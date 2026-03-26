日本時間2026年3月27日(金)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフで、イタリア代表と北アイルランド代表が対戦する。

本記事では、イタリアvs北アイルランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

イタリアvs北アイルランド｜試合日程・キックオフ時間

イタリアvs北アイルランドは、日本時間3月27日(金)にイタリアのロンバルディア州にある、スタディオ・ディ・ベルガモで開催される。

大会：2026年W杯欧州予選プレーオフ

日時：2026年3月27日(金)4:45キックオフ／日本時間

対戦：イタリア代表 vs 北アイルランド代表

会場：スタディオ・ディ・ベルガモ

イタリアvs北アイルランド｜放送・配信予定

W杯欧州予選プレーオフのイタリアvs北アイルランドは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

イタリアvs北アイルランドのおすすめ視聴方法

DAZN

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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イタリアvs北アイルランド チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表