日本に2-3で敗れたブラジル…監督アンチェロッティ「日本は良いチームだ。最高のレベルで競える力がある」「彼らの速攻は危険だった」

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ブラジル監督アンチェロッティ、日本戦後コメント。

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14日の国際親善試合で、ブラジルは日本に2-3で敗れた。ブラジルを率いるカルロ・アンチェロッティ監督は、自チームが勝利する可能性もあった試合と振り返っている。ブラジル『グローボ』がコメントを伝えた。

15分にMF久保建英、19分にMF中村敬斗にゴールを決められたブラジルは、33分、75分のFWヴィニシウス・ジュニオールの得点で一時同点に追いついたが、91分にMF坂元達裕の勝ち越し弾を許して敗戦している。なお日本の3ゴール目の直後、ブラジル側はMF南野拓実がボールを奪ったシーンでファウルがあったと主張。その際、アンチェロッティ監督とFWハフィーニャが退場となっていた。

試合後会見に出席したアンチェロッティ監督は、レアル・マドリード時代に慣れ親しんだスペイン語を土台にしたポルトガル語で、試合を振り返っている。

「試合の分析について言えば、立ち上がりは良かった。チームは攻守で安定していたよ。しかし2回デュエルに敗れると、そこでチームは少し傾いてしまい、ブレーキがかかってしまった。2ゴールを許してしまったが、その後のリアクションは良いものだった。私たちは良かったよ。インテンシティーもリズムもあったしね」

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「私たちは試合に勝つこともできただろう。この結果は悲しい。負けるのは好きではないが、しかしうまくやれたところを評価したいと思う。デビューした選手たちも、しっかりとクオリティーを発揮してくれた。また結果については、審判の姿勢にも左右された。審判はこういった高いレベルの試合を扱える経験がなかったんだ」

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自身の退場処分について問われると、こう返した。

「私がベンチを管理できていないとしてレッドカードを提示した。ベンチの選手たちがピッチに入ったということでね。それが退場の理由だ」

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「まあ、結果を超えたところで言えば、私たちは望んでいた通りのプレーを見せられた。ちゃんとインテンシティーを備えてね。しかし、日本の選手たちのカウンターは危険だよ。私たちあh前線からプレスをかけたことで、さらに無防備な状態になってしまった」

北中米ワールドカップでも対戦した日本については、森保一監督の手腕を改めて評価している。

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「日本は組織的なチームで、インテンシティーもある。私たちのカウンターをファウルで止めていた。自分たちのプレーには満足しているよ。立ち上がりこそ良くなかったが、その後にリアクションを見せて同点に追いつき、勝つ可能性もあった」

「私は昨日も、モリヤスの仕事はとても素晴らしいと言っていた。日本は良いチームで、最も高いレベルで競える力を持っている」