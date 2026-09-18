バスケ男子準決勝 日本vs中国の見逃し配信はある？アジア大会準決勝のテレビ放送・ネット配信

愛知・名古屋2026アジア競技大会の男子バスケットボールは準決勝を迎え、日本代表が中国代表との一戦に臨む。

本記事では、バスケ男子準決勝の日本vs中国の見逃し配信について紹介する。

バスケ男子準決勝 日本vs中国の試合日程

愛知・名古屋2026アジア競技大会の男子バスケットボールは準決勝を迎え、日本代表が中国代表との一戦に臨む。

試合は2026年9月18日(金)19:20にティップオフ予定。会場は愛知国際アリーナとなっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子バスケットボール 準決勝 対戦カード 日本 vs 中国 日程 2026年9月18日(金) ティップオフ 19:20 会場 愛知国際アリーナ

バスケ男子準決勝 日本vs中国の見逃し配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝、日本代表vs中国代表は、U-NEXTで見逃し配信が予定されている。

U-NEXTでは2026年9月18日(金)19:10からライブ配信を実施し、配信終了後は準備が整い次第、見逃し配信(アーカイブ)を開始する予定。月額プランの対象となっており、31日間無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。

一方、TVerは19:00からTBS系列の放送を無料リアルタイム配信するが、見逃し配信の予定はない。リアルタイムで視聴できない場合は、U-NEXTの見逃し配信を利用できる。

サービス ライブ配信・放送 見逃し配信 U-NEXT 19:10～ 〇 TVer 19:00～ なし TBS系列 19:00～22:54 －

バスケ男子準決勝 日本vs中国の中継予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝、日本代表vs中国代表は、2026年9月18日(金)19:20にティップオフ予定だ。

地上波では、TBS系列が19:00～22:54に全国ネットで放送。男子準決勝は一部生中継・録画放送を交えて届けられる予定となっている。

ネットでは、U-NEXTが19:20からライブ配信を実施。TVerでも19:00～22:54にTBS系列の放送が同時配信される予定だ。

放送・配信サービス 時間 中継予定 TBS系列 19:00～22:54 地上波全国ネット／一部生中継・録画放送 U-NEXT 19:20～ ライブ配信 TVer 19:00～22:54 TBS系列の同時配信

【アジア大会バスケ男子】日本vs中国はU-NEXTで配信！試合の視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝、日本代表vs中国代表は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

バスケ男子日本代表｜アジア大会メンバーリスト

アレックス・カーク (C / 211cm / 34歳 / 川崎ブレイブサンダース)

シェーファー アヴィ 幸樹 (PF / 206cm / 28歳 / 仙台89ERS)

津屋 一球 (SG / 191cm / 28歳 / 三遠ネオフェニックス)

高島 紳司 (SG/ 191cm / 25歳 / 宇都宮ブレックス)

黒川 虎徹 (PG/ 175cm / 25歳 / アルティーリ千葉)

狩野 富成 (C/ 210cm / 24歳 / 東京サンロッカーズ)

小川 敦也 (PG/ 190cm / 24歳 / 宇都宮ブレックス)

山内 ジャヘル 琉人 (SG / 190cm / 23歳 / 川崎ブレイブサンダース)

ジャン・ローレンス・ハーパージュニア (PG/ 181cm / 23歳 / 東京サンロッカーズ)

金近 廉 (SF/ 197cm / 23歳 / 千葉ジェッツ)

山﨑 一渉 (SF / 200cm / 23歳 / 東京サンロッカーズ)

川島 悠翔 (PF / 200cm / 21歳 / シアトル大学)

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【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。