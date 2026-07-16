イングランドのW杯制覇の夢は、水曜日の試合でまたも潰えた。後半30分までリードしながら、終盤に2失点しアルゼンチンに1-2で逆転負け。この結果、トーマス・トゥヘル監督はFootballco傘下のGOALから採点「3」を受けた。

決勝進出を逃した責任を問われている。「戦術はほぼ完璧だった。スペンスとロジャースの先発起用も成功し、イングランドはリードした。」

「しかし後半終盤の交代策が裏目に出て主導権を渡し、同点弾を許した後は敗北不可避となった。契約を全うできるか疑問視されている……」

選手たちは5〜7点の評価が中心だが、ハリー・ケインは4点と低評価。「攻撃の要は全く得点を予感させず、不甲斐ない一夜だった」と酷評された。

2失点とも不安定だったGKジョーダン・ピックフォードは辛うじて5点。2点目でマルティネスをマークしきれなかったジョン・ストーンズも5点。

スターのジュード・ベリンガムも5点。「良いドリブルでファウルを誘ったが、存在感を示せなかった。」

GOALは、好プレーを見せたイングランド代表選手もいたと伝えている。リース・ジェームズ、ジェド・スペンス、デクラン・ライス、モーガン・ロジャース、そして得点を挙げたアンソニー・ゴードンは、いずれも7の評価を受けた。