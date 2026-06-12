JリーグオールスターDAZNカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？日程・視聴方法

『JリーグオールスターDAZNカップ2026』が、2026年6月13日(土)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。大会は6チームによる1DAYトーナメント形式で行われ、1回戦から決勝まで全7試合を実施予定。カテゴリーの垣根を越えた選手たちの共演や、オールスターならではの特別な演出にも注目が集まる。

本記事では、Jリーグオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

Jリーグオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

『JリーグオールスターDAZNカップ2026』は、スポーツ動画配信サービス『DAZN』で全試合が無料ライブ配信される予定だ。視聴にはDAZNアカウントの登録が必要となるが、有料プランに加入しなくても観戦できる。

一方で、地上波テレビ、BS、CSでの生中継は現時点で発表されていない。また、TVerでのライブ配信予定も確認されておらず、リアルタイムで視聴する場合はDAZNでの配信が基本となる。

大会当日は、1DAYトーナメントの全試合に加えて、オープニングセレモニーや決勝前イベント、表彰式なども配信予定。見逃し配信にも対応する見込みのため、当日リアルタイムで見られない場合でも後から大会の模様を楽しめる。

Jリーグオールスター2026試合当日のスケジュールは？

『JリーグオールスターDAZNカップ2026』は、2026年6月13日(土)にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される。大会当日は6チームによる1DAYトーナメント形式で全7試合が行われ、J1・J2・J3のスター選手たちが優勝を懸けて戦う。

10時の開門後、12時からはオープニングセレモニーを実施。ラモス瑠偉氏をはじめとするJリーグOBも登場予定となっており、大会開幕を華やかに盛り上げる。

また、試合の合間には「明治安田Jリーグ百年構想リーグ表彰式」が開催されるほか、決勝前には春畑道哉氏とLittle Glee Monsterによるスペシャルライブも予定。サッカーだけでなくエンターテインメント要素も楽しめる一日となる。

Jリーグオールスター2026の試合当日スケジュールは以下の通り。

時間 内容 10:00 開門 12:00～12:20 オープニングセレモニー 13:00～13:30 1回戦① 14:00～14:30 1回戦② 15:05～15:25 5・6位決定戦 15:35～16:00 明治安田Jリーグ百年構想リーグ表彰式 16:15～16:45 準決勝① 17:15～17:45 準決勝② 18:25～18:45 3・4位決定戦 19:15～19:35 決勝前セレモニー・Special Live 19:35～20:05 決勝 20:20～20:50 表彰式＆アフターマッチセレモニー

※スケジュールは予定であり、当日の進行状況により変更となる場合があります。

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