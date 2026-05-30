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JapanGetty Images
DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！7/20まで最初の3カ月・月々980円キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

日本対アイスランドはどこで見られる？TVer配信はある？サッカー親善試合

【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップ直前強化試合・日本代表vsアイスランド代表はどこで見られる？TVerでの配信など視聴方法を紹介。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！
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6月に開幕するFIFAワールドカップ2026に向け、日本代表・SAMURAI BLUEは5月31日にアイスランド代表と強化試合を行う。

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アイスランド戦はどこで見られるTVerでの配信など視聴方法を紹介する。

日本vsアイスランド｜日程

日本代表はワールドカップ直前強化試合「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」でアイスランド代表と対戦。5月31日19時25分に国立競技場でキックオフを迎える。

大会開催日キックオフ対戦カード会場
キリンチャレンジカップ2026
ひとつになるから強くなる。		2026/5/31(日)19:25 予定日本代表 vs アイスランド代表国立競技場
(東京都)

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日本vsアイスランド｜どこで見られる？TVer配信は？

アイスランド戦はテレビ放送が地上波『日本テレビ系』で生中継される。

ネットでは『DAZN』と『TVer』で無料ライブ配信となっている。

試合開始時刻テレビ放送ネット配信
5月31日(日)
19:25
  • 日本テレビ

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日本vsアイスランド｜メンバー

日本

W杯本大会では鎌田大地がメンバー入り。吉田麻也はアイスランド戦までチームに帯同予定。

背番号ポジション選手所属
23GK早川 友基鹿島アントラーズ
12GK大迫 敬介サンフレッチェ広島
1GK鈴木 彩艶パルマ
5DF長友 佑都FC東京
3DF谷口 彰悟シントトロイデンVV
4DF板倉 滉アヤックス
16DF渡辺 剛フェイエノールト
22DF吉田 麻也LAギャラクシー
15DF冨安 健洋アヤックス
21DF伊藤 洋輝バイエルン・ミュンヘン
20DF瀬古 歩夢ル・アーヴルAC
2DF菅原 由勢ヴェルダー・ブレーメン
25DF鈴木 淳之介FCコペンハーゲン
6MF/FW遠藤 航リバプールFC
14MF/FW伊東 純也KRCゲンク
19MF/FW小川 航基NECナイメヘン
11MF/FW前田 大然セルティック
10MF/FW堂安 律アイントラハト・フランクフルト
18MF/FW上田 綺世フェイエノールト
7MF/FW田中 碧リーズ・ユナイテッド
13MF/FW中村 敬斗スタッド・ランス
24MF/FW佐野 海舟マインツ05
8MF/FW久保 建英レアル・ソシエダード
17MF/FW鈴木 唯人SCフライブルク
26MF/FW塩貝 健人VfLヴォルフスブルク
9MF/FW後藤 啓介シントトロイデンVV

アイスランド

背番号ポジション選手所属
1GKオグムンドゥル・クリスティンソンバルール
12GKハコン・ラプン・バルディマルソンブレントフォードFC
13GKアダム・インギ・ベネディクトソンAB
23DFホルドゥル・ビョルグビン・マグヌソンレバディアコス
6DFヒョルトゥル・ヘルマンソンボロスFC
3DFダニエル・レオ・グレタルソンスナユスケ
21DFアルフォンス・サンプステドゴーアヘッド・イーグルス
15DFダーグル・ダン・ソルハルソンCFモントリオール
2DFロイ・トマソンサムスンスポル
4DFバルゲイル・ルンダル・フリドリクソンフォルトゥナ・デュッセルドルフ
19DFミカエル・エイル・エルレルトソンジェノアCFC
17MFアロン・エイナル・グンナルソンアルガラファ
16MFステファン・テイトゥル・ソルダルソンハノーファー96
7MFウィルム・ソル・ウィルムソンNECナイメヘン
14MFアンドリ・ファンナル・バルドゥルソンカスムパシャ
20MFクリスティアン・ノックビ・ヒリンソンFCトゥウェンテ
18MFギスリ・ゴッツカルク・ソルダルソンレフ・ポズナン
22FWブリンヨルフル・ウィルムソンFCフローニンゲン
10FWイサク・スナエル・ソルバルドソンリンビーBK
11FWステファン・インギ・シグルダルソンゴーアヘッド・イーグルス
9FWベノニー・ブレキ・アンドレソンストックポート・カウンティ

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DAZNのおすすめ視聴方法

ネット『DAZN』は、アイスランド戦だけでなくW杯本大会の日本戦も無料配信するほか、日本以外も含めすべての試合をライブ＆見逃し配信する唯一のプラットフォームだ。『DAZN』のおすすめ視聴方法は以下の通り。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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