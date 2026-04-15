BTS東京ドームライブのテレビ放送・ネット配信はある？視聴方法・配信日程・ライブビューイング情報

BTSの東京ドーム公演は、国内外のファンから大きな注目を集めるビッグイベントとなっている。

本記事では、BTS東京ドームライブのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

BTS東京ドームライブの開催日程・時間はいつ？

BTSの日本公演『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN JAPAN』は、2026年4月に東京ドームで実施される。ワールドツアーの一部として開催される本公演は、日本国内でも高い関心を集める注目イベントとなっている。

東京ドームでのステージは2日間に分けて行われ、初日は夜公演、2日目は昼公演としてスケジュールが組まれている。週末開催ということもあり、多くのファンの来場が見込まれる。

また、現地観覧に加えて映画館でのライブビューイングも予定されており、会場に行けない場合でもリアルタイムでライブを体感できる点が特徴だ。

開場・開演時間については変更される可能性があるため、事前に公式情報をチェックしておきたい。

会場：東京ドーム

2026年4月17日(金) 開場16:30／開演18:30

2026年4月18日(土) 開場13:00／開演15:00

BTS東京ドームライブのテレビ放送・ネット配信予定は？

BTSの東京ドーム公演『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN JAPAN』は、地上波やBS/CSでのテレビ生中継は予定されておらず、主な視聴手段はネット配信と映画館でのライブビューイングとなる。

オンライン配信はグローバルファンプラットフォーム「Weverse」で実施され、世界同時ライブストリーミングに対応。公演当日は配信ページが事前にオープンし、リアルタイムでの視聴が可能となる。4K画質のメイン映像に加え、複数視点から選択できるマルチビュー機能にも対応しており、臨場感のある視聴体験が提供される。

また、ライブ配信チケット購入者を対象に、後日ディレイ配信(見逃し配信)も実施される。こちらは1回限りの再配信となり、マルチビュー機能は利用できない点には注意が必要だ。

さらに、日本全国の映画館ではライブビューイングも開催予定。大画面と音響設備による迫力に加え、ファン同士で同時に楽しめる一体感が魅力となる。

なお、現時点ではNetflixなど他の動画配信サービスでの生中継は発表されておらず、リアルタイム視聴はWeverseまたは映画館での視聴に限られる。

視聴方法 日程・時間 内容 ネット配信(Weverse) 4月17日(金)18:30／4月18日(土)15:00 ライブストリーミング(4K・マルチビュー対応) 見逃し配信 5月2日(土)11:00／5月3日(日)11:00 ディレイ配信(シングルビュー) 映画館ライブビューイング 4月17日(金)18:30／4月18日(土)15:00 全国映画館で生中継

※すべて日本時間。

※配信・上映内容は変更となる可能性あり。最新情報は公式サイトを確認。

BTS東京ドームライブのチケット購入方法は？

BTSの東京ドーム公演『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN JAPAN』は、2026年4月17日(金)・18日(土)に開催される。チケットは「本会場」「オンライン配信」「ライブビューイング」の3形態で販売されたが、本会場分はすでに完売しており、現在は配信や映画館での視聴が中心となる。

ここでは、それぞれの販売日程と購入方法を整理する。

オンライン配信(ライブストリーミング)の販売日程・購入方法

オンライン配信はWeverse Shopで販売され、視聴チケットを購入することでライブ当日に視聴可能となる。購入後はストリーミングページで認証を行う必要がある。

販売期間：公演直前まで販売(予定)

公演日：2026年4月17日(金)・4月18日(土)

購入先：Weverse Shop

視聴手順：ログイン→チケット購入→視聴ページで認証

チケット種別：一般／メンバーシップ限定

本会場チケットの販売日程(※販売終了)

東京ドームでの現地チケットは段階的に販売されたが、現在はすべて終了している。

FC会員先行抽選：2026年1月22日〜1月29日

モバイル会員先行抽選：2026年2月5日〜2月12日

プレイガイド抽選先行：2026年3月16日〜3月18日

一般販売(先着)：2026年3月28日13:00〜

状況：全席完売

映画館ライブビューイングの販売日程・購入方法

全国の映画館で実施されるライブビューイングは、先行抽選および一般販売でチケットが販売されている。

先行抽選受付：2026年2月25日〜3月2日

一般販売(先着)：2026年4月6日18:00〜

公演日：2026年4月17日(金)・4月18日(土)

料金：6,900円(税込・全席指定)

購入先：ローソンチケット等

なお、本会場およびライブビューイングでは本人確認が実施されるため、入場時には顔写真付き身分証明書が必要となる。また、オンライン配信や先行販売を利用する場合は、Weverseアカウントの登録およびファンクラブ連携が求められる点にも注意したい。

BTSの東京ドーム公演のチケットのリセール情報は？

『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN JAPAN』東京ドーム公演のチケットについては、現時点で公式のリセールサービスは案内されていない。主催者は営利目的の転売を全面的に禁止しており、チケットの取り扱いには厳格なルールが設けられている。

特に注意すべき点として、チケットの譲渡そのものが禁止されている点が挙げられる。家族や友人間であっても、第三者への売買・譲渡は不可とされており、金銭のやり取りが伴わない場合でも認められていない。

また、チケット購入後のキャンセルや変更、払い戻しは理由を問わず一切不可となっている。複数枚当選した場合でも、本人が入場できないチケットを他者へ回すことはできず、柔軟な対応は用意されていない。

現状では、公式が認めるリセール制度の実施についても発表されていないため、正規ルート以外での入手はリスクが伴う。非公式な取引や転売チケットは入場不可となる可能性があるため、利用は避けるべきだ。

チケットを確実に入手するためには、一般販売や公式の追加受付など、正規の販売機会を活用する必要がある。今後、公式から新たな案内が発表される可能性もあるため、最新情報の確認が重要となる。

チケット流通サービスを利用する方法

ユーザー数の多い『チケジャム』などのサービスでも、大規模公演のチケットが出品される場合がある。出品を待つだけでなく、希望条件を提示して募集をかける「リクエスト機能」を活用する手段もある。

利用時の注意点

チケットの売買には法的な制限が存在する。「チケット不正転売禁止法」により、興行主の同意を得ないまま定価を超える価格で転売する行為は禁止されている。対象となるのは、販売時に転売禁止が明示されているチケットや、日時・座席・入場者が特定されている興行入場券などだ。

そのため、『チケジャム』でも規約および関連法令の遵守が求められており、適正な範囲での利用が前提となる。不当に高額な出品や出どころが不透明なチケットには注意が必要だ。

チケジャムでのリクエスト手順