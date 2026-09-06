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yuki ishikawa-japan-volleyball-20250913(C)Getty Images
【バレー男子アジア選手権】日本vsバーレーンはFOD Amazonでライブ配信！
Yuta Tokuma

【9月6日】日本vsバーレーンのテレビ放送・ネット配信予定｜男子バレーボールアジア選手権2026

【石川祐希、髙橋藍ら出場予定】バレーボールアジア選手権2026、日本vsバーレーンの地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

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FOD

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「アジア選手権2026」男子バレーボールが9月4日(金)～13日(日)に開催される。プールAに属する日本代表は第2戦でバーレーン代表と対戦する。

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本記事では、「アジア選手権2026」日本vsバーレーンの視聴方法を紹介する。

日本vsバーレーン｜試合日時

  • 大会：バレーボールアジア選手権2026 プールA第2戦
  • 日時：日本時間2026年9月6日(日)19:30開始
  • カード：日本vs バーレーン
  • 開催地：福岡県・北九州市立総合体育館
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日本vsバーレーン｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程

対戦カード

放送

配信

9/6(日)19:30

日本vsバーレーン

・フジテレビ系全国ネット

フジテレビTWO

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バレーボールアジア選手権2026のおすすめ視聴方法

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ネット配信の『FOD』では、「バレーボールアジア選手権2026」の日本代表の全試合をライブ配信する。

また、ネット配信のため見逃し視聴も可能なので、リアルタイムで視聴できない方や、あとからもう一度見直したい方にもおすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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