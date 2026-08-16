バスケ男子日本vs韓国のTVer無料配信はある？ライブ中継・見逃し配信・視聴方法まとめ

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)・16日(日)に韓国代表との国際強化試合に臨む。

本記事では、バスケ男子日本代表vs韓国代表のTVer無料配信の有無を紹介する。

バスケ男子日本vs韓国戦の日程は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)・16日(日)に韓国代表との国際強化試合2連戦に臨む。

第1戦の「買取大吉カップ2026」は8月15日(土)に行われ、日本が韓国を88-68で下して白星スタート。翌16日(日)の「SoftBank CUP 2026」は19:05にTIPOFF予定で、日本は2連勝を目指す。

いずれも東京・有明アリーナで開催される今回の2連戦は、8月末に控える「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」を前に、実戦を通じてチームの完成度を高める重要な機会となる。

バスケ男子日本代表vs韓国代表の試合日程・結果は以下の通り。

日程 大会 対戦カード 開始時間 結果 会場 2026年8月15日(土) 買取大吉カップ2026 日本 vs 韓国 19:00 日本 88-68 韓国 有明アリーナ 2026年8月16日(日) SoftBank CUP 2026 日本 vs 韓国 19:05 － 有明アリーナ

バスケ男子日本vs韓国のTVer無料配信はある？

ABEMA

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表による2026年8月の国際強化試合2連戦は、両日ともTVerで無料ライブ配信される。地上波テレビ中継と同時にリアルタイムで視聴できるほか、見逃し配信にも対応する。

第1戦は8月15日(土)19:00開始の「買取大吉カップ2026」。日本テレビ系で全国生中継され、TVerでは無料ライブ配信と見逃し配信を実施する。また、バスケットLIVEでも配信予定となっている。

第2戦は8月16日(日)19:05開始の「SoftBank CUP 2026」。テレビ朝日系で全国生中継され、TVerに加えてABEMAでも無料生中継を実施。バスケットLIVEでも視聴できる。

そのため、バスケ男子日本vs韓国を無料で視聴したい場合は、両日ともTVerが利用可能。第2戦についてはABEMAも無料視聴の選択肢となる。

日程 大会 開始時間 テレビ放送 ネット配信 2026年8月15日(土) 買取大吉カップ2026 19:00 日本テレビ系 TVer(無料ライブ・見逃し)

バスケットLIVE 2026年8月16日(日) SoftBank CUP 2026 19:05 テレビ朝日系 TVer(無料ライブ・見逃し)

ABEMA(無料生中継)

バスケットLIVE

ABEMAプレミアムの登録・解約方法

abema

8月16日に行われる第2戦「SoftBank CUP 2026」の日韓戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

登録方法

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択 案内に沿って解約手続きを実行

ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。