IPL 2026：日程、試合時間、注目選手、テレビ放送・ストリーミング配信リンクなど

IPL（インド・プレミア・リーグ）は年々規模を拡大し、質も向上しており、世界中のクリケットファンが2026年大会の開幕を心待ちにしています。第19回インド・プレミア・リーグ（IPL 2026）は、2026年3月28日から5月31日まで開催される予定で、リーグ史上最大規模のシーズンとなることが期待されています。

2025年に史上初の優勝を果たしたロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール（RCB）は、前回王者の座を守り、M・チンナスワミー・スタジアムでサンライザーズ・ハイデラバードを迎えて開幕戦を戦う。

2026年シーズンは、通常74試合から84試合へと拡大されたフォーマットを採用しており、ダブルラウンドロビン方式のリーグ戦に続いて、標準的なプレーオフが行われる。州議会選挙の影響により、BCCIはスケジュールを段階的に発表しており、後半戦（50試合）は4月中旬から12の会場で開催される予定だ。

IPLは2008年の創設以来、長い道のりを歩んできた。その信じがたいほどの成功により、世界中で数多くのクリケットリーグが誕生した。T20イベントが世界的に拡大しているにもかかわらず、IPLは依然として世界最大かつ最も権威あるT20フランチャイズ大会であり、ブランド価値は120億ドルに達している。

GOALが、IPL 2026シーズンに必要な重要な情報をすべてお届けします。今後の試合の開催場所や日時、そして全試合をライブで視聴する方法などをご紹介します。

IPL 2026シーズンはいつ始まる？

当初は3月26日の開幕が予定されていましたが、BCCIは最近、開幕日を2日遅らせて3月28日に変更しました。これは、3月8日に開催された2026年男子T20ワールドカップ決勝戦との間隔を少し広げるためです。

IPL 2026の試合はどこで行われますか？

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2026年のIPLは、リーグ戦が84試合という大規模なスケジュールに拡大されることに伴い、従来のホームグラウンドに加え、いくつかのセカンドホーム会場でも開催されます。タミル・ナードゥ州、西ベンガル州、アッサム州での州議会選挙のため、BCCIは投票日との重複を避け、大会を円滑に運営するために、今年は過去最多となる18の異なる会場を使用しています。全開催地は以下の通りです：

バンガロール（M・チンナスワミー・スタジアム）：開幕式 、RCBのホームゲーム5試合、 予選第1戦 、そして5月31日の グランドファイナル が開催される。

、RCBのホームゲーム5試合、 、そして5月31日の が開催される。 ナヤ・ライプール（シャヒード・ヴィール・ナラヤン・シン・スタジアム）： RCBのセカンドホームとして機能する

RCBのセカンドホームとして機能する アーメダバード（ナレンドラ・モディ・スタジアム）： グジャラート・タイタンズのホームスタジアムであり、プレーオフの一部の試合が開催される見込み。

グジャラート・タイタンズのホームスタジアムであり、プレーオフの一部の試合が開催される見込み。 ムンバイ： ワンケデ・スタジアム（ムンバイ・インディアンズ）

ワンケデ・スタジアム（ムンバイ・インディアンズ） チェンナイ： MAチダンバラム・スタジアム（チェンナイ・スーパーキングス）

MAチダンバラム・スタジアム（チェンナイ・スーパーキングス） ハイデラバード： ラジーヴ・ガンディー・インターナショナル・スタジアム（サンライザーズ・ハイデラバード）

ラジーヴ・ガンディー・インターナショナル・スタジアム（サンライザーズ・ハイデラバード） デリー： アルン・ジャイトリー・スタジアム（デリー・キャピタルズ）

アルン・ジャイトリー・スタジアム（デリー・キャピタルズ） コルカタ： エデン・ガーデンズ（コルカタ・ナイトライダーズ）

エデン・ガーデンズ（コルカタ・ナイトライダーズ） ラクナウ： BRSABV エカナ・スタジアム（ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ）

BRSABV エカナ・スタジアム（ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ） ムランプール／モハリ： PCAニュー・スタジアム（パンジャブ・キングス）

