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Royal Challengers Banglore 2025 IPL winnersGetty Images
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Renuka Odedra

翻訳者：

IPL 2026：日程、試合時間、注目選手、テレビ放送・ストリーミング配信リンクなど

世界最高のT20クリケットリーグが帰ってくる――激しい得点合戦が繰り広げられること間違いなし

IPL（インド・プレミア・リーグ）は年々規模を拡大し、質も向上しており、世界中のクリケットファンが2026年大会の開幕を心待ちにしています。第19回インド・プレミア・リーグ（IPL 2026）は、2026年3月28日から5月31日まで開催される予定で、リーグ史上最大規模のシーズンとなることが期待されています。 

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2025年に史上初の優勝を果たしたロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール（RCB）は、前回王者の座を守り、M・チンナスワミー・スタジアムでサンライザーズ・ハイデラバードを迎えて開幕戦を戦う。

2026年シーズンは、通常74試合から84試合へと拡大されたフォーマットを採用しており、ダブルラウンドロビン方式のリーグ戦に続いて、標準的なプレーオフが行われる。州議会選挙の影響により、BCCIはスケジュールを段階的に発表しており、後半戦（50試合）は4月中旬から12の会場で開催される予定だ。

IPLは2008年の創設以来、長い道のりを歩んできた。その信じがたいほどの成功により、世界中で数多くのクリケットリーグが誕生した。T20イベントが世界的に拡大しているにもかかわらず、IPLは依然として世界最大かつ最も権威あるT20フランチャイズ大会であり、ブランド価値は120億ドルに達している。 

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GOALが、IPL 2026シーズンに必要な重要な情報をすべてお届けします。今後の試合の開催場所や日時、そして全試合をライブで視聴する方法などをご紹介します。

IPL 2026シーズンはいつ始まる？

当初は3月26日の開幕が予定されていましたが、BCCIは最近、開幕日を2日遅らせて3月28日に変更しました。これは、3月8日に開催された2026年男子T20ワールドカップ決勝戦との間隔を少し広げるためです。

IPL 2026の試合はどこで行われますか？

Ahemdebad cricket stadium Getty Images

2026年のIPLは、リーグ戦が84試合という大規模なスケジュールに拡大されることに伴い、従来のホームグラウンドに加え、いくつかのセカンドホーム会場でも開催されます。タミル・ナードゥ州、西ベンガル州、アッサム州での州議会選挙のため、BCCIは投票日との重複を避け、大会を円滑に運営するために、今年は過去最多となる18の異なる会場を使用しています。全開催地は以下の通りです： 

  • バンガロール（M・チンナスワミー・スタジアム）：開幕式、RCBのホームゲーム5試合、予選第1戦、そして5月31日のグランドファイナルが開催される。
  • ナヤ・ライプール（シャヒード・ヴィール・ナラヤン・シン・スタジアム）：RCBのセカンドホームとして機能する 
  • アーメダバード（ナレンドラ・モディ・スタジアム）：グジャラート・タイタンズのホームスタジアムであり、プレーオフの一部の試合が開催される見込み。
  • ムンバイ：ワンケデ・スタジアム（ムンバイ・インディアンズ）
  • チェンナイ：MAチダンバラム・スタジアム（チェンナイ・スーパーキングス）
  • ハイデラバード：ラジーヴ・ガンディー・インターナショナル・スタジアム（サンライザーズ・ハイデラバード）
  • デリー：アルン・ジャイトリー・スタジアム（デリー・キャピタルズ）
  • コルカタ：エデン・ガーデンズ（コルカタ・ナイトライダーズ）
  • ラクナウ：BRSABV エカナ・スタジアム（ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ）
  • ムランプール／モハリ：PCAニュー・スタジアム（パンジャブ・キングス）
  • ジャイプール：サワイ・マンシング・スタジアム（ラジャスタン・ロイヤルズ）

IPL 2026の主要選手は誰か？

Cameron Green CricketGetty Images

2026年のIPLシーズンは、世代交代が顕著な年となるでしょう。数々のレジェンドが新たな役割を担い、アブダビでは過去最高規模のミニオークションが行われる中、今大会を左右する主要選手は以下の通りです：

