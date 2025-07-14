日本時間2025年7月15日(火)に行われるFIBA女子アジアカップ2025 グループフェーズ第3戦で、日本代表とオーストラリア代表が対戦する。
本記事では、日本対オーストラリアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
日本vsオーストラリア｜試合日程・ティップオフ時間
日本vsオーストラリアは、日本時間7月15日(火)に中国、深圳にある深圳スポーツセンターで開催される。
- 大会：FIBA女子アジアカップ2025 グループフェーズ第3戦
- 日時：2025年7月15日(火) 17:30ティップオフ／日本時間
- 対戦：日本代表 vs オーストラリア代表
- 会場：深圳スポーツセンター
日本vsオーストラリア｜放送・配信予定
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
日本vsオーストラリアのおすすめ視聴方法
FIBA女子アジアカップ2025は『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信、日本代表戦は全試合が日本語実況付きでライブ配信される。
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