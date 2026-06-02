「バレーボールネーションズリーグ2026女子」は、日本時間の6月4日(木)にカナダラウンド（予選第1週）第1戦が開催される。
本記事ではネーションズリーグ2026女子カナダラウンド第1戦、日本vsフランスの試合日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
日本対フランス｜試合日程・開始時間
- 大会：バレーボールネーションズリーグ2026 カナダラウンド（予選第1週）第1戦
- 日時：2026年6月4日(木)午前5:30開始予定／日本時間
- カード：女子日本代表 vs 女子フランス代表
- 開催地：ケベックシティ（カナダ）
※日程・開始時間は変更となる可能性あり。最新の情報は大会公式サイト、U-NEXT公式サイトをご覧ください。
【カナダラウンド・第1戦】日本対フランスのテレビ放送・ネット配信予定
|試合日
|対戦カード
|放送・配信
|6月4日(木)5:30
|日本 vs フランス
|【ネット】
・U-NEXT(5:20よりライブ配信)
・Volleyball TV(英語)
【テレビ】
・BS-TBS(19:30より録画放送)
※U-NEXTは見逃し配信あり、地上波TBSでの中継はなし
※日程・開始時間は変更となる可能性あり。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。
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