【バレー女子決勝】中国戦のU-NEXTライブ・見逃し配信予定・開始時間｜アジア大会2026

バレーボール女子日本代表は9月22日(火)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」決勝で中国代表と対戦する。

本記事では、48年ぶりの金メダルを目指す日本の決勝・中国戦のネット「U-NEXT」配信スケジュールについて紹介している。

バレーボール女子アジア大会決勝の試合予定

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)に出場しているバレーボール女子日本代表は、決勝で中国代表と対戦する。試合開始は19:20予定。会場は愛知県の小牧市スポーツ公園総合体育館となる。

女子日本代表は前回の決勝（2022年杭州大会）では中国に0-3のストレート負けを喫している。48年ぶりの金メダル獲得へ雪辱を果たしたい。

大会：第20回アジア競技大会 女子バレーボール競技

ラウンド：決勝

対戦カード：日本代表 vs 中国代表

開始日時：2026年9月22日(火)19:20

会場：小牧市スポーツ公園総合体育館(愛知県)

バレー女子決勝の日本vs中国はどこで見られる？

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【48年ぶりの金メダルへ】アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

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【大会日程・視聴方法】

【バレーボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。