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【7月20日】バスケットボール女子日本代表 オーストラリア戦のテレビ放送・ネット配信予定｜FIBA女子アジアカップ2025決勝

FIBA女子アジアカップ2025決勝、オーストラリア代表対日本代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2025年7月20日(日)に行われるFIBA女子アジアカップ2025決勝で、日本代表はアジアの頂点をかけてオーストラリア代表と対戦する。

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本記事では、オーストラリア対日本の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

オーストラリア対日本｜試合日程・ティップオフ時間

オーストラリアvs日本は、日本時間7月20日(日)に中国、深圳にある深圳スポーツセンターで開催される。

  • 大会：FIBA女子アジアカップ2025 決勝
  • 日時：2025年7月20日(日)20:30ティップオフ／日本時間
  • 対戦：オーストラリア代表 対 日本代表
  • 会場：深圳スポーツセンター
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オーストラリア対日本｜放送・配信予定

FIBA女子アジアカップ2025のオーストラリアvs日本はテレビはBSフジ、フジテレビNEXT(録)、ネットは『DAZN』『FOD』がライブ配信を行う。

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テレビBSフジ182chライブ中継
テレビフジテレビNEXT録画 7/21(土)1:00-

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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オーストラリア対日本のおすすめ視聴方法

FIBA女子アジアカップ2025は『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信、日本代表戦は全試合が日本語実況付きでライブ配信される。

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