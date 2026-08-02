Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
volleyball japan men(C)Getty Images
【VNL3位決定戦】U-NEXTで日本vsスロベニアをライブ＆見逃し配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

バレー男子日本代表vsスロベニアの地上波テレビ放送はある？BS・CS中継、ネット配信予定まとめ

【VNL2026】日本vsスロベニアの地上波テレビ放送はある？TBS、BS・CS中継、ネット配信予定を紹介。

男女日本戦の全試合をライブ配信
volleyball nations 2026 main

U-NEXT

U-NEXTがバレーボールネーションズリーグ2026の日本戦を全試合配信

まずは31日間無料トライアル登録で視聴！

U-NEXTなら日本語実況・解説付き

31日間無料トライアルあり

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦で、日本代表はスロベニア代表と対戦する。

【日本vsスロベニア】バレーネーションズリーグ男子日本戦を全試合配信！無料体験で視聴

本記事では、バレー男子日本代表vsスロベニアの地上波テレビ放送・BS・CS中継について紹介する。

バレー男子日本代表vsスロベニアの日程は？

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦、日本代表対スロベニア代表は、2026年8月2日(日)に開催される。試合開始時間は日本時間16:40の予定だ。

会場は中国・寧波。現地時間では15:40開始予定となっており、日本とは1時間の時差がある。

項目内容
大会バレーボールネーションズリーグ2026男子
試合3位決定戦
対戦カード日本代表 vs スロベニア代表
試合日2026年8月2日(日)
開始時間16:40予定(日本時間)
開催地中国・寧波

【日本vsスロベニア】バレーネーションズリーグ男子日本戦を全試合配信！無料体験で視聴

バレー男子日本代表vsスロベニアの地上波テレビ放送・BS・CS中継は？

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦、日本代表対スロベニア代表は、地上波のTBS系列で生中継される予定だ。放送時間は2026年8月2日(日)16:30から18:30までで、試合開始予定時刻の16:40より10分前から中継が始まる。

出演者は、解説に元日本代表の清水邦広、応援サポーターの原嘉孝(timelesz)、実況にTBSアナウンサーの南波雅俊が予定されている。また、現地スタジオには元日本代表の福澤達哉、TBSアナウンサーの御手洗菜々が出演する。

一方、BS放送については、決勝ラウンドの3位決定戦が地上波TBS系列での生中継となるため、BS-TBSでの放送予定は確認されていない。CS中継についても、GAORA SPORTSなどでのライブ中継予定は現時点で確認されていない。ネット配信では『U-NEXT』、TVer、Volleyball TV(VBTV)で視聴可能だ。

放送・配信予定内容
地上波TBS系列で生中継
2026年8月2日(日)16:30～18:30
U-NEXT2026年8月2日(日)16:20～配信開始予定
日本語実況・解説付きでライブ配信
TVer2026年8月2日(日)16:30～18:30
地上波同時リアルタイム配信予定
Volleyball TV(VBTV)2026年8月2日(日)16:40～ライブ配信予定
音声は基本的に英語
BS×放送予定なし
CS×放送予定なし

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

volleyball nations 2026 screenshotU-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信される。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了で視聴開始！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

U-NEXTがバレーネーションズ日本戦を全試合配信！日本語実況・解説付き無料体験で視聴

バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー