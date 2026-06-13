【現地発】「Jリーグはまだ“生温い”」世界トップレベルとの差を埋めるには？スペイン記者が分析する課題と宮代大聖への期待

■スペインのフットボール

フットボールは個人と集団という二つの側面から実力を測れるスポーツだ。宮代大聖のラス・パルマス加入も、その一例と言えるだろう。

宮代の成功と失敗は彼一人のものではない。それは個人の域を超えて、日本のフットボール全体のものとなる。つまるところ、ダビド・ビジャやアンドレス・イニエスタがキャリアの晩年を過ごしたヴィッセル神戸からリーガ2部にやって来た若者は、旧態依然としたフットボール界のヒエラルキーに穴を空けるべく、日本人選手の新たな成功例にならなければいけないわけだ。

彼には間違いなく、そうなるだけの力がある。とはいえ、スペインフットボールに適応することも必要になっていた。

■Jリーグとラ・リーガの差

この半年でスタメンに定着したとはいえ、宮代はまだスペインへの適応段階にいる。確かにラス・パルマスの主導権を握ろうとするプレースタイルは、彼が慣れ親しんだ日本のフットボールと親和性があり、間違いなく適応への後押しとなっている。しかし、それでもスペインと日本のフットボールには質的な違いがある。

今季のJリーグの試合を分析してみたが、リーガ2部および1部とは似て非なるものだった。スペインは戦術的規律、守備の厳格さ、多様なプレースタイルを特徴としており、とりわけリーガ2部は実力差がほとんど拮抗していて、毎シーズン大混戦となる。リーガにはもうほとんどスペースが残されておらず、プレーを決断するための時間的猶予もない。各チームが可能な限り陣形をコンパクトに保ち、勝敗はディテールによって分けられる。一部のクラブでは、サポーターが与えるプレッシャーも次元が違う。

私にJリーグを貶める意図はない。しかしスペインでフットボールをプレーすることは、本当に困難であることを理解してもらいたいのだ。予算規模で言えば、リーガ1部が28億ユーロ（約5189億円）、リーガ2部が2億2000万ユーロ（約408億円）、Jリーグが7億2800万ユーロ（約1349億円）と、リーガ2部はJ1リーグに劣っている。だが、見ていて楽しいというエンターテインメント性はともかく、競争力という点においてはリーガ2部に軍配が上がる。それは主にスペースの少なさと、マークの厳しさに由来するものだ。

リーガ2部のフィジカルを全面に出したマークは、肉弾戦と称せるほどにタイトで、全体的な集中力や戦術の成熟度も高い。一方のJリーグはまだまだスペースがあり、テクニックやスピードを余裕を持って生かせる“生温さ”がある。またリーガ1部について、フィジカル的な苛烈さは2部に比べて薄まるように思えるが、こちらは狭いスペースでも通用するテクニックを持ったタレントが集結しているため、J1リーグとの差はさらに広がるだろう。

加えて、リーガ1部にはいくつものプレースタイルが混在し、それがリーグを潤沢なものとしている。攻撃的な機能美にこだわるジローナと、アグレッシブを極限まで研ぎ澄ませたヘタフェは、志向するプレーのベクトルが違う（J1リーグも町田ゼルビアが激しいと聞いていたが、今季を見る限りそこまででもないようだ）。リーガの選手たちは多種多様な状況下でのプレーに順応しなくてはならず、だからこそ多面的な成長を促されることになる。

■差を埋めるために

どうすればリーガとJリーグの差は埋まるのだろうか？ リーガは世界的な地位を確立しており、経済的な差はそう簡単に埋まらない。確固たる長期的なプロジェクトを持つことだけが、差を縮める唯一の方法となるだろう。

また、日本フットボールの育成には定評があるようだが、育成年代からもっと高レベルな大会に参加させるべきだと思う。アジアフットボール連盟は、育成年代におけるクラブレベルの国際大会を用意していないなど、理想的な環境を提供できているとは言い難い（おそらく地理的な問題もあるのだろうが）。選手が世界基準の成長を果たす上で、まだやれることはあるはずだ。

プロレベルに関しては、外国人選手たちを呼び込むことは間違いなくプラスに働くが、ブラジル人選手ばかりを集めても意味がない。現代フットボールに精通するヨーロッパの選手、または監督を引き入れる利点は大きく、それで利益を得るのはJリーグと将来ヨーロッパへ渡る日本人選手なのだ。

■リーガ2部と日本人選手

リーガ2部に関しては、これまで17人の日本人選手がプレーしてきた。彼らの名前を振り返ることには大きな意味がある。そこには柴崎岳、岡崎慎司、香川真司のような大物選手たちが名を連ねているのだから。

柴崎はテネリフェで存在感を発揮してリーガ1部のヘタフェに移籍し、一方の岡崎はウエスカとともに1部昇格を果たした。その一方でレアル・サラゴサ（我が心のクラブでもある）に加入した香川は、シーズン序盤こそ実力の片鱗を見せたが、控えに回ることが増えていった。以上の3人のほか、橋本拳人がウエスカとエイバル、鈴木大輔がヒムナスティック・タラゴナで存在感を発揮し、現在はレアル・ソシエダBの喜多壱也が注目に値するプレーを見せている。

■宮代大聖への期待と重圧

そして、宮代である。彼もまた、リーガ2部で成功をつかむ可能性が高い、素晴らしい日本人選手だ。冬の移籍市場でラス・パルマスに加入した25歳FWは、この半年の活躍によってメディアやサポーターから一目置かれる存在となった。ラス・パルマスがこの冬に獲得した選手の中で、唯一正当性を持つ補強だ。

宮代は日本人らしい献身性があるほか、「スペースがない中ですべき効果的なプレー」というものをとてもよく理解している。ラス・パルマスにとって8試合ぶりの勝利となった第28節クルトゥラル・レオネサ戦（3-0）、宮代はしっかりとチームに貢献していた。彼はマークを外す動きによって相手守備陣を混乱させ、チームが決めた最初の2ゴールを導いている。ボールがないところでゴールを生み出せる選手は、本当に貴重だ。例えばレアル・マドリーは、ヴィニシウス・ジュニオールとエンバペがどちらも足元でボールを受けるタイプで、2列目から誰かが飛び込むスペースがなく困窮しているが、宮代がいるならそんなことは起こり得ない。

宮代には目を見張る能力がいくつもある。加入当初こそセカンドストライカーとしてプレーしていたが、3月半ばからはサイドハーフも務め、サイドバックのカバーをしっかりと行うなど献身性を発揮。そして初得点含む2ゴールを挙げたセウタ戦、2戦連続でゴールを決めたアルバセテ戦では、得点嗅覚とフィニッシュ能力の高さを見せつけた。またセウタ戦では、相手DFを引きつける動きでマヌ・フステルのゴールをお膳立てしている。まだプレーへのぎこちなさはあるが、それでもこの活躍ぶりである。スペインフットボールへの適応がさらに進めば、宮代はラス・パルマスの鍵を握る存在となるだろう。残念ながら初年度での昇格は逃してしまったが、来季はさらに重要な存在となるはずだ。

神戸で2シーズン連続で10点以上を決めた宮代は、彼だけの期待と重圧を背負っている。その活躍は日本のフットボールの成長度合いと結びつけられるのだから。彼の成功、または失敗は、Jリーグや日本人のものでもある。そしてその挑戦は……今のところ成功の予感に満ちている。少なくとも、彼が秘めるポテンシャルに疑いの余地はない。

文＝ハビ・シジェス／スペイン紙『as』副編集長

翻訳＝江間慎一郎