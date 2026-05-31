サッカー日本代表 アイスランド戦の見逃し配信はある？視聴方法まとめ

6月に開幕するFIFAワールドカップ2026に向け、日本代表・SAMURAI BLUEは5月31日にアイスランド代表と強化試合を行う。

アイスランド戦の見逃し配信の有無など視聴方法を紹介する。

日本vsアイスランド｜キックオフ時刻

日本代表はワールドカップ直前強化試合「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」でアイスランド代表と対戦。5月31日19時25分に国立競技場でキックオフを迎える。

大会 開催日 キックオフ 対戦カード 会場 キリンチャレンジカップ2026

ひとつになるから強くなる。 2026/5/31(日) 19:25 予定 日本代表 vs アイスランド代表 国立競技場

(東京都)

日本vsアイスランド｜放送/配信

アイスランド戦はテレビ放送が地上波『日本テレビ系』で生中継される。

ネットでは『DAZN』と『TVer』で無料ライブ配信となっている。

見逃し配信

「DAZN」は見逃し配信にも対応しており、試合後でもアイスランド戦を視聴することができる。

リアルタイムでの視聴ができなかった場合でも、見逃し配信で試合の模様をチェックできる。

試合開始時刻 テレビ放送 ネット配信 5月31日(日)

19:25 日本テレビ DAZN

TVer

日本vsアイスランド｜メンバー

日本

W杯本大会では鎌田大地がメンバー入り。吉田麻也はアイスランド戦までチームに帯同予定。

背番号 ポジション 選手 所属 23 GK 早川 友基 鹿島アントラーズ 12 GK 大迫 敬介 サンフレッチェ広島 1 GK 鈴木 彩艶 パルマ 5 DF 長友 佑都 FC東京 3 DF 谷口 彰悟 シントトロイデンVV 4 DF 板倉 滉 アヤックス 16 DF 渡辺 剛 フェイエノールト 22 DF 吉田 麻也 LAギャラクシー 15 DF 冨安 健洋 アヤックス 21 DF 伊藤 洋輝 バイエルン・ミュンヘン 20 DF 瀬古 歩夢 ル・アーヴルAC 2 DF 菅原 由勢 ヴェルダー・ブレーメン 25 DF 鈴木 淳之介 FCコペンハーゲン 6 MF/FW 遠藤 航 リバプールFC 14 MF/FW 伊東 純也 KRCゲンク 19 MF/FW 小川 航基 NECナイメヘン 11 MF/FW 前田 大然 セルティック 10 MF/FW 堂安 律 アイントラハト・フランクフルト 18 MF/FW 上田 綺世 フェイエノールト 7 MF/FW 田中 碧 リーズ・ユナイテッド 13 MF/FW 中村 敬斗 スタッド・ランス 24 MF/FW 佐野 海舟 マインツ05 8 MF/FW 久保 建英 レアル・ソシエダード 17 MF/FW 鈴木 唯人 SCフライブルク 26 MF/FW 塩貝 健人 VfLヴォルフスブルク 9 MF/FW 後藤 啓介 シントトロイデンVV

アイスランド

背番号 ポジション 選手 所属 1 GK オグムンドゥル・クリスティンソン バルール 12 GK ハコン・ラプン・バルディマルソン ブレントフォードFC 13 GK アダム・インギ・ベネディクトソン AB 23 DF ホルドゥル・ビョルグビン・マグヌソン レバディアコス 6 DF ヒョルトゥル・ヘルマンソン ボロスFC 3 DF ダニエル・レオ・グレタルソン スナユスケ 21 DF アルフォンス・サンプステド ゴーアヘッド・イーグルス 15 DF ダーグル・ダン・ソルハルソン CFモントリオール 2 DF ロイ・トマソン サムスンスポル 4 DF バルゲイル・ルンダル・フリドリクソン フォルトゥナ・デュッセルドルフ 19 DF ミカエル・エイル・エルレルトソン ジェノアCFC 17 MF アロン・エイナル・グンナルソン アルガラファ 16 MF ステファン・テイトゥル・ソルダルソン ハノーファー96 7 MF ウィルム・ソル・ウィルムソン NECナイメヘン 14 MF アンドリ・ファンナル・バルドゥルソン カスムパシャ 20 MF クリスティアン・ノックビ・ヒリンソン FCトゥウェンテ 18 MF ギスリ・ゴッツカルク・ソルダルソン レフ・ポズナン 22 FW ブリンヨルフル・ウィルムソン FCフローニンゲン 10 FW イサク・スナエル・ソルバルドソン リンビーBK 11 FW ステファン・インギ・シグルダルソン ゴーアヘッド・イーグルス 9 FW ベノニー・ブレキ・アンドレソン ストックポート・カウンティ

DAZNのおすすめ視聴方法

ネット『DAZN』は、アイスランド戦だけでなくW杯本大会の日本戦も無料配信するほか、日本以外も含めすべての試合をライブ＆見逃し配信する唯一のプラットフォームだ。『DAZN』のおすすめ視聴方法は以下の通り。

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DAZN

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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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