バレーボールアジア選手権男子2026のTVer無料配信はある？日本代表戦の視聴方法まとめ

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」は、2026年9月4日(金)から13日(日)まで福岡県北九州市で開催される。

本記事では、バレーボールアジア選手権男子2026のTVer無料配信の有無、日本代表戦の視聴方法、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

バレーボールアジア選手権男子の試合日程は？

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」は、2026年9月4日(金)から13日(日)まで、福岡県北九州市の北九州市立総合体育館で開催される。

大会には12チームが出場し、予選ラウンドでは3つのプールに分かれて総当たり戦を実施。日本代表はプールAに入り、オマーン、バーレーン、オーストラリアと対戦する。日本戦はいずれも19:30開始予定だ。

予選ラウンド終了後は、成績上位8チームが決勝ラウンドへ進出。9月10日(木)と11日(金)に準々決勝、12日(土)に準決勝、13日(日)に3位決定戦と決勝が行われる。

日程 開始時間 対戦カード ラウンド 9月4日(金) 10:00 イラン vs ニュージーランド 予選ラウンド 9月4日(金) 13:30 韓国 vs チャイニーズタイペイ 予選ラウンド 9月4日(金) 19:30 日本 vs オマーン 予選ラウンド 9月5日(土) 10:00 オーストラリア vs バーレーン 予選ラウンド 9月5日(土) 13:30 中国 vs インド 予選ラウンド 9月5日(土) 19:30 カタール vs タイ 予選ラウンド 9月6日(日) 10:00 イラン vs インド 予選ラウンド 9月6日(日) 13:30 カタール vs チャイニーズタイペイ 予選ラウンド 9月6日(日) 19:30 日本 vs バーレーン 予選ラウンド 9月7日(月) 10:00 オマーン vs オーストラリア 予選ラウンド 9月7日(月) 13:30 ニュージーランド vs 中国 予選ラウンド 9月7日(月) 19:30 タイ vs 韓国 予選ラウンド 9月8日(火) 10:00 インド vs ニュージーランド 予選ラウンド 9月8日(火) 13:30 カタール vs 韓国 予選ラウンド 9月8日(火) 19:30 日本 vs オーストラリア 予選ラウンド 9月9日(水) 10:00 バーレーン vs オマーン 予選ラウンド 9月9日(水) 13:30 チャイニーズタイペイ vs タイ 予選ラウンド 9月9日(水) 19:30 イラン vs 中国 予選ラウンド 9月10日(木) 15:30 予選1位 vs 予選8位 準々決勝 9月10日(木) 19:30 予選4位 vs 予選5位 準々決勝 9月11日(金) 15:30 予選2位 vs 予選7位 準々決勝 9月11日(金) 19:30 予選3位 vs 予選6位 準々決勝 9月12日(土) 15:30 未定 準決勝 9月12日(土) 19:30 未定 準決勝 9月13日(日) 15:30 未定 3位決定戦 9月13日(日) 19:30 未定 決勝

※日本代表が決勝ラウンドへ進出した場合、準々決勝は9月11日(金)19:30、準決勝は9月12日(土)19:30に行われる予定。

バレーボールアジア選手権男子のTVer無料配信はある？

バレーボール男子アジア選手権2026は、『TVer』で男子日本代表戦の無料ライブ配信および見逃し配信が予定されている。

予選ラウンドの日本戦は「TVer Special Live」として、いずれも19:00から配信開始予定。試合は19:30にスタートし、試合終了後のインタビューまでライブで楽しめる。

また、スマートフォンやタブレット、パソコンに加え、テレビアプリにも対応。試合後にはフルマッチ配信やハイライトの見逃し配信も予定されている。

日本が予選を突破した場合、決勝ラウンドの日本戦についてもTVerでライブ・見逃し配信が実施される予定だ。

日程 対戦カード TVer配信開始 試合開始 9月4日(金) 日本 vs オマーン 19:00 19:30 9月6日(日) 日本 vs バーレーン 19:00 19:30 9月8日(火) 日本 vs オーストラリア 19:00 19:30

男子日本代表のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本戦はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。