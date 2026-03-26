IPL 2026：日程、試合時間、注目選手、テレビ放送・ストリーミング配信リンクなど

IPL（インド・プレミア・リーグ）は年々規模を拡大し、質も向上しており、世界中のクリケットファンが2026年大会の開幕を心待ちにしています。第19回インド・プレミア・リーグ（IPL 2026）は、2026年3月28日から5月31日まで開催される予定で、リーグ史上最大規模のシーズンとなることが期待されています。
2025年に史上初の優勝を果たしたロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール（RCB）は、前回王者の座を守り、M・チンナスワミー・スタジアムでサンライザーズ・ハイデラバードを迎えて開幕戦を戦う。2026年シーズンは、通常74試合から84試合へと拡大されたフォーマットを採用しており、ダブルラウンドロビン方式のリーグ戦に続いて、標準的なプレーオフが行われる。州議会選挙の影響により、BCCIはスケジュールを段階的に発表しており、後半戦（50試合）は4月中旬から12の会場で開催される予定だ。
IPLは2008年の創設以来、長い道のりを歩んできた。その信じがたいほどの成功により、世界中で数多くのクリケットリーグが誕生した。T20イベントが世界的に拡大しているにもかかわらず、IPLは依然として世界最大かつ最も権威あるT20フランチャイズ大会であり、ブランド価値は120億ドルに達している。
GOALが、IPL 2026シーズンに必要な重要な情報をすべてお届けします。今後の試合の開催場所や日時、そして全試合をライブで視聴する方法などをご紹介します。
IPL 2026シーズンはいつ始まる？
当初は3月26日の開幕が予定されていましたが、BCCIは最近、開幕日を2日遅らせて3月28日に変更しました。これは、3月8日に開催された2026年男子T20ワールドカップ決勝戦との間隔を少し広げるためです。
IPL 2026の試合はどこで行われますか？
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2026年のIPLは、リーグ戦が84試合という大規模なスケジュールに拡大されることに伴い、従来のホームグラウンドに加え、いくつかのセカンドホーム会場でも開催されます。タミル・ナードゥ州、西ベンガル州、アッサム州での州議会選挙のため、BCCIは投票日との重複を避け、大会を円滑に運営するために、今年は過去最多となる18の異なる会場を使用しています。全開催地は以下の通りです：
- バンガロール（M・チンナスワミー・スタジアム）：開幕式、RCBのホームゲーム5試合、予選第1戦、そして5月31日のグランドファイナルが開催される。
- ナヤ・ライプール（シャヒード・ヴィール・ナラヤン・シン・スタジアム）：RCBのセカンドホームとして機能する
- アーメダバード（ナレンドラ・モディ・スタジアム）：グジャラート・タイタンズのホームスタジアムであり、プレーオフの一部の試合が開催される見込み。
- ムンバイ：ワンケデ・スタジアム（ムンバイ・インディアンズ）
- チェンナイ：MAチダンバラム・スタジアム（チェンナイ・スーパーキングス）
- ハイデラバード：ラジーヴ・ガンディー・インターナショナル・スタジアム（サンライザーズ・ハイデラバード）
- デリー：アルン・ジャイトリー・スタジアム（デリー・キャピタルズ）
- コルカタ：エデン・ガーデンズ（コルカタ・ナイトライダーズ）
- ラクナウ：BRSABV エカナ・スタジアム（ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ）
- ムランプール／モハリ：PCAニュー・スタジアム（パンジャブ・キングス）
- ジャイプール：サワイ・マンシング・スタジアム（ラジャスタン・ロイヤルズ）
IPL 2026の主要選手は誰か？
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2026年のIPLシーズンは、世代交代が顕著な年となるでしょう。数々のレジェンドが新たな役割を担い、アブダビでは過去最高規模のミニオークションが行われる中、今大会を左右する主要選手は以下の通りです：
キャメロン・グリーン（KKR）：このオーストラリア人オールラウンダーは、KKRが驚異的な2億5200万ルピーで獲得し、IPL史上最高額の海外選手となった。コーチに転身したアンドレ・ラッセルの後を継ぐことが期待されている。
マティーシャ・パティラナ（KKR）：CSKから意外にも放出された後、スリランカの「ベイビー・マリンガ」ことパティラナはKKRに1億8000万ルピーで獲得され、グリーンと強力な速球コンビを形成することになった。
プラシャント・ヴィール＆カルティク・シャルマ（CSK）：イエロー・アーミー（CSK）は若手選手に巨額を投じ、この2人をそれぞれ1億4200万ルピーで獲得し、未代表選手としては史上最高額タイの契約を結んだ。ヴィールはラヴィンドラ・ジャデジャの後継者として高く評価されている。
サンジュ・サムソン（CSK）：長年にわたりロイヤルズの顔として活躍してきたサムソンが、チェンナイへ移籍した。ルトラージ・ガイクワッドが引き続きキャプテンを務める中、サムソンはドーニ退団後の打線の中心となる。
ラヴィンドラ・ジャデジャ（RR）：2008年にキャリアをスタートさせた地へ復帰したジャデジャは、ヤシャスヴィ・ジャイスワルらスター選手を擁するラジャスタン・ロイヤルズの若きチームを率い、ベテランならではの落ち着きをもたらすことが期待されている。
モハメド・シャミ（LSG）：SRHからトレードで移籍したシャミは、超高速（だが怪我の多い）マヤンク・ヤダヴと共に、ラクナウの速球陣を率いることになる。
