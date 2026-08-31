バスケ男子日本vsカタールの見逃し配信はある？TVer・DAZNの視聴方法

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4でカタール代表と対戦する。
本記事では、日本vsカタールの見逃し配信について紹介する。
バスケ男子日本vsカタールの日程は？
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4で、男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」はカタール代表と対戦する。
日本vsカタールは2026年8月31日(月)に開催され、19:10にティップオフ予定。会場は東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYOとなっている。
項目
内容
大会
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4
日程
2026年8月31日(月)
試合開始
19:10
対戦カード
日本代表 vs カタール代表
会場
TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)
バスケ男子日本vsカタールの見逃し配信はある？
バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」vsカタール代表は、試合終了後にTVerとDAZNで見逃し配信を視聴できる。
TVerでは、8月31日(月)19:00からのライブ配信終了後に無料の見逃し配信を実施予定。現時点で配信終了日時は案内されていないため、公開後にTVerの動画ページで視聴期限を確認したい。
DAZNでも18:40からのライブ配信に加えて、試合終了後のアーカイブ視聴に対応している。日本戦だけでなく、各地域で行われるワールドカップ予選も配信されるため、複数試合をまとめてチェックしたい場合にも利用できる。
配信サービス
見逃し配信
配信開始時刻
TVer
あり
19:00
あり
18:40
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