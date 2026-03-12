IPL 2026：日程、時間、主要選手、テレビ放送・ストリーミングリンクなど

IPL（インド・プレミアリーグ）は年々規模と質を拡大しており、世界中のクリケットファンが2026年大会（通算18回目）の開幕を待ち望んでいる。開幕戦は3月28日（土）に開催され、前回優勝チームのロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロールが対戦する。

IPLは2008年の創設以来、長い道のりを歩んできた。その驚異的な成功は、世界中に数多くのクリケットリーグを生み出すきっかけとなった。T20イベントが世界的に拡大する中でも、IPLはブランド価値120億ドルを誇る世界最大かつ最も権威あるT20フランチャイズ競技大会としての地位を保ち続けている。

GOALがIPL 2026シーズンの必須情報をすべてお届けします。今後の試合の開催場所・日時、全試合をライブ視聴する方法などをご案内します。

IPL 2026シーズンはいつ開始しますか？

大会は当初3月26日開幕予定だったが、BCCIは2026年男子T20ワールドカップ決勝（3月8日開催）終了後の間隔を若干空けるため、開幕日を2日遅らせて3月28日とした。

IPL 2026の試合はどの会場で行われるのか？

Getty Images

2026年IPLの試合は、伝統的な本拠地と複数のセカンドホーム会場を組み合わせて開催される。リーグが84試合という大規模なスケジュールに拡大したためだ。州議会選挙（タミル・ナードゥ州、西ベンガル州、アッサム州）の影響を受け、BCCIは投票日程と重ならないよう、過去最多となる18の異なる会場を使用する。全会場は以下の通り：

ベンガルール（M. チナスワミー・スタジアム）：開幕式 、RCBホームゲーム5試合、 第1予選 、5月31日の グランドファイナル を開催予定。

、RCBホームゲーム5試合、 、5月31日の を開催予定。 ナヤ・ライプール（シャヒード・ヴィール・ナラヤン・シン・スタジアム）： RCBのセカンドホームとして使用

RCBのセカンドホームとして使用 アーメダバード（ナレンドラ・モディ・スタジアム）： グジャラート・タイタンズのホームスタジアムであり、プレーオフの一部試合開催地となる見込み。

グジャラート・タイタンズのホームスタジアムであり、プレーオフの一部試合開催地となる見込み。 ムンバイ： ワンケデ・スタジアム（ムンバイ・インディアンズ）

ワンケデ・スタジアム（ムンバイ・インディアンズ） チェンナイ： MA チダンバラム・スタジアム（チェンナイ・スーパーキングス

MA チダンバラム・スタジアム（チェンナイ・スーパーキングス ハイデラバード： ラジーブ・ガンディー国際スタジアム（サンライザーズ・ハイデラバード）

ラジーブ・ガンディー国際スタジアム（サンライザーズ・ハイデラバード） デリー： アルン・ジャイトリー・スタジアム（デリー・キャピタルズ

アルン・ジャイトリー・スタジアム（デリー・キャピタルズ コルカタ： エデン・ガーデンズ（コルカタ・ナイトライダーズ

エデン・ガーデンズ（コルカタ・ナイトライダーズ ラクナウ： BRSABV エカナ・スタジアム（ラクナウ・スーパージャイアンツ

BRSABV エカナ・スタジアム（ラクナウ・スーパージャイアンツ ムランプール/モハリ： PCA 新スタジアム（パンジャブ・キングス）

PCA 新スタジアム（パンジャブ・キングス） ジャイプール：サワイ・マンシング・スタジアム（ラジャスタン・ロイヤルズ

IPL 2026のキープレイヤーは誰か？

Getty Images

2026年のIPLシーズンは、世代交代が起きる特別な年となる。数々のレジェンドが新たな役割を担い、アブダビでは記録的なミニオークションが行われた。今大会を形作るキープレイヤーは以下の通りだ：

キャメロン・グリーン（KKR）：オーストラリアのオールラウンダーは、IPL史上最高額の海外選手となり、KKRが驚異的な2億5200万ルピーで獲得した。コーチング職に移ったアンドレ・ラッセルの後継者として期待されている。

マティーシャ・パティラナ（KKR）：CSKから意外にも放出されたスリランカの「ベイビー・マリンガ」は、KKRに1億8000万ルピーで獲得され、グリーンと強力な速球コンビを形成する。

プラシャント・ヴィール＆カルティック・シャルマ（CSK）：イエローアーミーは若手育成に巨額を投じ、この2人を史上最高額の未代表選手（各1億4200万ルピー）に。ヴィールはラヴィンドラ・ジャデジャの後継戦術家として高く評価されている。

サンジュ・サムソン（CSK）：ロイヤルズの顔として長年活躍したサムソンがチェンナイへ移籍。ルトゥラージ・ガイクワッドがキャプテンを務める中、サムソンはドーニ後の打撃陣の中核を担う。

ラヴィンドラ・ジャデジャ（RR）：2008年にすべてが始まった場所に戻ったジャデジャは、ヤシャスヴィ・ジャイスワルなどのスター選手を擁するチームにベテランの落ち着きをもたらし、若いラジャスタンチームを率いることが期待されています。

モハメッド・シャミ（LSG）：SRH からトレードで移籍したシャミは、超高速（しかし怪我しやすい）マヤンク・ヤダフとともに、ラクナウのペース攻撃を率いることになるでしょう。

