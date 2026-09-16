バスケ男子日本vsチャイニーズ・タイペイの地上波テレビ中継・無料配信はある？アジア大会準々決勝

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準々決勝で、日本代表はチャイニーズ・タイペイと対戦する。
本記事では、バスケ男子日本代表vsチャイニーズ・タイペイのテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴の有無について紹介する。
バスケ男子日本vsチャイニーズ・タイペイの試合日程は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボール準々決勝で、日本代表はチャイニーズ・タイペイと対戦する。
日本はグループAを2勝1敗の2位で突破。準々決勝は2026年9月16日(水)19:20に愛知国際アリーナ(IGアリーナ)でティップオフ予定となっている。
項目
内容
対戦カード
日本 vs チャイニーズ・タイペイ
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
ラウンド
男子5人制バスケットボール 準々決勝
開催日
2026年9月16日(水)
ティップオフ
19:20
会場
愛知国際アリーナ(IGアリーナ)
バスケ男子日本vsチャイニーズ・タイペイの地上波放送はある？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボール準々決勝、日本vsチャイニーズ・タイペイは2026年9月16日(水)19:20にティップオフ予定だ。
この試合について、TBS系列での地上波テレビ放送は予定されていない。また、TVerでのライブ配信予定もない。
男子バスケットボールの地上波中継は、9月18日(金)に行われる準決勝から予定されている。
項目
内容
対戦カード
日本 vs チャイニーズ・タイペイ
日程
2026年9月16日(水)
ティップオフ
19:20
TBS系列
地上波放送予定なし
TVer
ライブ配信予定なし
バスケ男子日本vsチャイニーズ・タイペイの無料配信はある？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子5人制バスケットボール準々決勝、日本vsチャイニーズ・タイペイは2026年9月16日(水)19:20にティップオフ予定だ。
この試合は、U-NEXTでライブ配信される予定。初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを利用して視聴することもできる。
項目
内容
対戦カード
日本 vs チャイニーズ・タイペイ
日程
2026年9月16日(水)
ティップオフ
19:20
配信サービス
配信予定
ライブ配信
バスケ男子日本代表の準々決勝のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバスケ男子日本戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。