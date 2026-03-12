IPL 2026：日程、時間、主要選手、テレビ放送・ストリーミングリンクなど

IPL（インド・プレミアリーグ）は年々規模と質を拡大しており、世界中のクリケットファンが2026年大会（通算18回目）の開幕を待ち望んでいる。開幕戦は3月28日（土）に開催され、前回優勝チームのロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロールが対戦する。
IPLは2008年の創設以来、長い道のりを歩んできた。その驚異的な成功は、世界中に数多くのクリケットリーグを生み出すきっかけとなった。T20イベントが世界的に拡大する中でも、IPLはブランド価値120億ドルを誇る世界最大かつ最も権威あるT20フランチャイズ競技大会としての地位を保ち続けている。
GOALがIPL 2026シーズンの必須情報をすべてお届けします。今後の試合の開催場所・日時、全試合をライブ視聴する方法などをご案内します。
IPL 2026シーズンはいつ開始しますか？
大会は当初3月26日開幕予定だったが、BCCIは2026年男子T20ワールドカップ決勝（3月8日開催）終了後の間隔を若干空けるため、開幕日を2日遅らせて3月28日とした。
IPL 2026の試合はどの会場で行われるのか？
2026年IPLの試合は、伝統的な本拠地と複数のセカンドホーム会場を組み合わせて開催される。リーグが84試合という大規模なスケジュールに拡大したためだ。州議会選挙（タミル・ナードゥ州、西ベンガル州、アッサム州）の影響を受け、BCCIは投票日程と重ならないよう、過去最多となる18の異なる会場を使用する。全会場は以下の通り：
- ベンガルール（M. チナスワミー・スタジアム）：開幕式、RCBホームゲーム5試合、第1予選、5月31日のグランドファイナルを開催予定。
- ナヤ・ライプール（シャヒード・ヴィール・ナラヤン・シン・スタジアム）：RCBのセカンドホームとして使用
- アーメダバード（ナレンドラ・モディ・スタジアム）：グジャラート・タイタンズのホームスタジアムであり、プレーオフの一部試合開催地となる見込み。
- ムンバイ：ワンケデ・スタジアム（ムンバイ・インディアンズ）
- チェンナイ：MA チダンバラム・スタジアム（チェンナイ・スーパーキングス
- ハイデラバード：ラジーブ・ガンディー国際スタジアム（サンライザーズ・ハイデラバード）
- デリー：アルン・ジャイトリー・スタジアム（デリー・キャピタルズ
- コルカタ：エデン・ガーデンズ（コルカタ・ナイトライダーズ
- ラクナウ：BRSABV エカナ・スタジアム（ラクナウ・スーパージャイアンツ
- ムランプール/モハリ：PCA 新スタジアム（パンジャブ・キングス）
- ジャイプール：サワイ・マンシング・スタジアム（ラジャスタン・ロイヤルズ
IPL 2026のキープレイヤーは誰か？
2026年のIPLシーズンは、世代交代が起きる特別な年となる。数々のレジェンドが新たな役割を担い、アブダビでは記録的なミニオークションが行われた。今大会を形作るキープレイヤーは以下の通りだ：
キャメロン・グリーン（KKR）：オーストラリアのオールラウンダーは、IPL史上最高額の海外選手となり、KKRが驚異的な2億5200万ルピーで獲得した。コーチング職に移ったアンドレ・ラッセルの後継者として期待されている。
マティーシャ・パティラナ（KKR）：CSKから意外にも放出されたスリランカの「ベイビー・マリンガ」は、KKRに1億8000万ルピーで獲得され、グリーンと強力な速球コンビを形成する。
プラシャント・ヴィール＆カルティック・シャルマ（CSK）：イエローアーミーは若手育成に巨額を投じ、この2人を史上最高額の未代表選手（各1億4200万ルピー）に。ヴィールはラヴィンドラ・ジャデジャの後継戦術家として高く評価されている。
サンジュ・サムソン（CSK）：ロイヤルズの顔として長年活躍したサムソンがチェンナイへ移籍。ルトゥラージ・ガイクワッドがキャプテンを務める中、サムソンはドーニ後の打撃陣の中核を担う。
ラヴィンドラ・ジャデジャ（RR）：2008年にすべてが始まった場所に戻ったジャデジャは、ヤシャスヴィ・ジャイスワルなどのスター選手を擁するチームにベテランの落ち着きをもたらし、若いラジャスタンチームを率いることが期待されています。
モハメッド・シャミ（LSG）：SRH からトレードで移籍したシャミは、超高速（しかし怪我しやすい）マヤンク・ヤダフとともに、ラクナウのペース攻撃を率いることになるでしょう。
今後の IPL 2026 スケジュール
|日付
|試合日程
|3月28日
|ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール vs サンライザーズ・ハイデラバード
|3月29日
|ムンバイ・インディアンズ vs コルカタ・ナイトライダーズ
|3月30日
|ラジャスタン・ロイヤルズ vs チェンナイ・スーパーキングス
|3月31日
|パンジャブ・キングス vs グジャラート・タイタンズ
|4月1日
|ラクナウ・スーパージャイアンツ vs デリー・キャピタルズ
|4月2日
|コルカタ・ナイトライダーズ vs サンライザーズ・ハイデラバード
|4月3日
|チェンナイ・スーパーキングス vs パンジャブ・キングス
|4月4日
|デリー・キャピタルズ vs ムンバイ・インディアンズ
|4月4日
|グジャラート・タイタンズ vs ラジャスタン・ロイヤルズ
|4月5日
|サンライザーズ・ハイデラバード vs ラクナウ・スーパージャイアンツ
|4月5日
|ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール vs チェンナイ・スーパーキングス
|4月6日
|コルカタ・ナイトライダーズ vs パンジャブ・キングス
|4月7日
|ラジャスタン・ロイヤルズ vs ムンバイ・インディアンズ
|4月8日
|デリー・キャピタルズ vs グジャラート・タイタンズ
|4月9日
|コルカタ・ナイトライダーズ vs ラクナウ・スーパージャイアンツ
|4月10日
|ラジャスタン・ロイヤルズ vs ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール
|4月11日
|パンジャブ・キングス vs サンライザーズ・ハイデラバード
|4月11日
|チェンナイ・スーパーキングス vs デリー・キャピタルズ
|4月12日
|ラクナウ・スーパージャイアンツ vs グジャラート・タイタンズ
|4月12日
|ムンバイ・インディアンズ vs ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール
🇬🇧 イギリスでIPL 2026を観戦する方法
既存のSky加入者の方は、Sky SportsをオンラインまたはMy Skyアプリからいつでも追加できます。Sky Stream付きプランは月額£22から。追加料金なしでSky Sports+が含まれ、様々なスポーツのライブイベントを多数視聴可能です。Sky Sportsアプリでは、加入者が外出先でライブスポーツをダウンロード・視聴でき、iPhone、iPad、Androidで利用可能です。
スカイ非加入者もNOW TVで試合をストリーミング視聴可能です。熱心なスポーツファン向けに様々なプランが用意されており、例えば「スポーツデイメンバーシップ」では14.99ポンドで24時間、全12のスカイスポーツチャンネルにアクセスできます。 NOWの「フルフレキシブル」スポーツ会員プランでは、30日間無制限でスカイスポーツを視聴可能。月額£34.99で、月単位の期間終了前に解約しない限り自動更新されます。
「12ヶ月セーバー」パッケージでは20%割引の月額27.99ポンドで利用可能ですが、最低12ヶ月の契約期間が必要です。最低契約期間終了後は、解約しない限り月額34.99ポンドで自動更新されます。
🇺🇸🇨🇦 米国・カナダでIPL 2026を視聴する方法
ウィローTVはクリケット専門放送局であり、米国におけるIPLの独占配信プラットフォームです。ここではライブおよび録画試合のストリーミングを提供し、ファンがリアルタイムで試合を追うことを可能にします。さらに、詳細な試合分析、解説、ハイライトも提供し、視聴体験を豊かにします。
FuboTVは高品質なストリーミングサービスで、Willow TVを含むIPLや様々なスポーツコンテンツを提供しています。Fuboは複数のサブスクリプションプランを用意しており、新たに追加された「Fubo Sports」プランは初月45.99ドル、翌月以降は月額55.99ドルです。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルをスポーツに特化して提供。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、全プラン新規加入者は7日間無料トライアルを利用可能。このストリーミングサービスは、レスリングやスポーツ全般のファンにとって迷う余地のない選択肢だ。
🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を視聴する方法
IPL 2026の全試合は、テレビのFox Cricketチャンネルでご覧いただけます。Foxをお持ちでない場合や契約を希望されない場合でも、スポーツストリーミング専門のKayo Sportsで今年のトーナメントを視聴可能です。2種類のサブスクリプションプランをご用意しています。詳細はこちらをご覧ください：
Kayo Standard
個人視聴者向けの基本プランです。
- 価格：月額29.99ドル
- 同時視聴可能数：1画面
- 画質：高画質（最大1080p）
- 主な機能：50以上のスポーツすべてへのフルアクセス、SplitView（1画面で複数の試合を視聴）、契約縛りなし。
Kayo Premium
これは、家庭や最高の視聴体験を求めるユーザー向けの最上位プランです。
- 価格：月額45.99ドル
- 同時ストリーミング：2画面まで
- 画質：4K Ultra HD（対応コンテンツおよび対応デバイス限定）
- 主な特徴：スタンダードプランの全コンテンツに加え、4Kストリーミングと追加の同時視聴が可能。
🌏 IPL 2026を世界中で視聴可能
|国
|ネットワーク/ストリーミング
|🇿🇦 南アフリカ
|スーパースポーツ
|🇦🇺 オーストラリア
|フォックステル、ケイオ・スポーツ、ユップTV
|🇨🇦 カナダ
|ウィローTV、YuppTV、Fubo
|🌎 カリブ海およびラテンアメリカ
|フロー・スポーツ、ユップTV
|🇫🇷 フランス
|YuppTV
|🇮🇳 インド
|JioCinema、Disney Plus Hotstar
|🌍 中東
|Noon
🛜 VPNでどこからでもIPL 2026を視聴
お住まいの地域でIPLの試合をライブ視聴できない場合や旅行中の方は、VPNを利用すればどこからでも試合を視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地理的制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスをどこからでも利用できるようにします。
NordVPNの利用を強く推奨しますが、他の選択肢については詳細なVPNガイドもご参照ください。