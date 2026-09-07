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【バレー男子アジア選手権】日本vsオーストラリアはFOD Amazonでライブ配信！今すぐ視聴
Aoi Fujimiya

【バレー男子】日本vsオーストラリアの地上波テレビ放送・ネット配信は？視聴方法まとめ

男子バレー日本vsオーストラリアの放送予定は？アジア選手権2026第3戦の地上波テレビ中継・TVer・FOD配信情報。

バレーボール男子日本代表は、「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンド最終戦でオーストラリア代表と対戦する。

日本vsオーストラリア戦はAmazon「FOD」でライブ配信！今すぐ視聴

本記事では、日本vsオーストラリアの試合日程、地上波テレビ放送、CS中継、インターネット配信の視聴方法についてまとめる。

男子バレー日本vsオーストラリアはいつ？開催日・試合開始時間

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンドで、男子日本代表はオーストラリア代表と対戦する。

日本vsオーストラリアは2026年9月8日(火)に開催され、会場は福岡県北九州市の北九州市立総合体育館。試合開始は19:30が予定されている。

  • 大会：買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026
  • 対戦カード：日本 vs オーストラリア
  • 開催日：2026年9月8日(火)
  • 試合開始：19:30予定
  • 会場：北九州市立総合体育館(福岡県)
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男子バレー日本vsオーストラリアの地上波テレビ放送・CS中継・インターネット配信はある？

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンド第3戦、日本vsオーストラリアは、地上波テレビ、CS放送、インターネット配信で中継される。

地上波ではフジテレビ系列が19:00～20:54に生中継を実施。CSではフジテレビONEが19:20～22:50に放送し、解説を米山裕太氏、実況を中村剛大アナウンサーが担当する。

ネット配信では、TVer、FODチャンネル、Volleyball TVでライブ視聴が可能。TVerは19:00から無料配信、FODは18:50から配信開始予定となっている。

サービス

種別

中継・配信

開始時間

フジテレビ系列

地上波テレビ

19:00～20:54

フジテレビONE

CS

19:20～22:50

TVer

インターネット

19:00～20:54

FODチャンネル

インターネット

18:50～

Volleyball TV

インターネット

LIVE配信

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男子日本代表 オーストラリア戦のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsオーストラリアはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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