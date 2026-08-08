野杁正明の最新試合の地上波テレビ放送はある？BS・CS中継・ネット配信予定まとめ

野杁正明の最新試合は、2026年8月8日(土)に開催される『ONE SAMURAI 2』で行われる。

本記事では、野杁正明の最新試合の地上波テレビ放送、BS・CS中継の有無を紹介する。

野杁正明最新試合はいつ？

野杁正明の最新試合は、2026年8月8日(土)に開催される『ONE SAMURAI 2』で実施される予定だ。会場は東京都のEBARA WAVE アリーナおおた(旧 大田区総合体育館)で、野杁はリウ・メンヤンと対戦する。

大会は17:30開始予定で、野杁正明vsリウ・メンヤンはメインイベントの第10試合に組まれている。そのため、実際の試合開始時間は当日の進行状況によって前後する可能性がある。

今回の一戦は、ONE SAMURAIフェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝として行われる注目カード。野杁にとっては、2024年12月に敗れたリウ・メンヤンへのリベンジを懸けた再戦となるだけに、大きな注目を集める試合となりそうだ。

項目 内容 大会名 ONE SAMURAI 2 対戦カード 野杁正明 vs リウ・メンヤン 開催日 2026年8月8日(土) 大会開始時間 17:30予定 試合順 第10試合(メインイベント) 会場 EBARA WAVE アリーナおおた(東京都) 試合形式 ONE SAMURAIフェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝

野杁正明の最新試合の地上波テレビ放送、BS・CS中継はある？

野杁正明の最新試合は、2026年8月8日(土)に開催される『ONE SAMURAI 2』で行われる予定だ。対戦相手は中国のリウ・メンヤンで、「ONE SAMURAI フェザー級キックボクシングトーナメント」の1回戦として実施される。

注目の一戦ではあるものの、現時点で地上波テレビ、BS、CSでの放送予定は確認されていない。日本テレビ、TBS、フジテレビなどの地上波放送に加え、BS・CSチャンネルでの中継も予定されていないため、テレビ放送で視聴することは難しい状況だ。

日本国内での視聴方法は、ネット配信が中心となる。ONE Championshipの主要大会はU-NEXTで配信されており、野杁正明vsリウ・メンヤンもU-NEXTでのライブ配信が視聴手段となる。

放送・配信先 形態 視聴可否 内容 U-NEXT ネット配信 ○ ライブ配信予定 地上波テレビ テレビ × 放送予定なし BS テレビ × 放送予定なし CS テレビ × 放送予定なし

野杁正明vsリウ・メンヤンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 2」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 2」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で30GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、30GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

さらに、2026年7月31日からは「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべてのユーザーを対象に、基本通信容量20GBに10GBを追加付与する特典が開始されている。新規申し込みの場合は、7月31日以降に開通手続きをしたユーザーが初月から対象となり、契約中のユーザーは7月31日以降に迎える更新日から特典が適用される。ユーザー側での手続きは不要だ。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。