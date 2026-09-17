第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝で、日本代表は中国代表と決勝進出を懸けた対戦を行う。
本記事では、バスケ男子日本代表vs中国代表のアジア大会準決勝について、地上波テレビ放送、無料配信について紹介する。
バスケ男子日本vs中国はいつ？アジア大会準決勝の試合日程
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝で、日本代表は中国代表と対戦する。
試合は2026年9月18日(金)19:20にティップオフ予定。会場は愛知国際アリーナとなっている。
試合日程は以下の通り。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
ラウンド
男子バスケットボール 準決勝
対戦カード
日本 vs 中国
日程
2026年9月18日(金)
ティップオフ
19:20
会場
愛知国際アリーナ
バスケ男子日本vs中国の地上波テレビ中継・無料配信はある？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝、日本代表vs中国代表は、地上波テレビ放送と無料ネット配信の両方が予定されている。
地上波では、TBS系列が2026年9月18日(金)19:00～22:54に全国ネットで放送。日本vs中国の準決勝を中心に、一部生中継・録画放送で届けられる予定だ。
無料ネット配信では、TVerが19:00～22:54にTBS系列の放送をリアルタイムで同時配信する。テレビを視聴できない環境でも、スマートフォンやPCなどから無料で視聴可能だ。
また、試合を最初から最後までライブで視聴したい場合は、U-NEXTが19:10からライブ配信を実施。19:20のティップオフに先駆けて配信がスタートする予定となっている。
放送・配信予定は以下の通り。
放送・配信サービス
時間
中継内容
無料視聴
TBS系列
19:00～22:54
地上波全国ネット／一部生中継・録画放送
〇
TVer
19:00～22:54
TBS系列のリアルタイム同時配信
〇
19:10～
試合全編ライブ配信
31日間無料トライアルあり
バスケ男子日本vs中国のおすすめ視聴方法1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
前述のとおり、バスケ男子日本代表の日本vs中国戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア大会2026の関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
- 【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？
【バスケットボール】
- アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる？男女日本代表の放送・配信予定
- バスケットボール男子競技の試合日程・結果・順位表・組み合わせ｜アジア大会2026
- アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある？
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。