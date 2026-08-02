バレー男子日本代表vsスロベニアの地上波テレビ放送はある？BS・CS中継、ネット配信予定まとめ

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦で、日本代表はスロベニア代表と対戦する。
本記事では、バレー男子日本代表vsスロベニアの地上波テレビ放送・BS・CS中継について紹介する。
バレー男子日本代表vsスロベニアの日程は？
バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦、日本代表対スロベニア代表は、2026年8月2日(日)に開催される。試合開始時間は日本時間16:40の予定だ。
会場は中国・寧波。現地時間では15:40開始予定となっており、日本とは1時間の時差がある。
|項目
|内容
|大会
|バレーボールネーションズリーグ2026男子
|試合
|3位決定戦
|対戦カード
|日本代表 vs スロベニア代表
|試合日
|2026年8月2日(日)
|開始時間
|16:40予定(日本時間)
|開催地
|中国・寧波
バレー男子日本代表vsスロベニアの地上波テレビ放送・BS・CS中継は？
バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦、日本代表対スロベニア代表は、地上波のTBS系列で生中継される予定だ。放送時間は2026年8月2日(日)16:30から18:30までで、試合開始予定時刻の16:40より10分前から中継が始まる。
出演者は、解説に元日本代表の清水邦広、応援サポーターの原嘉孝(timelesz)、実況にTBSアナウンサーの南波雅俊が予定されている。また、現地スタジオには元日本代表の福澤達哉、TBSアナウンサーの御手洗菜々が出演する。
一方、BS放送については、決勝ラウンドの3位決定戦が地上波TBS系列での生中継となるため、BS-TBSでの放送予定は確認されていない。CS中継についても、GAORA SPORTSなどでのライブ中継予定は現時点で確認されていない。ネット配信では『U-NEXT』、TVer、Volleyball TV(VBTV)で視聴可能だ。
|放送・配信
|予定
|内容
|地上波
|○
|TBS系列で生中継
2026年8月2日(日)16:30～18:30
|U-NEXT
|○
|2026年8月2日(日)16:20～配信開始予定
日本語実況・解説付きでライブ配信
|TVer
|○
|2026年8月2日(日)16:30～18:30
地上波同時リアルタイム配信予定
|Volleyball TV(VBTV)
|○
|2026年8月2日(日)16:40～ライブ配信予定
音声は基本的に英語
|BS
|×
|放送予定なし
|CS
|×
|放送予定なし
バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信される。
『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了で視聴開始！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報
- バレーボールネーションズリーグ男子2026 試合日程・結果・順位表・組み合わせ一覧
- バレーネーションズリーグ2026はいつから？女子・男子の試合日程まとめ
- バレーボールネーションズリーグ2026は無料で見れる？地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。