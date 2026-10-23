男子15人制ラグビー国際試合「リポビタンDチャレンジカップ2026」日本代表vsフィジー代表が、10月24日(土)に行われる。

本記事では、日本代表vsフィジー代表の視聴方法を紹介する。

日本vsフィジー｜試合日程・開始時間

「リポビタンDチャレンジカップ2026」日本代表vsフィジー代表は10月24日(土)に東京都にある秩父宮ラグビー場で行われる。

日程 開始時間 10/24(土) 14:50

日本vsフィジー｜テレビ中継・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

ラグビー日本代表｜おすすめ視聴方法

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