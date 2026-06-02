「バレーボールネーションズリーグ2026女子」は、日本時間の6月4日(木)にカナダラウンド（予選第1週）第1戦が開催される。

本記事ではネーションズリーグ2026女子カナダラウンド第1戦、日本vsフランスの試合日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

日本対フランス｜試合日程・開始時間

大会：バレーボールネーションズリーグ2026 カナダラウンド（予選第1週）第1戦

日時：2026年6月4日(木)午前5:30開始予定／日本時間

カード：女子日本代表 vs 女子フランス代表

開催地：ケベックシティ（カナダ）

※日程・開始時間は変更となる可能性あり。最新の情報は大会公式サイト、U-NEXT公式サイトをご覧ください。

【カナダラウンド・第1戦】日本対フランスのテレビ放送・ネット配信予定

試合日 対戦カード 放送・配信 6月4日(木)5:30 日本 vs フランス 【ネット】

・U-NEXT(5:20よりライブ配信)

・Volleyball TV(英語)

【テレビ】

・BS-TBS(19:30より録画放送)

※U-NEXTは見逃し配信あり、地上波TBSでの中継はなし

※日程・開始時間は変更となる可能性あり。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください