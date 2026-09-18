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【バスケ男子】準決勝日本vs中国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

バスケ男子準決勝 日本vs中国の見逃し配信はある？アジア大会準決勝のテレビ放送・ネット配信

【アジア大会2026】バスケ男子準決勝 日本vs中国の見逃し配信はある？テレビ放送・ネット配信・無料視聴方法まとめ。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

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愛知・名古屋2026アジア競技大会の男子バスケットボールは準決勝を迎え、日本代表が中国代表との一戦に臨む。

【アジア大会】バスケ男子準決勝はU-NEXTでライブ配信！無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、バスケ男子準決勝の日本vs中国の見逃し配信について紹介する。

バスケ男子準決勝 日本vs中国の試合日程

愛知・名古屋2026アジア競技大会の男子バスケットボールは準決勝を迎え、日本代表が中国代表との一戦に臨む。

試合は2026年9月18日(金)19:20にティップオフ予定。会場は愛知国際アリーナとなっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

男子バスケットボール 準決勝

対戦カード

日本 vs 中国

日程

2026年9月18日(金)

ティップオフ

19:20

会場

愛知国際アリーナ

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バスケ男子準決勝 日本vs中国の見逃し配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝、日本代表vs中国代表は、U-NEXTで見逃し配信が予定されている。

U-NEXTでは2026年9月18日(金)19:10からライブ配信を実施し、配信終了後は準備が整い次第、見逃し配信(アーカイブ)を開始する予定。月額プランの対象となっており、31日間無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。

一方、TVerは19:00からTBS系列の放送を無料リアルタイム配信するが、見逃し配信の予定はない。リアルタイムで視聴できない場合は、U-NEXTの見逃し配信を利用できる。

サービス

ライブ配信・放送

見逃し配信

U-NEXT

19:10～

TVer

19:00～

なし

TBS系列

19:00～22:54

【アジア大会】バスケ男子準決勝はU-NEXTでライブ配信！無料トライアルあり今すぐ視聴

バスケ男子準決勝 日本vs中国の中継予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝、日本代表vs中国代表は、2026年9月18日(金)19:20にティップオフ予定だ。

地上波では、TBS系列が19:00～22:54に全国ネットで放送。男子準決勝は一部生中継・録画放送を交えて届けられる予定となっている。

ネットでは、U-NEXTが19:20からライブ配信を実施。TVerでも19:00～22:54にTBS系列の放送が同時配信される予定だ。

放送・配信サービス

時間

中継予定

TBS系列

19:00～22:54

地上波全国ネット／一部生中継・録画放送

U-NEXT

19:20～

ライブ配信

TVer

19:00～22:54

TBS系列の同時配信

【アジア大会】バスケ男子準決勝はU-NEXTでライブ配信！無料トライアルあり今すぐ視聴

【アジア大会バスケ男子】日本vs中国はU-NEXTで配信！試合の視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝、日本代表vs中国代表は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【アジア大会】バスケ男子準決勝はU-NEXTでライブ配信！無料トライアルあり今すぐ視聴

バスケ男子日本代表｜アジア大会メンバーリスト

アレックス・カーク (C / 211cm / 34歳 / 川崎ブレイブサンダース)
シェーファー　アヴィ 幸樹 (PF / 206cm / 28歳 / 仙台89ERS)
津屋　一球 (SG / 191cm / 28歳 / 三遠ネオフェニックス)
高島　紳司 (SG/ 191cm / 25歳 / 宇都宮ブレックス)
黒川　虎徹 (PG/ 175cm / 25歳 / アルティーリ千葉)
狩野　富成 (C/ 210cm / 24歳 / 東京サンロッカーズ)
小川　敦也 (PG/ 190cm / 24歳 / 宇都宮ブレックス)
山内　ジャヘル 琉人 (SG / 190cm / 23歳 / 川崎ブレイブサンダース)
ジャン・ローレンス・ハーパージュニア (PG/ 181cm / 23歳 / 東京サンロッカーズ)
金近　廉 (SF/ 197cm / 23歳 / 千葉ジェッツ)
山﨑　一渉 (SF / 200cm / 23歳 / 東京サンロッカーズ)
川島　悠翔 (PF / 200cm / 21歳 / シアトル大学)

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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