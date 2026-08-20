「アジア選手権2026」女子バレーボールが8月21日(金)～30日(日)に開催される。プールAに属する日本女子代表は初戦で香港女子代表と対戦する。

本記事では、「アジア選手権2026」日本vs香港の視聴方法を紹介する。

日本vs香港｜試合日時

大会：バレーボールアジア選手権2026 プールA第1戦

日時：日本時間2026年8月21日(金)19:30開始

カード：日本女子 vs 香港女子

開催地：中国・天津

日本vs香港｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程 対戦カード 放送 配信 8/21(金)19:30 日本vs香港 フジテレビ系全国ネット Prime Video FODチャンネル

FOD

TVer

バレーボールアジア選手権2026のおすすめ視聴方法

Fuji TV

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