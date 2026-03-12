Goal.com
Royal Challengers Banglore 2025 IPL winnersGetty Images
IPL 2026：日程、時間、主要選手、テレビ放送・ストリーミングリンクなど

世界最高のT20クリケットリーグが帰ってくる。熱戦が繰り広げられること間違いなしだ。

IPL（インド・プレミアリーグ）は年々規模と質を拡大しており、世界中のクリケットファンが2026年大会（通算18回目）の開幕を待ち望んでいる。開幕戦は3月28日（土）に開催され、前回優勝チームのロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロールが対戦する。

IPLは2008年の創設以来、長い道のりを歩んできた。その驚異的な成功は、世界中に数多くのクリケットリーグを生み出すきっかけとなった。T20イベントが世界的に拡大する中でも、IPLはブランド価値120億ドルを誇る世界最大かつ最も権威あるT20フランチャイズ競技大会としての地位を保ち続けている。 

GOALがIPL 2026シーズンの必須情報をすべてお届けします。今後の試合の開催場所・日時、全試合をライブ視聴する方法などをご案内します。

IPL 2026シーズンはいつ開始しますか？

大会は当初3月26日開幕予定だったが、BCCIは2026年男子T20ワールドカップ決勝（3月8日開催）終了後の間隔を若干空けるため、開幕日を2日遅らせて3月28日とした。

IPL 2026の試合はどの会場で行われるのか？

Ahemdebad cricket stadium Getty Images

2026年IPLの試合は、伝統的な本拠地と複数のセカンドホーム会場を組み合わせて開催される。リーグが84試合という大規模なスケジュールに拡大したためだ。州議会選挙（タミル・ナードゥ州、西ベンガル州、アッサム州）の影響を受け、BCCIは投票日程と重ならないよう、過去最多となる18の異なる会場を使用する。全会場は以下の通り： 

  • ベンガルール（M. チナスワミー・スタジアム）：開幕式、RCBホームゲーム5試合、第1予選、5月31日のグランドファイナルを開催予定。
  • ナヤ・ライプール（シャヒード・ヴィール・ナラヤン・シン・スタジアム）：RCBのセカンドホームとして使用 
  • アーメダバード（ナレンドラ・モディ・スタジアム）：グジャラート・タイタンズのホームスタジアムであり、プレーオフの一部試合開催地となる見込み。
  • ムンバイ：ワンケデ・スタジアム（ムンバイ・インディアンズ）
  • チェンナイ：MA チダンバラム・スタジアム（チェンナイ・スーパーキングス
  • ハイデラバード：ラジーブ・ガンディー国際スタジアム（サンライザーズ・ハイデラバード）
  • デリー：アルン・ジャイトリー・スタジアム（デリー・キャピタルズ
  • コルカタ：エデン・ガーデンズ（コルカタ・ナイトライダーズ
  • ラクナウ：BRSABV エカナ・スタジアム（ラクナウ・スーパージャイアンツ
  • ムランプール/モハリ：PCA 新スタジアム（パンジャブ・キングス）
  • ジャイプール：サワイ・マンシング・スタジアム（ラジャスタン・ロイヤルズ

IPL 2026のキープレイヤーは誰か？

Cameron Green CricketGetty Images

2026年のIPLシーズンは、世代交代が起きる特別な年となる。数々のレジェンドが新たな役割を担い、アブダビでは記録的なミニオークションが行われた。今大会を形作るキープレイヤーは以下の通りだ：

キャメロン・グリーン（KKR）：オーストラリアのオールラウンダーは、IPL史上最高額の海外選手となり、KKRが驚異的な2億5200万ルピーで獲得した。コーチング職に移ったアンドレ・ラッセルの後継者として期待されている。
マティーシャ・パティラナ（KKR）：CSKから意外にも放出されたスリランカの「ベイビー・マリンガ」は、KKRに1億8000万ルピーで獲得され、グリーンと強力な速球コンビを形成する。
プラシャント・ヴィール＆カルティック・シャルマ（CSK）：イエローアーミーは若手育成に巨額を投じ、この2人を史上最高額の未代表選手（各1億4200万ルピー）に。ヴィールはラヴィンドラ・ジャデジャの後継戦術家として高く評価されている。

サンジュ・サムソン（CSK）：ロイヤルズの顔として長年活躍したサムソンがチェンナイへ移籍。ルトゥラージ・ガイクワッドがキャプテンを務める中、サムソンはドーニ後の打撃陣の中核を担う。
ラヴィンドラ・ジャデジャ（RR）：2008年にすべてが始まった場所に戻ったジャデジャは、ヤシャスヴィ・ジャイスワルなどのスター選手を擁するチームにベテランの落ち着きをもたらし、若いラジャスタンチームを率いることが期待されています。
モハメッド・シャミ（LSG）：SRH からトレードで移籍したシャミは、超高速（しかし怪我しやすい）マヤンク・ヤダフとともに、ラクナウのペース攻撃を率いることになるでしょう。