IPL 2026 今後のスケジュール
|日付
|試合日程
|3月28日
|ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール 対 サンライザーズ・ハイデラバード
|3月29日
|ムンバイ・インディアンズ 対 コルカタ・ナイトライダーズ
|3月30日
|ラジャスタン・ロイヤルズ 対 チェンナイ・スーパーキングス
|3月31日
|パンジャブ・キングス 対 グジャラート・タイタンズ
|4月1日
|ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ 対 デリー・キャピタルズ
|4月2日
|コルカタ・ナイト・ライダーズ 対 サンライザーズ・ハイデラバード
|4月3日
|チェンナイ・スーパー・キングス 対 パンジャブ・キングス
|4月4日
|デリー・キャピタルズ 対 ムンバイ・インディアンズ
|4月4日
|グジャラート・タイタンズ 対 ラジャスタン・ロイヤルズ
|4月5日
|サンライザーズ・ハイデラバード 対 ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ
|4月5日
|ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール 対 チェンナイ・スーパー・キングス
|4月6日
|コルカタ・ナイトライダーズ 対 パンジャブ・キングス
|4月7日
|ラジャスタン・ロイヤルズ 対 ムンバイ・インディアンズ
|4月8日
|デリー・キャピタルズ 対 グジャラート・タイタンズ
|4月9日
|コルカタ・ナイト・ライダーズ 対 ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ
|4月10日
|ラジャスタン・ロイヤルズ 対 ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール
|4月11日
|パンジャブ・キングス 対 サンライザーズ・ハイデラバード
|4月11日
|チェンナイ・スーパー・キングス 対 デリー・キャピタルズ
|4月12日
|ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ 対 グジャラート・タイタンズ
|4月12日
|ムンバイ・インディアンズ 対 ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール
🇬🇧 英国でIPL 2026を観戦する方法
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🇺🇸🇨🇦 米国およびカナダでIPL 2026を視聴する方法
Willow TVはクリケット専門の放送局であり、米国におけるIPLの独占配信元です。ここでは、試合のライブ配信や録画配信が利用でき、ファンは試合の展開をリアルタイムで追うことができます。さらに、このプラットフォームでは詳細な試合分析、解説、ハイライトも提供されており、視聴体験をより充実したものにしてくれます。
FuboTVは、Willow TVを含む高品質なストリーミングサービスであり、IPLをはじめとする幅広いスポーツコンテンツへのアクセスを提供しています。Fuboでは複数のサブスクリプションプランを用意しており、その中には新しい「Fubo Sports」プランも含まれています。このプランは初月が45.99ドル、2ヶ月目以降は月額55.99ドルです。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルを擁し、シンプルでスポーツに特化した構成となっています。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、すべてのプランにおいて新規加入者向けに7日間の無料トライアルが利用可能です。このストリーミングサービスは、プロレスやスポーツ全般のファンにとって迷う余地のない選択肢です。
🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を視聴する方法
IPL 2026の全試合は、テレビのFox Cricketチャンネルでご覧いただけます。Foxを契約しておらず、契約する予定もない場合は、スポーツストリーミング専門サービスのKayo Sportsでも今年のトーナメントを配信します。サブスクリプションプランは2種類あります。詳細については以下の通りです：
Kayo Standard
個人視聴者向けに設計されたエントリーレベルのプランです。
- 料金：月額29.99ドル
- 同時視聴数：1画面
- 画質：ハイビジョン（最大1080p）
- 主な機能：50種目以上のスポーツすべてにフルアクセス、SplitView（1つの画面で複数の試合を視聴可能）、契約期間の縛りなし。
Kayo Premium
これは最上位プランで、ご家庭や最高の視聴体験を求める方を対象としています。
- 価格：月額45.99ドル
- 同時ストリーミング：2画面
- 画質：4K Ultra HD（一部のコンテンツおよび対応デバイスにて）
- 主な特長：スタンダードプランの全機能に加え、4Kストリーミングと同時視聴枠が1つ追加されます。
🌏 IPL 2026の全世界での放送
|国
|ネットワーク／ストリーミング
|🇿🇦 南アフリカ
|SuperSport
|🇦🇺 オーストラリア
|Foxtel、Kayo Sports、YuppTV
|🇨🇦 カナダ
|Willow TV、YuppTV、Fubo
|🌎 カリブ海・ラテンアメリカ
|Flow Sports、YuppTV
|🇫🇷 フランス
|YuppTV
|🇮🇳 インド
|JioCinema、Disney Plus Hotstar
|🌍 中東
|Noon
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