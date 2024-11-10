「ラグザス侍ジャパンシリーズ2024日本vsチェコ」が、11月10日に開催。野球日本代表・侍ジャパンがチェコ代表と強化試合を行う。
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本記事では、チェコ戦の放送・配信予定、視聴方法などを紹介する。
日本vsチェコ｜日程・開始時間
「ラグザス侍ジャパンシリーズ2024日本vsチェコ」は、11月10日(日)にバンテリンドームナゴヤで開催される。
|日程
|プレイボール時間
|11/10(日)
|19:00
日本vsチェコ｜テレビ放送/ネット配信予定
|日時
|テレビ
(地上波/衛星)
|ネット
(スマホ/タブレット)
|11/10(日)
19:00
|・TBS
・BS-TBS
|・Amazon Prime Video
日本vsチェコのおすすめ視聴方法
「ラグザス侍ジャパンシリーズ2024日本vsチェコ」は、『Amazon Prime Video』でライブ配信される。
また『Amazon Prime Video』では、日本が13日に初戦を迎える「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」の日本戦全試合ライブ配信を予定。日本がグループ敗退となった場合でも、スーパーラウンドの注目試合、3位決定戦・決勝戦をライブ配信する。
『Amazon Prime Video』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。ただし、無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新となるため、注意が必要だ。Amazon
【Amazon】無料体験視聴方法
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