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ブラジルvs日本はDAZN無料配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

日本対ブラジルを無料で見るには？試合の視聴方法まとめ｜W杯ラウンド32

ワールドカップ
日本
ブラジル
ブラジル 対 日本

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド32、ブラジル代表vs日本代表を無料で見るには？おすすめの視聴方法を紹介。

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日本代表は、ワールドカップ2026のラウンド32でブラジル代表と対戦する。

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本記事では、ブラジル対日本の無料視聴情報を紹介する。

【ワールドカップ・ラウンド32】ブラジルvs日本は無料で見られる？

ブラジル代表vs日本代表は、テレビとインターネットの両方で無料視聴できる

ネット配信では、『DAZN』が無料ライブ配信予定。有料プランへの加入やクレジットカード情報の登録は不要で、無料アカウントを作成すればスマートフォン、PC、タブレットなどから視聴できる。一方、『TVer』での中継予定は伝えられていない。

『DAZN』では、ライブ配信に加えて見逃し配信やハイライトも提供予定。また、『DAZN』はFIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ配信する唯一のプラットフォームだ。日本代表戦は無料で視聴できるが、他国カードの注目試合など大会全試合を楽しみたい場合は『DAZN』有料プランが唯一の選択肢となる。

テレビ放送では地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』が生中継。『NHK総合』での中継は行われないが、『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。このうち、『フジテレビ』は視聴環境さえあれば料金の発生する契約は不要。『NHK BS』および『NHK BSプレミアム4K』は衛星契約による受信料が発生する。

視聴方法無料視聴中継
DAZN・無料アカウント登録でブラジル戦含む日本の全試合をライブ視聴可能
・有料プラン加入でワールドカップ2026全試合をライブ＆見逃し視聴可能
フジテレビ地上波で生中継予定
NHK BS×
受信料の支払い		衛星放送で生中継予定
NHK BSプレミアム4K×
受信料の支払い		衛星放送で録画中継予定

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【ワールドカップ・ラウンド32】ブラジルvs日本の試合日程

ワールドカップ2026・ラウンド32のブラジル代表vs日本代表は、日本時間2026年6月30日(火)午前2:00にキックオフを迎える。会場は、アメリカ・ヒューストンのヒューストンスタジアムだ。

日本はグループFを2位、ブラジルはグループCを1位で突破。大会史上最多5度の優勝を誇る強豪を相手に、日本の真価が試される一戦となる。

ラウンドラウンド32
対戦カードブラジル代表 vs 日本代表
キックオフ日時2026年6月30日(火)
午前2:00
会場ヒューストンスタジアム
(アメリカ・ヒューストン)

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【ワールドカップ・ラウンド32】ブラジルvs日本の実況・解説

ブラジル代表対日本代表では、『フジテレビ』と『DAZN』、『NHK BS』でそれぞれ異なる実況・解説陣が試合を伝える。

各中継局の出演者は以下の通り。

中継局出演者
DAZN【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也
【実況】桑原学
【進行】野村明弘
フジテレビ【メインキャスター】ジョン カビラ
【メイン解説】小野伸二(元日本代表)
【メインナビゲーター】柿谷曜一朗(元日本代表)
【キャスター】佐久間みなみ、原田 葵（フジテレビアナウンサー）
【実況】中村光宏（フジテレビアナウンサー）
【リポート】黒瀬翔生（フジテレビアナウンサー）
NHK BS【現地解説】本田圭佑、林陵平
【現地実況】小宮山晃義
【現地アナウンサー】西阪太志
【スタジオ解説】福西崇史、佐藤寿人、田中マルクス闘莉王
【スタジオアナウンサー】浅田春奈、鳥海貴樹

※中継予定・出演者は変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

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FIFAワールドカップ2026を全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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