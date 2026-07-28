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【VNL男子準々決勝】U-NEXTで日本vs中国をライブ＆見逃し配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

【7月29日】日本対中国の地上波テレビ放送・ネット配信・開始時間 バレーボールネーションズリーグ男子2026

バレーボールネーションズリーグ2026男子決勝ラウンド準々決勝、日本vs中国の試合日程、地上波・BSテレビ放送/ネット配信予定、開始時間を紹介。

男女日本戦の全試合をライブ配信
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「バレーボールネーションズリーグ2026男子」は、日本時間の7月29日(水)に決勝トーナメント、準々決勝が開催される。

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本記事ではネーションズリーグ2026男子準々決勝、日本vs中国の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

日本対中国｜試合日程・開始時間

  • 大会：バレーボールネーションズリーグ2026 決勝トーナメント準々決勝
  • 日時：2026年7月29日(水)20:30開始予定／日本時間
  • カード：男子日本代表 vs 中国代表
  • 開催地：寧波北侖（中国）

※日程・開始時間は変更となる可能性あり。最新の情報は大会公式サイト、U-NEXT公式サイトをご覧ください。

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【準々決勝】日本対中国のテレビ放送・ネット配信予定

試合日対戦カード放送・配信
7月29日(水)20:30日本 vs 中国【ネット】
・U-NEXT(20:10よりライブ配信)
・Volleyball TV(英語)
【テレビ】
・地上波TBS系列(20:10から生放送)

U-NEXTは見逃し配信あり
※日程・開始時間は変更となる可能性あり。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

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バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信する。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください

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