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Japan RugbyGetty Images
ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSでライブ配信
Yuta Tokuma

【8月8日】ラグビー日本代表vsオーストラリア代表のテレビ放送・ネット配信予定｜リポビタンDチャレンジカップ2026

男子15人制ラグビー国際試合「リポビタンDチャレンジカップ2026」日本代表vsオーストラリア代表の地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

3日間無料体験あり
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リポビタンDチャレンジカップ2026

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日本vsオーストラリアは8/8(土)午前19:05

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男子15人制ラグビー国際試合「リポビタンDチャレンジカップ2026」日本代表vsオーストラリア代表が、8月8日(土)に行われる。

【3日間0円】ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSでライブ配信！無料トライアルで視聴

本記事では、日本代表vsオーストラリア代表の視聴方法を紹介する。

日本vsオーストラリア｜試合日程・開始時間

「リポビタンDチャレンジカップ2026」日本代表vsオーストラリア代表は8月8日(土)に東大阪市花園ラグビー場で行われる。

日程開始時間
8/8(土)19:05

日本vsオーストラリア｜テレビ中継・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
8/8(土)
19:05

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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ラグビー日本代表｜おすすめ視聴方法

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