『DAZN』のおすすめ視聴方法は以下の通り。
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
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