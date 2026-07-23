ISPS Handa スコットランド女子オープンのテレビ放送/ネット配信・日程

世界最高峰の女子ゴルフトーナメント「LPGAツアー」は、7月23日(木)から26日(日)にかけて『ISPS Handa スコットランド女子オープン』が開催される。

本記事では、2026年ISPS Handa スコットランド女子オープンの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ISPS Handa スコットランド女子オープン｜開催概要

『ISPS Handa スコットランド女子オープン』は、7月23日(木)から26日(日)、ダンドナルドリンクス（スコットランド・ノースエアシャー）で開催。日本人選手としては、山下美夢有らが出場予定だ。

日程

日程(日本時間) ラウンド 7/23(木) 1日目 7/24(金) 2日目 7/25(土) 3日目 7/26(日) 4日目

出場日本人選手

山下美夢有

岩井千怜

勝みなみ

岩井明愛

畑岡奈紗

竹田麗央

古江彩佳

原英莉花

吉田優利

上原彩子

ISPS Handa スコットランド女子オープン｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【7/23(木)】13:25～(LIVE)

【7/24(金)】13:25～(LIVE)

【7/25(日)】17:55～（LIVE））

【7/26(日)】16:55～（LIVE） ネット

ISPS Handa スコットランド女子オープン｜視聴方法

LPGAツアーのISPS Handa スコットランド女子オープンは、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのLPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

U-NEXT

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）

●LPGAツアー（米国女子）

●DPワールドツアー（欧州男子）

●LET（欧州女子）

●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

●全米プロゴルフ選手権

●全米オープンゴルフ選手権

●全英オープンゴルフ選手権

＜海外女子メジャー大会＞

●シェブロン選手権

●全米女子プロゴルフ選手権

●全米女子オープン

●エビアン選手権

●AIG全英女子オープン

＜その他＞

●TGL

●ニュージーランドオープン

●各海外ツアーの過去大会映像

※本ページに記載の情報は、2026年7月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。