キャメロン・グリーン（KKR）：このオーストラリア人オールラウンダーは、KKRが驚異的な2億5200万ルピーで獲得し、IPL史上最高額の海外選手となった。コーチに転身したアンドレ・ラッセルの後を継ぐことが期待されている。
マティーシャ・パティラナ（KKR）：CSKから意外にも放出された後、スリランカの「ベイビー・マリンガ」ことパティラナはKKRに1億8000万ルピーで獲得され、グリーンと強力な速球コンビを形成することになった。
プラシャント・ヴィール＆カルティク・シャルマ（CSK）：イエロー・アーミー（CSK）は若手選手に巨額を投じ、この2人をそれぞれ1億4200万ルピーで獲得し、未代表選手としては史上最高額タイの契約を結んだ。ヴィールはラヴィンドラ・ジャデジャの後継者として高く評価されている。

サンジュ・サムソン（CSK）：長年にわたりロイヤルズの顔として活躍してきたサムソンが、チェンナイへ移籍した。ルトラージ・ガイクワッドが引き続きキャプテンを務める中、サムソンはドーニ退団後の打線の中心となる。
ラヴィンドラ・ジャデジャ（RR）：2008年にキャリアをスタートさせた地へ復帰したジャデジャは、ヤシャスヴィ・ジャイスワルらスター選手を擁するラジャスタン・ロイヤルズの若きチームを率い、ベテランならではの落ち着きをもたらすことが期待されている。
モハメド・シャミ（LSG）：SRHからトレードで移籍したシャミは、超高速（だが怪我の多い）マヤンク・ヤダヴと共に、ラクナウの速球陣を率いることになる。

IPL 2026 今後のスケジュール

日付試合日程
3月28日ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール 対 サンライザーズ・ハイデラバード 
3月29日ムンバイ・インディアンズ 対 コルカタ・ナイトライダーズ 
3月30日ラジャスタン・ロイヤルズ 対 チェンナイ・スーパーキングス 
3月31日パンジャブ・キングス 対 グジャラート・タイタンズ 
4月1日ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ 対 デリー・キャピタルズ 
4月2日コルカタ・ナイト・ライダーズ 対 サンライザーズ・ハイデラバード 
4月3日チェンナイ・スーパー・キングス 対 パンジャブ・キングス 
4月4日デリー・キャピタルズ 対 ムンバイ・インディアンズ 
4月4日グジャラート・タイタンズ 対 ラジャスタン・ロイヤルズ 
4月5日サンライザーズ・ハイデラバード 対 ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ 
4月5日ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール 対 チェンナイ・スーパー・キングス 
4月6日コルカタ・ナイトライダーズ 対 パンジャブ・キングス 
4月7日ラジャスタン・ロイヤルズ 対 ムンバイ・インディアンズ 
4月8日デリー・キャピタルズ 対 グジャラート・タイタンズ 
4月9日コルカタ・ナイト・ライダーズ 対 ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ 
4月10日ラジャスタン・ロイヤルズ 対 ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール 
4月11日パンジャブ・キングス 対 サンライザーズ・ハイデラバード
4月11日チェンナイ・スーパー・キングス 対 デリー・キャピタルズ 
4月12日ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ 対 グジャラート・タイタンズ 
4月12日ムンバイ・インディアンズ 対 ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール 

🇬🇧 英国でIPL 2026を観戦する方法

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🇺🇸🇨🇦 米国およびカナダでIPL 2026を視聴する方法

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🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を視聴する方法 

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Kayo Standard

個人視聴者向けに設計されたエントリーレベルのプランです。

  • 料金：月額29.99ドル
  • 同時視聴数：1画面
  • 画質：ハイビジョン（最大1080p）
  • 主な機能：50種目以上のスポーツすべてにフルアクセス、SplitView（1つの画面で複数の試合を視聴可能）、契約期間の縛りなし。

 Kayo Premium

これは最上位プランで、ご家庭や最高の視聴体験を求める方を対象としています。

  • 価格：月額45.99ドル
  • 同時ストリーミング：2画面
  • 画質：4K Ultra HD（一部のコンテンツおよび対応デバイスにて）
  • 主な特長：スタンダードプランの全機能に加え、4Kストリーミングと同時視聴枠が1つ追加されます。

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🌏 IPL 2026の全世界での放送

ネットワーク／ストリーミング
🇿🇦 南アフリカSuperSport
🇦🇺 オーストラリアFoxtel、Kayo Sports、YuppTV
🇨🇦 カナダWillow TV、YuppTV、Fubo
🌎 カリブ海・ラテンアメリカFlow Sports、YuppTV
🇫🇷 フランスYuppTV
🇮🇳 インドJioCinema、Disney Plus Hotstar
🌍 中東Noon

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