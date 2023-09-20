FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023は、9月22日(金)に女子第5戦の日本代表(火の鳥NIPPON)vsベルギー代表が開催される。
▶【9/22】第5戦 日本vsベルギーはAmazonのFODチャンネルで配信！今すぐ視聴
今回はW杯バレー第5戦、日本vsベルギーの試合日程、放送・配信予定、視聴方法を紹介する。
【女子第5戦】日本vsベルギー｜試合日程・開始時間
- 大会：FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023 第5戦
- 日時：2023年9月22日(金) 19:25開始予定
- カード：日本代表(火の鳥NIPPON) vs ベルギー代表
- 開催地：国立代々木競技場 第一体育館（東京都渋谷区）
【女子第5戦】日本vsベルギーの放送・配信予定
|試合日
|放送
|配信(ネット)
|9/22(金)
19:25
|・フジテレビ系列(地上波)
・フジテレビONE（CS／録画）
|・FOD(Amazon)
・FODプレミアム[iOSアプリ]
・FODプレミアム[Androidアプリ]
・TVer
ワールドカップバレー2023のおすすめ視聴方法FOD
「FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023女子」は、『FODプレミアム』とAmazon『FODチャンネル』にて、日本戦全試合と強豪国の注目試合をライブ配信する。
FOD プレミアム
『FOD』はフジテレビ公式動画配信サービス。人気のドラマ、バラエティ、アニメ、映画だけでなく、フジテレビで放送中の最新作やFODだけで見られるオリジナル番組など、独占タイトルを多数取り扱っている。
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Amazon「FODチャンネル」
Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも「FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023女子」をライブ配信する。
女子日本代表戦は全試合ライブ配信するほか、強豪国の注目試合も配信予定なのでぜひチェックしてみてほしい。
【女子日本代表(火の鳥NIPPON)のAmazon配信予定】
|日時
|対戦カード
|配信ページ
|9/22(金)
19:25
|日本vsベルギー
|▶FOD(Amazon)配信ページ
|9/23(土)
19:25
|日本vsトルコ
|▶FOD(Amazon)配信ページ
|9/24(日)
19:25
|日本vsブラジル
|▶FOD(Amazon)配信ページ
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