今後の IPL 2026 スケジュール

日付 試合日程 3月28日 ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール vs サンライザーズ・ハイデラバード 3月29日 ムンバイ・インディアンズ vs コルカタ・ナイトライダーズ 3月30日 ラジャスタン・ロイヤルズ vs チェンナイ・スーパーキングス 3月31日 パンジャブ・キングス vs グジャラート・タイタンズ 4月1日 ラクナウ・スーパージャイアンツ vs デリー・キャピタルズ 4月2日 コルカタ・ナイトライダーズ vs サンライザーズ・ハイデラバード 4月3日 チェンナイ・スーパーキングス vs パンジャブ・キングス 4月4日 デリー・キャピタルズ vs ムンバイ・インディアンズ 4月4日 グジャラート・タイタンズ vs ラジャスタン・ロイヤルズ 4月5日 サンライザーズ・ハイデラバード vs ラクナウ・スーパージャイアンツ 4月5日 ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロール vs チェンナイ・スーパーキングス 4月6日 コルカタ・ナイトライダーズ vs パンジャブ・キングス 4月7日 ラジャスタン・ロイヤルズ vs ムンバイ・インディアンズ 4月8日 デリー・キャピタルズ vs グジャラート・タイタンズ 4月9日 コルカタ・ナイトライダーズ vs ラクナウ・スーパージャイアンツ 4月10日 ラジャスタン・ロイヤルズ vs ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール 4月11日 パンジャブ・キングス vs サンライザーズ・ハイデラバード 4月11日 チェンナイ・スーパーキングス vs デリー・キャピタルズ 4月12日 ラクナウ・スーパージャイアンツ vs グジャラート・タイタンズ 4月12日 ムンバイ・インディアンズ vs ロイヤル・チャレンジャーズ・ベンガルール

🇬🇧 イギリスでIPL 2026を観戦する方法

既存のSky加入者の方は、Sky SportsをオンラインまたはMy Skyアプリからいつでも追加できます。Sky Stream付きプランは月額£22から。追加料金なしでSky Sports+が含まれ、様々なスポーツのライブイベントを多数視聴可能です。Sky Sportsアプリでは、加入者が外出先でライブスポーツをダウンロード・視聴でき、iPhone、iPad、Androidで利用可能です。

スカイ非加入者もNOW TVで試合をストリーミング視聴可能です。熱心なスポーツファン向けに様々なプランが用意されており、例えば「スポーツデイメンバーシップ」では14.99ポンドで24時間、全12のスカイスポーツチャンネルにアクセスできます。 NOWの「フルフレキシブル」スポーツ会員プランでは、30日間無制限でスカイスポーツを視聴可能。月額£34.99で、月単位の期間終了前に解約しない限り自動更新されます。

「12ヶ月セーバー」パッケージでは20%割引の月額27.99ポンドで利用可能ですが、最低12ヶ月の契約期間が必要です。最低契約期間終了後は、解約しない限り月額34.99ポンドで自動更新されます。

🇺🇸🇨🇦 米国・カナダでIPL 2026を視聴する方法

ウィローTVはクリケット専門放送局であり、米国におけるIPLの独占配信プラットフォームです。ここではライブおよび録画試合のストリーミングを提供し、ファンがリアルタイムで試合を追うことを可能にします。さらに、詳細な試合分析、解説、ハイライトも提供し、視聴体験を豊かにします。

FuboTVは高品質なストリーミングサービスで、Willow TVを含むIPLや様々なスポーツコンテンツを提供しています。Fuboは複数のサブスクリプションプランを用意しており、新たに追加された「Fubo Sports」プランは初月45.99ドル、翌月以降は月額55.99ドルです。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルをスポーツに特化して提供。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、全プラン新規加入者は7日間無料トライアルを利用可能。このストリーミングサービスは、レスリングやスポーツ全般のファンにとって迷う余地のない選択肢だ。

🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を視聴する方法

IPL 2026の全試合は、テレビのFox Cricketチャンネルでご覧いただけます。Foxをお持ちでない場合や契約を希望されない場合でも、スポーツストリーミング専門のKayo Sportsで今年のトーナメントを視聴可能です。2種類のサブスクリプションプランをご用意しています。詳細はこちらをご覧ください：

Kayo Standard

個人視聴者向けの基本プランです。

価格： 月額29.99ドル

月額29.99ドル 同時視聴可能数： 1画面

1画面 画質： 高画質（最大1080p）

高画質（最大1080p） 主な機能：50以上のスポーツすべてへのフルアクセス、SplitView（1画面で複数の試合を視聴）、契約縛りなし。

Kayo Premium

これは、家庭や最高の視聴体験を求めるユーザー向けの最上位プランです。

価格： 月額45.99ドル

月額45.99ドル 同時ストリーミング： 2画面まで

2画面まで 画質：4K Ultra HD （対応コンテンツおよび対応デバイス限定）

（対応コンテンツおよび対応デバイス限定） 主な特徴：スタンダードプランの全コンテンツに加え、4Kストリーミングと追加の同時視聴が可能。

🌏 IPL 2026を世界中で視聴可能

国 ネットワーク/ストリーミング 🇿🇦 南アフリカ スーパースポーツ 🇦🇺 オーストラリア フォックステル、ケイオ・スポーツ、ユップTV 🇨🇦 カナダ ウィローTV、YuppTV、Fubo 🌎 カリブ海およびラテンアメリカ フロー・スポーツ、ユップTV 🇫🇷 フランス YuppTV 🇮🇳 インド JioCinema、Disney Plus Hotstar 🌍 中東 Noon

🛜 VPNでどこからでもIPL 2026を視聴

お住まいの地域でIPLの試合をライブ視聴できない場合や旅行中の方は、VPNを利用すればどこからでも試合を視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地理的制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスをどこからでも利用できるようにします。

NordVPNの利用を強く推奨しますが、他の選択肢については詳細なVPNガイドもご参照ください。