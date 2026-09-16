あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ASIAD-2026-BASKETBALL-JPN-KORAFP
アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

バスケ男子日本vsチャイニーズ・タイペイの地上波テレビ中継・無料配信はある？アジア大会準々決勝

【アジア大会2026男子バスケ】日本vsチャイニーズ・タイペイは地上波放送ある？準々決勝のテレビ中継・無料配信・U-NEXT視聴方法を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準々決勝で、日本代表はチャイニーズ・タイペイと対戦する。

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、バスケ男子日本代表vsチャイニーズ・タイペイのテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴の有無について紹介する。

バスケ男子日本vsチャイニーズ・タイペイの試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボール準々決勝で、日本代表はチャイニーズ・タイペイと対戦する。

日本はグループAを2勝1敗の2位で突破。準々決勝は2026年9月16日(水)19:20に愛知国際アリーナ(IGアリーナ)でティップオフ予定となっている。

項目

内容

対戦カード

日本 vs チャイニーズ・タイペイ

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

男子5人制バスケットボール 準々決勝

開催日

2026年9月16日(水)

ティップオフ

19:20

会場

愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

バスケ男子日本vsチャイニーズ・タイペイの地上波放送はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボール準々決勝、日本vsチャイニーズ・タイペイは2026年9月16日(水)19:20にティップオフ予定だ。

この試合について、TBS系列での地上波テレビ放送は予定されていない。また、TVerでのライブ配信予定もない

男子バスケットボールの地上波中継は、9月18日(金)に行われる準決勝から予定されている。

項目

内容

対戦カード

日本 vs チャイニーズ・タイペイ

日程

2026年9月16日(水)

ティップオフ

19:20

TBS系列

地上波放送予定なし

TVer

ライブ配信予定なし

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

バスケ男子日本vsチャイニーズ・タイペイの無料配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボール準々決勝、日本vsチャイニーズ・タイペイは2026年9月16日(水)19:20にティップオフ予定だ。

この試合は、U-NEXTでライブ配信される予定。初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを利用して視聴することもできる。

項目

内容

対戦カード

日本 vs チャイニーズ・タイペイ

日程

2026年9月16日(水)

ティップオフ

19:20

配信サービス

U-NEXT

配信予定

ライブ配信

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

バスケ男子日本代表の準々決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバスケ男子日本戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー