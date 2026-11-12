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UEFAネーションズリーグ リーグA
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San Siro
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Yuta Tokuma
協力：

【11月13日】イタリアvsフランスのテレビ放送・ネット配信・試合日程｜UEFAネーションズリーグ

UEFAネーションズリーグ リーグA
イタリア 対 フランス
イタリア
フランス

2026年11月13日(金)に開催されるUEFAネーションズリーグのリーグフェーズ第5節、イタリア対フランスの試合キックオフ時間・テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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UEFAネーションズリーグのリーグフェーズ第5節が日本時間11月13日(金)に開催され、リーグA1のイタリア代表とフランス代表が対戦する。

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本記事ではネーションズリーグのリーグフェーズ第5節、イタリアvsフランスの試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

イタリアvsフランスの試合日程・キックオフ時間

イタリアvsフランスは、日本時間2026年11月13日(金)にイタリアのミラノにある、スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァで開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ2026-27リーグフェーズ第5節
  • 日時：2026年11月13日(金) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：イタリア vs フランス
  • 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ
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イタリアvsフランスのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAネーションズリーグ2026-27は、『DAZN』で全試合ライブ配信される。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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イタリアvsフランス｜おすすめ視聴方法

UEFAネーションズリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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イタリアvsフランス｜チーム情報

イタリア vs フランス 予想スタメン

4-3-3
イタリア crest
イタリア
ITA
フォーメーション
フランス crest
フランス
FRA
4-3-3
ジャンルイジ・ドンナルンマジャンルイジ・ドンナルンマアレッサンドロ・バストーニアレッサンドロ・バストーニリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリマイケル・カヨデマイケル・カヨデジョルジョ・スカルヴィーニジョルジョ・スカルヴィーニイッサ・ドゥンビアイッサ・ドゥンビアニコロ・バレッラニコロ・バレッラサンドロ・トナーリサンドロ・トナーリフランチェスコ・ピオ・エスポージトフランチェスコ・ピオ・エスポージトアントニオ・ベルガラアントニオ・ベルガラセバスティアーノ・エスポージトセバスティアーノ・エスポージトマイク・メニャンマイク・メニャンダヨ・ウパメカノダヨ・ウパメカノマロ・グストマロ・グストアドリエン・トリュファートアドリエン・トリュファートジェレミー・ジャケジェレミー・ジャケアドリアン・ラビオアドリアン・ラビオラヤン・シェルキラヤン・シェルキルーカス・ダ・クーニャルーカス・ダ・クーニャイーライ・クルーピイーライ・クルーピデジレ・ドゥエデジレ・ドゥエマイケル・オリーセマイケル・オリーセ
フランス crest
フランス
FRA
4-3-3
イタリア

先発メンバー

フランス

マネージャー

  • ロベルト・マンチーニ
  • Z. Zidane

直近成績

ITA

ITA - 直近成績

GRE
0-1
BEL
0-2
TUR
1-4
FRA
1-1
TUR
3-1
得点（失点）
9/5
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
FRA

FRA - 直近成績

ENG
4-6
TUR
0-1
BEL
0-1
ITA
1-1
BEL
4-1
得点（失点）
11/8
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

順位表

UEFAネーションズリーグ グループA1

#PFA+/-勝点直近成績
1
フランスフランスFRA
431072+510
2
イタリアイタリアITA
421185+37
3
ベルギーベルギーBEL
420265+16
4
トルコトルコTUR
4004211-90
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格

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