グアルディオラ、イタリア代表を率いる可能性もあった…マルディーニ「彼は『前任者より1ユーロ少ない年俸をくれ』と言った」

ジョゼップ・グアルディオラ氏は、イタリア代表監督に就任する可能性は実際に存在したようだ。先にイタリアサッカー連盟（FIGC）のテクニカルディレクター（TD）職を次したパオロ・マルディーニ氏が明かしている。

3大会連続でワールドカップ出場を逃したイタリア代表。FIGCはロベルト・マンチーニ監督の招聘を発表したが、それまで監督人事は紆余曲折あったことで知られる。7月にFIGCのTDとなったマルディーニ氏は、グアルディオラ氏やアンドレア・ピルロ氏の招聘を模索したが結局頓挫し、わずか半月足らずで同組織を離れることを決断している。

マルディーニ氏はイタリア『コリエーレ・デラ・セラ』とのインタビューで、ピルロ氏のほか、グアルディオラ氏もイタリア代表監督就任の可能性があったと明かす。イタリアサッカーのレジェンドは、前マンチェスター・シティ指揮官とやり取りした内容について振り返った。

「グアルディオラとは、U-17から上の代表チームについて、ともに分析を行っていた。彼はスタメンすら描き始めていたよ」

「グアルディオラは私たちにこうも言ったんだ。『最後の代表監督より1ユーロ少ない年俸をくれ。私はそれでいい』とね。彼は金の問題で断ったわけじゃないんだ」

「では、なぜ断ったのか？ 彼はプレミアで消耗の激しい10年を過ごし、本当に疲弊していたんだ」

マルディーニ氏はまた、自身と代表チームのアドバイザーだったレオナルド氏がFIGCを去った理由について説明。わずかな期間ではあったが、同連盟に不信感を募らせていたようだ。

「信頼関係という不可欠な条件が存在しなかったため、私たちは辞表を提出した」

「自分の役割を守り、責任を果たすことが妥協しないことだと言うのならば、私は妥協しない人間だよ」