バレー男子日本代表vsスロベニアの地上波テレビ放送はある？BS・CS中継、ネット配信予定まとめ

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦で、日本代表はスロベニア代表と対戦する。

本記事では、バレー男子日本代表vsスロベニアの地上波テレビ放送・BS・CS中継について紹介する。

バレー男子日本代表vsスロベニアの日程は？

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦、日本代表対スロベニア代表は、2026年8月2日(日)に開催される。試合開始時間は日本時間16:40の予定だ。

会場は中国・寧波。現地時間では15:40開始予定となっており、日本とは1時間の時差がある。

項目 内容 大会 バレーボールネーションズリーグ2026男子 試合 3位決定戦 対戦カード 日本代表 vs スロベニア代表 試合日 2026年8月2日(日) 開始時間 16:40予定(日本時間) 開催地 中国・寧波

バレー男子日本代表vsスロベニアの地上波テレビ放送・BS・CS中継は？

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦、日本代表対スロベニア代表は、地上波のTBS系列で生中継される予定だ。放送時間は2026年8月2日(日)16:30から18:30までで、試合開始予定時刻の16:40より10分前から中継が始まる。

出演者は、解説に元日本代表の清水邦広、応援サポーターの原嘉孝(timelesz)、実況にTBSアナウンサーの南波雅俊が予定されている。また、現地スタジオには元日本代表の福澤達哉、TBSアナウンサーの御手洗菜々が出演する。

一方、BS放送については、決勝ラウンドの3位決定戦が地上波TBS系列での生中継となるため、BS-TBSでの放送予定は確認されていない。CS中継についても、GAORA SPORTSなどでのライブ中継予定は現時点で確認されていない。ネット配信では『U-NEXT』、TVer、Volleyball TV(VBTV)で視聴可能だ。

放送・配信 予定 内容 地上波 ○ TBS系列で生中継

2026年8月2日(日)16:30～18:30 U-NEXT ○ 2026年8月2日(日)16:20～配信開始予定

日本語実況・解説付きでライブ配信 TVer ○ 2026年8月2日(日)16:30～18:30

地上波同時リアルタイム配信予定 Volleyball TV(VBTV) ○ 2026年8月2日(日)16:40～ライブ配信予定

音声は基本的に英語 BS × 放送予定なし CS × 放送予定なし

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

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バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。