PCAニュー・スタジアム（パンジャブ・キングス） ジャイプール：サワイ・マンシング・スタジアム（ラジャスタン・ロイヤルズ）

IPL 2026の主要選手は誰か？

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2026年のIPLシーズンは、世代交代が顕著な年となるでしょう。数々のレジェンドが新たな役割を担い、アブダビでは過去最高規模のミニオークションが行われる中、今大会を左右する主要選手は以下の通りです：

キャメロン・グリーン（KKR）：このオーストラリア人オールラウンダーは、KKRが驚異的な2億5200万ルピーで獲得し、IPL史上最高額の海外選手となった。コーチに転身したアンドレ・ラッセルの後を継ぐことが期待されている。

マティーシャ・パティラナ（KKR）：CSKから意外にも放出された後、スリランカの「ベイビー・マリンガ」ことパティラナはKKRに1億8000万ルピーで獲得され、グリーンと強力な速球コンビを形成することになった。

プラシャント・ヴィール＆カルティク・シャルマ（CSK）：イエロー・アーミー（CSK）は若手選手に巨額を投じ、この2人をそれぞれ1億4200万ルピーで獲得し、未代表選手としては史上最高額タイの契約を結んだ。ヴィールはラヴィンドラ・ジャデジャの後継者として高く評価されている。

サンジュ・サムソン（CSK）：長年にわたりロイヤルズの顔として活躍してきたサムソンが、チェンナイへ移籍した。ルトラージ・ガイクワッドが引き続きキャプテンを務める中、サムソンはドーニ退団後の打線の中心となる。

ラヴィンドラ・ジャデジャ（RR）：2008年にキャリアをスタートさせた地へ復帰したジャデジャは、ヤシャスヴィ・ジャイスワルらスター選手を擁するラジャスタン・ロイヤルズの若きチームを率い、ベテランならではの落ち着きをもたらすことが期待されている。

モハメド・シャミ（LSG）：SRHからトレードで移籍したシャミは、超高速（だが怪我の多い）マヤンク・ヤダヴと共に、ラクナウの速球陣を率いることになる。

IPL 2026 今後のスケジュール

日付 試合日程 3月28日 ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール 対 サンライザーズ・ハイデラバード 3月29日 ムンバイ・インディアンズ 対 コルカタ・ナイトライダーズ 3月30日 ラジャスタン・ロイヤルズ 対 チェンナイ・スーパーキングス 3月31日 パンジャブ・キングス 対 グジャラート・タイタンズ 4月1日 ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ 対 デリー・キャピタルズ 4月2日 コルカタ・ナイト・ライダーズ 対 サンライザーズ・ハイデラバード 4月3日 チェンナイ・スーパー・キングス 対 パンジャブ・キングス 4月4日 デリー・キャピタルズ 対 ムンバイ・インディアンズ 4月4日 グジャラート・タイタンズ 対 ラジャスタン・ロイヤルズ 4月5日 サンライザーズ・ハイデラバード 対 ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ 4月5日 ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール 対 チェンナイ・スーパー・キングス 4月6日 コルカタ・ナイトライダーズ 対 パンジャブ・キングス 4月7日 ラジャスタン・ロイヤルズ 対 ムンバイ・インディアンズ 4月8日 デリー・キャピタルズ 対 グジャラート・タイタンズ 4月9日 コルカタ・ナイト・ライダーズ 対 ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ 4月10日 ラジャスタン・ロイヤルズ 対 ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール 4月11日 パンジャブ・キングス 対 サンライザーズ・ハイデラバード 4月11日 チェンナイ・スーパー・キングス 対 デリー・キャピタルズ 4月12日 ラクナウ・スーパー・ジャイアンツ 対 グジャラート・タイタンズ 4月12日 ムンバイ・インディアンズ 対 ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール

🇬🇧 英国でIPL 2026を観戦する方法

すでにSkyをご利用のお客様は、いつでもオンラインまたは「My Sky」アプリを通じてSky Sportsを追加できます。このパッケージは、Sky Stream付きで月額22ポンドからご利用いただけます。追加料金なしでSky Sports+が含まれており、これにより、さまざまなスポーツのライブ中継をさらに多く視聴することができます。Sky Sportsアプリを使えば、外出先でもスポーツのライブ中継をダウンロードして視聴することができ、iPhone、iPad、Androidでご利用いただけます。

