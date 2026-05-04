【5月4日】世界卓球ラウンド32 日本対ベルギーの地上波テレビ放送・ネット配信予定

世界卓球2026のラウンド32が日本時間5月4日(月・祝)に開催される。

本記事では、世界卓球2026ラウンド32日本戦の試合日程・開始時間を紹介する。

世界卓球2026ラウンド32の試合日程・開始時間

「世界卓球2026(2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会)」の男子団体ラウンド32、日本vsベルギーは5月4日(月・祝)の20時30分に開始予定となっている。

男子団体日本代表は、リーグ戦で1勝2敗の2組2位で決勝トーナメントに進出している。

世界卓球2026の男子日本代表メンバーは？

世界卓球2026(団体戦)の男子日本代表は張本智和を中心に、全日本王者の松島輝空や国内選考会を勝ち抜いた宇田幸矢が名を連ねる。さらに戸上隼輔、篠塚大登といった実力者も加わり、岸川聖也監督が「歴代最強」と評する布陣が完成した。

男子代表 張本智和 松島輝空 宇田幸矢 戸上隼輔 篠塚大登



世界卓球2026 日本代表の最新試合結果まとめ(5月4日時点)

初戦でドイツに競り負けたものの、第2戦では台湾を相手にストレート勝ちを収めたが、第3戦のフランス戦はフルセットの末に敗戦。それでも1勝2敗で決勝トーナメントに進出を果たした。

区分 内容 男子団体 日本 2-3 フランス(最終戦)

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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。