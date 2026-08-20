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volleyball japan women(C)Getty Images
【バレー女子アジア選手権】日本vs香港はFOD Amazonでライブ配信！初月100円キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【8月21日】日本vs香港のテレビ放送・ネット配信予定｜女子バレーボールアジア選手権2026

【石川真佑、佐藤淑乃ら出場予定】アジア選手権2026、日本女子vs香港女子の地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

「アジア選手権2026」女子バレーボールが8月21日(金)～30日(日)に開催される。プールAに属する日本女子代表は初戦で香港女子代表と対戦する。

日本vs香港はAmazon「FOD」でライブ配信！9/2まで初月100円キャンペーン実施中今すぐ視聴

本記事では、「アジア選手権2026」日本vs香港の視聴方法を紹介する。

日本vs香港｜試合日時

  • 大会：バレーボールアジア選手権2026 プールA第1戦
  • 日時：日本時間2026年8月21日(金)19:30開始
  • カード：日本女子 vs 香港女子
  • 開催地：中国・天津

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日本vs香港｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程対戦カード放送配信
8/21(金)19:30日本vs香港フジテレビ系全国ネット

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バレーボールアジア選手権2026のおすすめ視聴方法

volleyball asian championship 2026Fuji TV

ネット配信の『FOD』では、「バレーボールアジア選手権2026」の日本代表の全試合をライブ配信する。

また、ネット配信のため見逃し視聴も可能なので、リアルタイムで視聴できない方や、あとからもう一度見直したい方にもおすすめだ。

Amazon『FODチャンネル』が最初の1ヶ月100円で見られる！9月2日までの加入限定

fodFOD

「バレーボールアジア選手権2026」は、Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信され、2026年9月2日までの期間限定で最初の1ヶ月間の視聴料が100円になるキャンペーンを実施している。男女バレーボールアジア選手権を通しで見たい方におすすめだ。

【9月2日まで最初の1ヶ月100円】FOD Amazonの登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ始める（最初の1ヶ月100円）」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

※Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要

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