今後の IPL 2026 スケジュール

日付試合日程
3月28日ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール vs サンライザーズ・ハイデラバード 
3月29日ムンバイ・インディアンズ vs コルカタ・ナイトライダーズ 
3月30日ラジャスタン・ロイヤルズ vs チェンナイ・スーパーキングス 
3月31日パンジャブ・キングス vs グジャラート・タイタンズ 
4月1日ラクナウ・スーパージャイアンツ vs デリー・キャピタルズ 
4月2日コルカタ・ナイトライダーズ vs サンライザーズ・ハイデラバード 
4月3日チェンナイ・スーパーキングス vs パンジャブ・キングス 
4月4日デリー・キャピタルズ vs ムンバイ・インディアンズ 
4月4日グジャラート・タイタンズ vs ラジャスタン・ロイヤルズ 
4月5日サンライザーズ・ハイデラバード vs ラクナウ・スーパージャイアンツ 
4月5日ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール vs チェンナイ・スーパーキングス 
4月6日コルカタ・ナイトライダーズ vs パンジャブ・キングス 
4月7日ラジャスタン・ロイヤルズ vs ムンバイ・インディアンズ 
4月8日デリー・キャピタルズ vs グジャラート・タイタンズ 
4月9日コルカタ・ナイトライダーズ vs ラクナウ・スーパージャイアンツ 
4月10日ラジャスタン・ロイヤルズ vs ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール 
4月11日パンジャブ・キングス vs サンライザーズ・ハイデラバード
4月11日チェンナイ・スーパーキングス vs デリー・キャピタルズ 
4月12日ラクナウ・スーパージャイアンツ vs グジャラート・タイタンズ 
4月12日ムンバイ・インディアンズ vs ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール 

🇬🇧 イギリスでIPL 2026を観戦する方法

既存のSky加入者の方は、Sky SportsをオンラインまたはMy Skyアプリからいつでも追加できます。Sky Stream付きプランは月額£22から。追加料金なしでSky Sports+が含まれ、様々なスポーツのライブイベントを多数視聴可能です。Sky Sportsアプリでは、加入者が外出先でライブスポーツをダウンロード・視聴でき、iPhone、iPad、Androidで利用可能です。

スカイ非加入者もNOW TVで試合をストリーミング視聴可能です。熱心なスポーツファン向けに様々なプランが用意されており、例えば「スポーツデイメンバーシップでは14.99ポンドで24時間、全12のスカイスポーツチャンネルにアクセスできます。 NOWの「フルフレキシブル」スポーツ会員プランでは、30日間無制限でスカイスポーツを視聴可能。月額£34.99で、月単位の期間終了前に解約しない限り自動更新されます。

「12ヶ月セーバー」パッケージでは20%割引月額27.99ポンドで利用可能ですが、最低12ヶ月の契約期間が必要です。最低契約期間終了後は、解約しない限り月額34.99ポンドで自動更新されます

🇺🇸🇨🇦 米国・カナダでIPL 2026を視聴する方法

ウィローTVはクリケット専門放送局であり、米国におけるIPLの独占配信プラットフォームです。ここではライブおよび録画試合のストリーミングを提供し、ファンがリアルタイムで試合を追うことを可能にします。さらに、詳細な試合分析、解説、ハイライトも提供し、視聴体験を豊かにします。

FuboTVは高品質なストリーミングサービスで、Willow TVを含むIPLや様々なスポーツコンテンツを提供しています。Fuboは複数のサブスクリプションプランを用意しており、新たに追加された「Fubo Sports」プランは初月45.99ドル翌月以降は月額55.99ドルです。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルをスポーツに特化して提供。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、全プラン新規加入者は7日間無料トライアルを利用可能。このストリーミングサービスは、レスリングやスポーツ全般のファンにとって迷う余地のない選択肢だ。

🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を視聴する方法 

IPL 2026の全試合は、テレビのFox Cricketチャンネルでご覧いただけます。Foxをお持ちでない場合や契約を希望されない場合でも、スポーツストリーミング専門のKayo Sportsで今年のトーナメントを視聴可能です。2種類のサブスクリプションプランをご用意しています。詳細はこちらをご覧ください： 

Kayo Standard

個人視聴者向けの基本プランです。

  • 価格：月額29.99ドル
  • 同時視聴可能数：1画面
  • 画質：高画質（最大1080p）
  • 主な機能：50以上のスポーツすべてへのフルアクセス、SplitView（1画面で複数の試合を視聴）、契約縛りなし。

 Kayo Premium

これは、家庭や最高の視聴体験を求めるユーザー向けの最上位プランです。

  • 価格：月額45.99ドル
  • 同時ストリーミング：2画面まで
  • 画質：4K Ultra HD（対応コンテンツおよび対応デバイス限定）
  • 主な特徴：スタンダードプランの全コンテンツに加え、4Kストリーミングと追加の同時視聴が可能。

🌏 IPL 2026を世界中で視聴可能

ネットワーク/ストリーミング
🇿🇦 南アフリカスーパースポーツ
🇦🇺 オーストラリアフォックステル、ケイオ・スポーツ、ユップTV
🇨🇦 カナダウィローTV、YuppTV、Fubo
🌎 カリブ海およびラテンアメリカフロー・スポーツ、ユップTV
🇫🇷 フランスYuppTV
🇮🇳 インドJioCinema、Disney Plus Hotstar
🌍 中東Noon

🛜 VPNでどこからでもIPL 2026を視聴

お住まいの地域でIPLの試合をライブ視聴できない場合や旅行中の方は、VPNを利用すればどこからでも試合を視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地理的制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスをどこからでも利用できるようにします。

NordVPNの利用を強く推奨しますが、他の選択肢については詳細なVPNガイドもご参照ください。

