バスケ男子日本vsチャイニーズ・タイペイの地上波テレビ中継・無料配信はある？アジア大会準々決勝

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準々決勝で、日本代表はチャイニーズ・タイペイと対戦する。

本記事では、バスケ男子日本代表vsチャイニーズ・タイペイのテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴の有無について紹介する。

バスケ男子日本vsチャイニーズ・タイペイの試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボール準々決勝で、日本代表はチャイニーズ・タイペイと対戦する。

日本はグループAを2勝1敗の2位で突破。準々決勝は2026年9月16日(水)19:20に愛知国際アリーナ(IGアリーナ)でティップオフ予定となっている。

項目 内容 対戦カード 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子5人制バスケットボール 準々決勝 開催日 2026年9月16日(水) ティップオフ 19:20 会場 愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

バスケ男子日本vsチャイニーズ・タイペイの地上波放送はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボール準々決勝、日本vsチャイニーズ・タイペイは2026年9月16日(水)19:20にティップオフ予定だ。

この試合について、TBS系列での地上波テレビ放送は予定されていない。また、TVerでのライブ配信予定もない。

男子バスケットボールの地上波中継は、9月18日(金)に行われる準決勝から予定されている。

項目 内容 対戦カード 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 日程 2026年9月16日(水) ティップオフ 19:20 TBS系列 地上波放送予定なし TVer ライブ配信予定なし

バスケ男子日本vsチャイニーズ・タイペイの無料配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボール準々決勝、日本vsチャイニーズ・タイペイは2026年9月16日(水)19:20にティップオフ予定だ。

この試合は、U-NEXTでライブ配信される予定。初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを利用して視聴することもできる。

項目 内容 対戦カード 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 日程 2026年9月16日(水) ティップオフ 19:20 配信サービス U-NEXT 配信予定 ライブ配信

バスケ男子日本代表の準々決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバスケ男子日本戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。