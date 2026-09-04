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Dylan Riley-japan-rugby-20260815(C)Getty Images
ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSでライブ配信
Yuta Tokuma

【9月5日】ラグビー日本代表vsカナダ代表のテレビ放送・ネット配信予定｜リポビタンDチャレンジカップ2026

男子15人制ラグビー国際試合「リポビタンDチャレンジカップ2026」日本代表vsカナダ代表の地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

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日本vsオーストラリアは8/8(土)午前19:05

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日本vsカナダは9/5(土)14:50～

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男子15人制ラグビー国際試合「リポビタンDチャレンジカップ2026」日本代表vsカナダ代表が、9月5日(土)に行われる。

【3日間0円】ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSでライブ配信！無料トライアルで視聴

本記事では、日本代表vsカナダ代表の視聴方法を紹介する。

日本vsカナダ｜試合日程・開始時間

「リポビタンDチャレンジカップ2026」日本代表vsカナダ代表は9月5日(土)に新潟県にあるデンカビッグスワンスタジアムで行われる。

日程

開始時間

9/5(土)

14:50

日本vsカナダ｜テレビ中継・ネット配信予定

日時

テレビ(地上波/衛星)

ネット(スマホ/タブレット)

9/5(土)14:50

・日本テレビ系列全国ネット

J SPORTS1

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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ラグビー日本代表｜おすすめ視聴方法

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