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ワールドカップ 欧州予選
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Yuta Tokuma

【3月27日】イタリアvs北アイルランドのテレビ放送・ネット配信予定 W杯欧州予選プレーオフ

ワールドカップ 欧州予選
イタリア 対 北アイルランド
イタリア
北アイルランド

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ、イタリア代表対北アイルランド代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年3月27日(金)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフで、イタリア代表と北アイルランド代表が対戦する。

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本記事では、イタリアvs北アイルランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

イタリアvs北アイルランド｜試合日程・キックオフ時間

イタリアvs北アイルランドは、日本時間3月27日(金)にイタリアのロンバルディア州にある、スタディオ・ディ・ベルガモで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選プレーオフ
  • 日時：2026年3月27日(金)4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：イタリア代表 vs 北アイルランド代表
  • 会場：スタディオ・ディ・ベルガモ

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イタリアvs北アイルランド｜放送・配信予定

W杯欧州予選プレーオフのイタリアvs北アイルランドは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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イタリアvs北アイルランドのおすすめ視聴方法

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イタリアvs北アイルランド チーム情報

イタリア vs 北アイルランド 予想スタメン

イタリアHome team crest

3-5-2

フォーメーション

5-4-1

Home team crestNIR
1
ジャンルイジ・ドンナルンマ
13
リッカルド・カラフィオーリ
21
アレッサンドロ・バストーニ
23
ジャンルカ・マンチーニ
3
フェデリコ・ディマルコ
8
サンドロ・トナーリ
7
マッテオ・ポリターノ
18
ニコロ・バレッラ
5
マヌエル・ロカテッリ
9
マテオ・レテギ
11
モイーズ・キーン
23
P. Charles
6
T. Devlin
13
R. McConville
5
トレイ・ヒューム
22
シアロン・ブラウン
17
パトリック・マクネア
15
ジャスティン・デベニー
7
E. Galbraith
19
シェーチャールズ
16
アリスター・マッキャン
14
I. Price

5-4-1

NIRAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジェンナーロ・ガットゥーゾ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マイケル・オニール

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ITA
-直近成績

ゴールを許す
14/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

NIR
-直近成績

ゴールを許す
4/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

ITA

直近の 5 試合

NIR

3

勝利

2

引分け

0

勝利

8

得点

0
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
0/5

順位表