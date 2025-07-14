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【7月15日】バスケットボール女子日本代表 オーストラリア戦のテレビ放送・ネット配信予定｜FIBA女子アジアカップ2025

FIBA女子アジアカップ2025第3戦、日本代表対オーストラリア代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2025年7月15日(火)に行われるFIBA女子アジアカップ2025 グループフェーズ第3戦で、日本代表とオーストラリア代表が対戦する。

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本記事では、日本対オーストラリアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

日本vsオーストラリア｜試合日程・ティップオフ時間

日本vsオーストラリアは、日本時間7月15日(火)に中国、深圳にある深圳スポーツセンターで開催される。

  • 大会：FIBA女子アジアカップ2025 グループフェーズ第3戦
  • 日時：2025年7月15日(火) 17:30ティップオフ／日本時間
  • 対戦：日本代表 vs オーストラリア代表
  • 会場：深圳スポーツセンター
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日本vsオーストラリア｜放送・配信予定

FIBA女子アジアカップ2025の日本vsオーストラリアはテレビが『フジテレビTWO』、ネットは『DAZN』『FOD』がライブ中継・配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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日本vsオーストラリアのおすすめ視聴方法

FIBA女子アジアカップ2025は『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信、日本代表戦は全試合が日本語実況付きでライブ配信される。

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