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アジア大会男子バスケはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

アジア大会準決勝 バスケ男子日本vs中国の地上波テレビ中継・無料配信はある？視聴方法まとめ

【アジア競技大会2026】男子バスケ日本vs中国の地上波放送はある？TVer無料配信・U-NEXT中継情報を紹介。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝で、日本代表は中国代表と決勝進出を懸けた対戦を行う。

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本記事では、バスケ男子日本代表vs中国代表のアジア大会準決勝について、地上波テレビ放送、無料配信について紹介する。

バスケ男子日本vs中国はいつ？アジア大会準決勝の試合日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝で、日本代表は中国代表と対戦する。

試合は2026年9月18日(金)19:20にティップオフ予定。会場は愛知国際アリーナとなっている。

試合日程は以下の通り。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

男子バスケットボール 準決勝

対戦カード

日本 vs 中国

日程

2026年9月18日(金)

ティップオフ

19:20

会場

愛知国際アリーナ

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バスケ男子日本vs中国の地上波テレビ中継・無料配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝、日本代表vs中国代表は、地上波テレビ放送と無料ネット配信の両方が予定されている。

地上波では、TBS系列が2026年9月18日(金)19:00～22:54に全国ネットで放送。日本vs中国の準決勝を中心に、一部生中継・録画放送で届けられる予定だ。

無料ネット配信では、TVerが19:00～22:54にTBS系列の放送をリアルタイムで同時配信する。テレビを視聴できない環境でも、スマートフォンやPCなどから無料で視聴可能だ。

また、試合を最初から最後までライブで視聴したい場合は、U-NEXTが19:10からライブ配信を実施。19:20のティップオフに先駆けて配信がスタートする予定となっている。

放送・配信予定は以下の通り。

放送・配信サービス

時間

中継内容

無料視聴

TBS系列

19:00～22:54

地上波全国ネット／一部生中継・録画放送

TVer

19:00～22:54

TBS系列のリアルタイム同時配信

U-NEXT

19:10～

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バスケ男子日本vs中国のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、バスケ男子日本代表の日本vs中国戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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