日本がブラジルに勝利する確率は？スペインメディアが独自シミュレーション「キックオフ前から勝敗が決まっている差ではない」

日本代表は29日に北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦ブラジル戦に臨む。スペインの最大紙『マルカ』が、独自のシミュレーションモデルで両チームの勝率を計算した。

『マルカ』はチェスなどで使われるElo （イロ）レーティングを採用して、W杯の勝率をシミュレーションしている。これは対戦する2チームの格や、直近の成績で変動するポイント差から勝率を割り出すシステムだ。過去の膨大なW杯データを学習させており、そのデータを基に弾き出した確率で大会全体を10万回シミュレーションしている。偶然の要素や番狂わせまで計算に入れた、客観的な勝率を算出できるのが特徴だ。

このシミュレーションによると、日本がブラジルに勝利する確率は36.1％、反対にブラジルが日本に勝利する確率は63.9％となった。『マルカ』はこの確率について「決して無視できないアドバンテージだが、試合前から勝敗が決しているような差ではない。引き分けのないノックアウトラウンドにおいて、日本の勝機は依然として十分に高く、どちらに転ぶか分からない勝負だと言える」との見解。日本が“サッカー王国”に勝利する確率は、決して低くないとしている。

なお『マルカ』のEloレーティングにおいて、ブラジルのポイントは2009、日本は1910で、その差は99ポイントだった。最もポイントが高いチームはスペインの2155で、同紙は例としてスペインがカタール（1421ポイント）と対戦した場合、スペインの勝率が86〜88％、引き分けが6％になるとしている。