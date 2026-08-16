バスケ男子日本vs韓国のTVer無料配信はある？ライブ中継・見逃し配信・視聴方法まとめ

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)・16日(日)に韓国代表との国際強化試合に臨む。
本記事では、バスケ男子日本代表vs韓国代表のTVer無料配信の有無を紹介する。
バスケ男子日本vs韓国戦の日程は？
バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)・16日(日)に韓国代表との国際強化試合2連戦に臨む。
第1戦の「買取大吉カップ2026」は8月15日(土)に行われ、日本が韓国を88-68で下して白星スタート。翌16日(日)の「SoftBank CUP 2026」は19:05にTIPOFF予定で、日本は2連勝を目指す。
いずれも東京・有明アリーナで開催される今回の2連戦は、8月末に控える「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」を前に、実戦を通じてチームの完成度を高める重要な機会となる。
バスケ男子日本代表vs韓国代表の試合日程・結果は以下の通り。
|日程
|大会
|対戦カード
|開始時間
|結果
|会場
|2026年8月15日(土)
|買取大吉カップ2026
|日本 vs 韓国
|19:00
|日本 88-68 韓国
|有明アリーナ
|2026年8月16日(日)
|SoftBank CUP 2026
|日本 vs 韓国
|19:05
|－
|有明アリーナ
バスケ男子日本vs韓国のTVer無料配信はある？
ABEMA
バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表による2026年8月の国際強化試合2連戦は、両日ともTVerで無料ライブ配信される。地上波テレビ中継と同時にリアルタイムで視聴できるほか、見逃し配信にも対応する。
第1戦は8月15日(土)19:00開始の「買取大吉カップ2026」。日本テレビ系で全国生中継され、TVerでは無料ライブ配信と見逃し配信を実施する。また、バスケットLIVEでも配信予定となっている。
第2戦は8月16日(日)19:05開始の「SoftBank CUP 2026」。テレビ朝日系で全国生中継され、TVerに加えてABEMAでも無料生中継を実施。バスケットLIVEでも視聴できる。
そのため、バスケ男子日本vs韓国を無料で視聴したい場合は、両日ともTVerが利用可能。第2戦についてはABEMAも無料視聴の選択肢となる。
|日程
|大会
|開始時間
|テレビ放送
|ネット配信
|2026年8月15日(土)
|買取大吉カップ2026
|19:00
|日本テレビ系
|TVer(無料ライブ・見逃し)
バスケットLIVE
|2026年8月16日(日)
|SoftBank CUP 2026
|19:05
|テレビ朝日系
|TVer(無料ライブ・見逃し)
ABEMA(無料生中継)
バスケットLIVE
ABEMAプレミアムの登録・解約方法
abema
8月16日に行われる第2戦「SoftBank CUP 2026」の日韓戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。
「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。
登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
解約方法
登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択
- 案内に沿って解約手続きを実行
ABEMAプレミアムの支払い方法
ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。
【iOS】
iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。
【Android】
Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。
【ブラウザ】
ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。
【Amazon端末】
Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。