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Japan v South Korea - Men's Basketball International Game 2Getty Images Sport
【8/31(月)19:10 日本対カタール】DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイに登録
Aoi Fujimiya

バスケ男子日本vsカタールの見逃し配信はある？TVer・DAZNの視聴方法

バスケ男子日本代表vsカタールは見逃し視聴できる？TVer・DAZNのアーカイブ視聴方法を紹介。

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バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4でカタール代表と対戦する。

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本記事では、日本vsカタールの見逃し配信について紹介する。

バスケ男子日本vsカタールの日程は？

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4で、男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」はカタール代表と対戦する。

日本vsカタールは2026年8月31日(月)に開催され、19:10にティップオフ予定。会場は東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYOとなっている。

項目

内容

大会

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4

日程

2026年8月31日(月)

試合開始

19:10

対戦カード

日本代表 vs カタール代表

会場

TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)

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バスケ男子日本vsカタールの見逃し配信はある？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」vsカタール代表は、試合終了後にTVerとDAZNで見逃し配信を視聴できる。

TVerでは、8月31日(月)19:00からのライブ配信終了後に無料の見逃し配信を実施予定。現時点で配信終了日時は案内されていないため、公開後にTVerの動画ページで視聴期限を確認したい。

DAZNでも18:40からのライブ配信に加えて、試合終了後のアーカイブ視聴に対応している。日本戦だけでなく、各地域で行われるワールドカップ予選も配信されるため、複数試合をまとめてチェックしたい場合にも利用できる。

配信サービス

見逃し配信

配信開始時刻

TVer

あり

19:00

DAZN

あり

18:40

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男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

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