日本時間2025年7月20日(日)に行われるFIBA女子アジアカップ2025決勝で、日本代表はアジアの頂点をかけてオーストラリア代表と対戦する。
本記事では、オーストラリア対日本の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
オーストラリア対日本｜試合日程・ティップオフ時間
オーストラリアvs日本は、日本時間7月20日(日)に中国、深圳にある深圳スポーツセンターで開催される。
- 大会：FIBA女子アジアカップ2025 決勝
- 日時：2025年7月20日(日)20:30ティップオフ／日本時間
- 対戦：オーストラリア代表 対 日本代表
- 会場：深圳スポーツセンター
オーストラリア対日本｜放送・配信予定
FIBA女子アジアカップ2025のオーストラリアvs日本はテレビはBSフジ、フジテレビNEXT(録)、ネットは『DAZN』『FOD』がライブ配信を行う。
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|テレビ
|BSフジ182ch
|ライブ中継
|テレビ
|フジテレビNEXT
|録画 7/21(土)1:00-
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
オーストラリア対日本のおすすめ視聴方法
FIBA女子アジアカップ2025は『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信、日本代表戦は全試合が日本語実況付きでライブ配信される。
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