【バレー男子】日本vsオーストラリアの地上波テレビ放送・ネット配信は？視聴方法まとめ

バレーボール男子日本代表は、「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンド最終戦でオーストラリア代表と対戦する。

本記事では、日本vsオーストラリアの試合日程、地上波テレビ放送、CS中継、インターネット配信の視聴方法についてまとめる。

男子バレー日本vsオーストラリアはいつ？開催日・試合開始時間

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンドで、男子日本代表はオーストラリア代表と対戦する。

日本vsオーストラリアは2026年9月8日(火)に開催され、会場は福岡県北九州市の北九州市立総合体育館。試合開始は19:30が予定されている。

大会：買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026

対戦カード：日本 vs オーストラリア

開催日：2026年9月8日(火)

試合開始：19:30予定

会場：北九州市立総合体育館(福岡県)

男子バレー日本vsオーストラリアの地上波テレビ放送・CS中継・インターネット配信はある？

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンド第3戦、日本vsオーストラリアは、地上波テレビ、CS放送、インターネット配信で中継される。

地上波ではフジテレビ系列が19:00～20:54に生中継を実施。CSではフジテレビONEが19:20～22:50に放送し、解説を米山裕太氏、実況を中村剛大アナウンサーが担当する。

ネット配信では、TVer、FODチャンネル、Volleyball TVでライブ視聴が可能。TVerは19:00から無料配信、FODは18:50から配信開始予定となっている。

サービス 種別 中継・配信 開始時間 フジテレビ系列 地上波テレビ 〇 19:00～20:54 フジテレビONE CS 〇 19:20～22:50 TVer インターネット 〇 19:00～20:54 FODチャンネル インターネット 〇 18:50～ Volleyball TV インターネット 〇 LIVE配信

男子日本代表 オーストラリア戦のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsオーストラリアはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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