Skyの契約者でない方でも、NOW TVを利用して試合をストリーミング視聴できます。熱心なスポーツファン向けに様々なプランが用意されており、その中には「スポーツ・デイ・メンバーシップ」も含まれます。これは14.99ポンドで24時間、全12のSky Sportsチャンネルにアクセスできるプランです。 NOWの「フルフレキシブル」スポーツ会員プランも、Sky Sportsへの無制限アクセスを提供しますが、期間は30日間となります。月額£34.99で、月単位の期間終了前に解約しない限り自動更新されます。

また、「12ヶ月セーバー」プランもあり、月額27.99ポンドと20％割引になります。ただし、最低12ヶ月の契約期間が必要です。最低契約期間終了後は、解約しない限り月額34.99ポンドで自動更新されます。

🇺🇸🇨🇦 米国およびカナダでIPL 2026を視聴する方法

Willow TVはクリケット専門の放送局であり、米国におけるIPLの独占配信元です。ここでは、試合のライブ配信や録画配信が利用でき、ファンは試合の展開をリアルタイムで追うことができます。さらに、このプラットフォームでは詳細な試合分析、解説、ハイライトも提供されており、視聴体験をより充実したものにしてくれます。

FuboTVは、Willow TVを含む高品質なストリーミングサービスであり、IPLをはじめとする幅広いスポーツコンテンツへのアクセスを提供しています。Fuboでは複数のサブスクリプションプランを用意しており、その中には新しい「Fubo Sports」プランも含まれています。このプランは初月が45.99ドル、2ヶ月目以降は月額55.99ドルです。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルを擁し、シンプルでスポーツに特化した構成となっています。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、すべてのプランにおいて新規加入者向けに7日間の無料トライアルが利用可能です。このストリーミングサービスは、プロレスやスポーツ全般のファンにとって迷う余地のない選択肢です。

🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を視聴する方法

IPL 2026の全試合は、テレビのFox Cricketチャンネルでご覧いただけます。Foxを契約しておらず、契約する予定もない場合は、スポーツストリーミング専門サービスのKayo Sportsでも今年のトーナメントを配信します。サブスクリプションプランは2種類あります。詳細については以下の通りです：

Kayo Standard

個人視聴者向けに設計されたエントリーレベルのプランです。

料金： 月額29.99ドル

月額29.99ドル 同時視聴数： 1画面

1画面 画質： ハイビジョン（最大1080p）

ハイビジョン（最大1080p） 主な機能：50種目以上のスポーツすべてにフルアクセス、SplitView（1つの画面で複数の試合を視聴可能）、契約期間の縛りなし。

Kayo Premium

これは最上位プランで、ご家庭や最高の視聴体験を求める方を対象としています。

価格： 月額45.99ドル

月額45.99ドル 同時ストリーミング： 2画面

2画面 画質：4K Ultra HD （一部のコンテンツおよび対応デバイスにて）

（一部のコンテンツおよび対応デバイスにて） 主な特長：スタンダードプランの全機能に加え、4Kストリーミングと同時視聴枠が1つ追加されます。

🌏 IPL 2026の全世界での放送

国 ネットワーク／ストリーミング 🇿🇦 南アフリカ SuperSport 🇦🇺 オーストラリア Foxtel、Kayo Sports、YuppTV 🇨🇦 カナダ Willow TV、YuppTV、Fubo 🌎 カリブ海・ラテンアメリカ Flow Sports、YuppTV 🇫🇷 フランス YuppTV 🇮🇳 インド JioCinema、Disney Plus Hotstar 🌍 中東 Noon

🛜 VPNを使えば、どこからでもIPL 2026を視聴可能

お住まいの地域でIPLの試合をライブで視聴できない場合や、旅行中の方は、VPNを利用すればどこからでも試合の模様を視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地理的な制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスにどこからでもアクセスできるようにします。

NordVPNの利用を強くおすすめしますが、その他の選択肢については、詳細なVPNガイドもご参照ください。